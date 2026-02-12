Thời điểm tốt nhất để ăn bữa sáng nếu bạn bị cholesterol cao
Bữa sáng không chỉ cung cấp năng lượng và giúp bạn không bị đói mà còn có thể giúp kiểm soát mức cholesterol.
Việc bỏ bữa sáng có thể góp phần làm tăng lượng cholesterol và một số tác hại khác đối với sức khỏe. Nếu bạn đang theo dõi lượng cholesterol của mình, hãy cố gắng ăn sáng ngay sau khi thức dậy.
Một số nghiên cứu cho thấy rằng bỏ bữa sáng có thể dẫn đến sự tăng đột biến lượng lipoprotein mật độ thấp (LDL) hay còn gọi là cholesterol "xấu", điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và động mạch.
Hãy ăn sáng trong vòng hai giờ sau khi thức dậy
Bữa sáng không chỉ cung cấp năng lượng và giúp bạn không bị đói, nó còn có thể giúp kiểm soát mức cholesterol. Nếu bạn có cholesterol cao, nghiên cứu cho thấy rằng ăn sáng ngay khi thức dậy - trong vòng hai giờ đầu tiên sau khi thức dậy - có thể có lợi vì những lý do sau:
Ăn sáng mỗi ngày có liên quan đến mức LDL thấp hơn : Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc ăn sáng hàng ngày với mức cholesterol LDL thấp hơn và mức lipoprotein mật độ cao (HDL) hay còn gọi là cholesterol "tốt" cao hơn.
Bỏ bữa sáng có thể làm tăng nguy cơ cholesterol cao: Trong một cuộc khảo sát, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu và phát hiện ra rằng bỏ bữa sáng làm tăng nguy cơ cholesterol cao ở thanh thiếu niên và người trẻ tuổi.
Ăn bữa sáng lành mạnh có thể làm tăng HDL: Một nghiên cứu khác cho thấy khi người lớn tuổi ăn bữa sáng chất lượng cao, họ đã tăng mức HDL và giảm mức triglyceride. Hãy chọn những thực phẩm ăn sáng giàu chất xơ, chất dinh dưỡng và acid béo omega-3, đồng thời ít chất béo bão hòa và natri để giúp kiểm soát cholesterol cao.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu này lưu ý rằng cần có thêm các nghiên cứu để hiểu đầy đủ tác động của thời điểm ăn sáng đối với mức cholesterol.
Vì sao bạn không nên bỏ bữa sáng?
Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Ngoài việc cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng, bữa sáng còn ảnh hưởng đến thói quen ăn uống hàng ngày, hoạt động thể chất, quá trình trao đổi chất và mức cholesterol.
Bỏ bữa sáng có thể dẫn đến:
Huyết áp cao: Phân tích nhiều nghiên cứu trên người lớn mắc và không mắc bệnh đái tháo đường, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc ăn sáng ba ngày hoặc ít hơn mỗi tuần và tăng huyết áp.
Tăng cân: Bên cạnh những gì bạn ăn, thời điểm ăn sáng cũng có thể ảnh hưởng đến vòng eo và lượng mỡ trong cơ thể. Trong một nghiên cứu tổng quan sâu rộng, các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng bỏ bữa sáng trực tiếp dẫn đến tăng cân và béo phì.
Bệnh tim và động mạch: Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc bỏ bữa sáng với chứng xơ vữa động mạch (làm cứng động mạch) và bệnh động mạch vành (tích tụ mảng bám trong động mạch tim làm hạn chế lưu lượng máu). Những tình trạng này làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.
Bệnh đái tháo đường type 2: Trong một nghiên cứu tổng quan sâu rộng, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng người lớn bỏ bữa sáng có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2 cao hơn.
Những thách thức về sức khỏe tâm thần: Phân tích dữ liệu từ hơn 300.000 trẻ em và người lớn (từ 6 đến 65 tuổi trở lên), các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng việc bỏ bữa ăn này làm tăng nguy cơ trầm cảm và căng thẳng ở mọi lứa tuổi, cũng như lo âu ở thanh thiếu niên.
Các vấn đề về khả năng nhận thức: Bằng chứng cũng cho thấy việc bỏ bữa sáng ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các nhiệm vụ nhận thức, chẳng hạn như sự chú ý và trí nhớ trong làm việc, học tập.
