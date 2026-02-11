Người phụ nữ 54 tuổi phát hiện bệnh tim nguy hiểm từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
GĐXH - Chỉ từ triệu chứng tê bàn tay râm ran kéo dài, người phụ nữ bất ngờ được chẩn đoán mắc hẹp van hai lá nặng kèm rung nhĩ, nguy cơ gây đột quỵ và thuyên tắc huyết khối nếu không phát hiện sớm.
Tê tay kéo dài, đi khám phát hiện nguyên nhân do bệnh tim
Khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, chị Liên (54 tuổi) bắt đầu xuất hiện cảm giác tê mỏi bàn tay trái. Do không đau, chị cho rằng mình mắc hội chứng ống cổ tay nên chỉ giảm cường độ làm việc và theo dõi tại nhà.
Tuy nhiên, tình trạng tê râm ran không thuyên giảm mà kéo dài liên tục, gây khó chịu và ảnh hưởng sinh hoạt. Hơn một tuần sau, chị Liên đột ngột tê toàn bộ cánh tay trái, gần như mất cảm giác, tay lạnh toát. Lo sợ đây là dấu hiệu đột quỵ, chị đã đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM để kiểm tra.
ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội Tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, cho biết kết quả siêu âm mạch máu chi trên phát hiện huyết khối lấp đầy động mạch tay trái, gây tắc dòng máu nuôi dưỡng bàn tay.
"Đây chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân tê tay kéo dài và đột ngột nặng lên", bác sĩ Kiều nhận định.
Ngay sau đó, bệnh nhân được điều trị kháng đông để ngăn huyết khối lan rộng, đồng thời thực hiện các cận lâm sàng nhằm tìm nguyên nhân hình thành cục máu đông.
Kết quả điện tim và siêu âm tim cho thấy chị Liên mắc hẹp van hai lá nặng kèm rung nhĩ – hai yếu tố nguy cơ hàng đầu gây hình thành huyết khối trong tim.
BS.CKI Đỗ Anh Tuấn, khoa Nội Tim mạch, Trung tâm Tim mạch của bệnh viện giải thích: khi van hai lá bị hẹp, dòng máu từ nhĩ trái xuống thất trái bị cản trở, khiến máu ứ trệ trong nhĩ trái. Tình trạng này kéo dài làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông trong nhĩ trái hoặc tiểu nhĩ trái.
Bên cạnh đó, rung nhĩ khiến tâm nhĩ không còn co bóp hiệu quả mà chỉ rung hỗn loạn, làm máu ứ đọng nhiều hơn, tạo điều kiện cho huyết khối hình thành và bong ra khỏi tim.
Huyết khối đi xuống tay – biến chứng hiếm nhưng nguy hiểm
Theo bác sĩ Tuấn, trường hợp huyết khối từ tim trôi xuống động mạch tay như chị Liên là hiếm gặp. Thông thường, huyết khối từ tim trái sẽ trôi lên não gây đột quỵ hoặc đi đến các cơ quan khác như thận, lách, ruột, chi… gây nhồi máu hoặc thiếu máu cấp tính.
"Đây đều là những tình trạng rất nguy hiểm, có thể để lại di chứng nặng nề hoặc đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời", bác sĩ Tuấn nhấn mạnh. Trên thực tế, nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện rung nhĩ hoặc bệnh van tim tiềm ẩn sau khi đã nhập viện vì đột quỵ.
Sau 5 ngày điều trị bằng thuốc kháng đông kết hợp thuốc kiểm soát huyết áp, mỡ máu và nhịp tim, triệu chứng tê tay của chị Liên cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân xuất viện trong tình trạng ổn định và dự kiến nhập viện lại sau vài tuần để phẫu thuật thay van hai lá.
Tê tay cũng có thể là dấu hiệu bệnh tim
Khác với nhiều bệnh nhân tim mạch thường phát hiện bệnh qua các triệu chứng điển hình như đau ngực, khó thở, mệt khi gắng sức, trường hợp của chị Liên được chẩn đoán bệnh tim từ triệu chứng tê tay – biểu hiện dễ nhầm lẫn với bệnh lý cơ xương khớp hoặc thần kinh ngoại biên.
Trước đó, chị vẫn khám sức khỏe định kỳ hằng năm nhưng không phát hiện bất thường và hoàn toàn không có dấu hiệu tim mạch rõ ràng.
Theo bác sĩ Kiều, hẹp van hai lá là bệnh tiến triển âm thầm, có thể kéo dài nhiều năm mà không gây triệu chứng. Tuy nhiên, về lâu dài, bệnh làm tăng nguy cơ tăng áp động mạch phổi, suy tim, rung nhĩ và thuyên tắc huyết khối.
Dấu hiệu bệnh tim cần được khám sớm
Tùy mức độ hẹp van hai lá, bác sĩ sẽ chỉ định điều trị nội khoa, can thiệp nong van bằng bóng qua da hoặc phẫu thuật sửa, thay van. Song song đó, người bệnh cần duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế ăn mặn, kiểm soát cân nặng (BMI < 23), tránh rượu bia, thuốc lá và khám răng định kỳ để phòng viêm nội tâm mạc nhiễm trùng.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường như khó thở, đau tức ngực kéo dài, hồi hộp trống ngực, tê tay chân đột ngột, người dân không nên chủ quan mà cần đi khám sớm để phát hiện và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.
