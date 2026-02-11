Người đàn ông 67 tuổi phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

CEA tăng vọt, nội soi không phát hiện ung thư tiêu hóa

Bệnh nhân V.N.P (67 tuổi) đến khám trong tình trạng viêm dạ dày – trào ngược thực quản. Ông có tiền sử cắt polyp trực tràng loạn sản độ thấp nên được chỉ định kiểm tra kỹ.

Trong quá trình thăm khám, PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hồng – Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa Medlatec phát hiện chỉ số CEA tăng rất cao (128 ng/mL), gợi ý nguy cơ bệnh lý ác tính.

Bệnh nhân được chỉ định nội soi tiêu hóa chuyên sâu. Tuy nhiên, kết quả mô bệnh học chỉ ghi nhận polyp tăng sản và u tuyến loạn sản độ thấp, không phát hiện ung thư đường tiêu hóa.

Trước tình trạng CEA tăng cao bất thường nhưng chưa tìm được nguyên nhân, các bác sĩ quyết định mở rộng tầm soát.

Kết quả mô bệnh học và hóa mô miễn dịch cho thấy đây là ung thư biểu mô tuyến nhú của phổi. Ảnh: BVCC

Phát hiện khối u phổi qua chụp CT liều thấp

Kết quả chụp CT phổi và lồng ngực liều thấp cho thấy khối u ở thùy trên phổi trái kèm hạch trung thất. Bệnh nhân được chuyển sang chuyên khoa Hô hấp để tiếp tục đánh giá.

Dưới sự chỉ đạo chuyên môn của PGS.TS Hoàng Thị Phượng – Chuyên khoa Hô hấp của bệnh viện cho biết, bệnh nhân được thực hiện sinh thiết khối u dưới hướng dẫn CT.

Kết quả mô bệnh học và hóa mô miễn dịch xác định đây là ung thư biểu mô tuyến nhú của phổi. Các tế bào u dương tính với TTF-1, Napsin A và CK7.

Đây là một phân nhóm hiếm của ung thư phổi không tế bào nhỏ, đặc trưng bởi cấu trúc nhú, khả năng xâm lấn và di căn cao. Tiên lượng bệnh phụ thuộc lớn vào việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Một số triệu chứng đặc trưng của bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ

Một số dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi giai đoạn đầu bao gồm:

Ho kéo dài là triệu chứng phổ biến nhất có thể kéo dài vài tuần bao gồm ho đờm hoặc ho khan, dễ bị nhầm lẫn với ho do cảm cúm, dị ứng.

Ho ra máu, khạc ra máu màu đỏ bầm hoặc đỏ tươi.

Viêm phế quản/viêm phổi kéo dài, tái phát và không cải thiện với điều trị nội khoa.

Đau ngực thường xuyên ở vùng trước ngực, lưng, vai hoặc khi hít thở sâu.

Khó thở, hụt hơi hoặc không đủ sức khi thực hiện các hoạt động thường ngày.

Mệt mỏi, chán ăn, sụt cân.

Người phụ nữ 41 tuổi đi khám phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải GĐXH - Chỉ với biểu hiện đầy hơi, chướng bụng kéo dài, bệnh nhân 41 tuổi được phát hiện ung thư buồng trứng nhờ thăm khám và xét nghiệm chuyên sâu.



