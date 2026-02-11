Mới nhất
Trứng luộc có thực sự giúp giảm cân như lời đồn?

Thứ tư, 12:51 11/02/2026 | Sống khỏe

Trứng luộc là lựa chọn quen thuộc trong thực đơn lành mạnh và giảm cân nhờ giàu dinh dưỡng, ít dầu mỡ. Nhưng liệu ăn trứng luộc có thực sự giúp giữ dáng hay vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng cân?

Ăn trứng luộc có béo không?

Ăn trứng luộc có béo hay không phụ thuộc vào khẩu phần, thời điểm ăn và tổng năng lượng trong ngày. Một quả trứng gà luộc chứa khoảng 70-80 kcal; 3 quả tương đương 210-240 kcal, trong khi 3 trứng vịt có thể khoảng 270 kcal. Ăn vào buổi sáng hoặc trưa giúp cơ thể tiêu hao năng lượng và tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt. Ngược lại, ăn nhiều vào buổi tối, khi đã dư thừa calo, dễ làm tăng cân. Vì vậy, trứng luộc không gây béo nếu dùng hợp lý và cân đối.

Giá trị dinh dưỡng của trứng

Trứng là thực phẩm giàu dưỡng chất, cung cấp nhiều thành phần quan trọng cho cơ thể.

Protein chất lượng cao : Mỗi quả trứng chứa khoảng 5-6,5 gram protein với đầy đủ axit amin thiết yếu, giúp cơ thể hấp thu và sử dụng hiệu quả. Lòng trắng trứng đặc biệt giàu protein nhưng hầu như không chứa chất béo và cholesterol, vì vậy được nhiều người tập luyện thể thao ưa chuộng để phát triển cơ bắp mà không làm tăng mỡ thừa.

Trứng luộc có thực sự giúp giảm cân như lời đồn? - Ảnh 1.

Trứng luộc là thực phẩm giàu dinh dưỡng và không gây tăng cân nếu sử dụng đúng cách

Chất béo lành mạnh : Một quả trứng chứa khoảng 4,5-5 gram chất béo, chủ yếu tập trung ở lòng đỏ. Đây phần lớn là chất béo có lợi, hỗ trợ hấp thu vitamin tan trong dầu và không gây tích tụ mỡ nếu tiêu thụ ở mức phù hợp.

Lutein và zeaxanthin : Hai chất chống oxy hóa này có vai trò quan trọng trong bảo vệ thị giác, giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Dù hàm lượng trong trứng không cao bằng một số loại rau xanh, nhưng khả năng hấp thu lại tốt hơn.

Vitamin D : Trứng là một trong số ít thực phẩm tự nhiên chứa vitamin D - dưỡng chất cần thiết cho quá trình hấp thu canxi, giúp trẻ phát triển xương và hỗ trợ người lớn phòng ngừa loãng xương.

Lợi ích và rủi ro của chế độ ăn trứng luộc giảm cân

Chế độ ăn giảm cân dựa trên trứng luộc thường kết hợp trứng, rau xanh và các nguồn protein nạc. Phương pháp này giúp giảm lượng thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống có đường - những yếu tố liên quan đến béo phì, tăng huyết áp, tim mạch và rối loạn chuyển hóa.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn của chế độ này là thiếu tính đa dạng. Việc cắt giảm nhiều nhóm thực phẩm như ngũ cốc nguyên hạt, rau củ giàu tinh bột có thể dẫn đến thiếu chất xơ, vitamin và khoáng chất nếu áp dụng trong thời gian dài. Hệ quả có thể là mệt mỏi, hạ huyết áp, suy giảm miễn dịch, giảm mật độ xương hoặc rối loạn nội tiết. Do đó, chế độ ăn trứng luộc chỉ nên áp dụng ngắn hạn và cần được cân đối hợp lý.

Lưu ý khi ăn trứng luộc để giảm cân

Để tận dụng lợi ích của trứng mà vẫn kiểm soát cân nặng, cần lưu ý:

Duy trì 3 bữa chính mỗi ngày, hạn chế ăn vặt để kiểm soát tổng năng lượng.

Bữa sáng có thể dùng 1-2 quả trứng luộc kèm rau xanh và một lượng nhỏ trái cây ít đường như táo, bưởi.

Bữa trưa và tối nên kết hợp trứng với rau xanh và thêm một khẩu phần nhỏ protein nạc như thịt gà, cá.

Ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến; hạn chế đồ uống có đường, thực phẩm công nghiệp và tinh bột tinh chế.

Kết hợp vận động nhẹ như đi bộ, đạp xe để tăng hiệu quả giảm cân và duy trì vóc dáng lâu dài.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
