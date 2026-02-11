Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Người đàn ông 67 tuổi phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Thứ tư, 19:00 11/02/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dù đến khám vì viêm dạ dày – trào ngược thực quản, một người đàn ông 67 tuổi bất ngờ được phát hiện ung thư phổi nhờ chỉ số CEA tăng rất cao.

CEA tăng vọt, nội soi không phát hiện ung thư tiêu hóa

Bệnh nhân V.N.P (67 tuổi) đến khám trong tình trạng viêm dạ dày – trào ngược thực quản. Ông có tiền sử cắt polyp trực tràng loạn sản độ thấp nên được chỉ định kiểm tra kỹ.

Trong quá trình thăm khám, PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hồng – Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa Medlatec phát hiện chỉ số CEA tăng rất cao (128 ng/mL), gợi ý nguy cơ bệnh lý ác tính.

Bệnh nhân được chỉ định nội soi tiêu hóa chuyên sâu. Tuy nhiên, kết quả mô bệnh học chỉ ghi nhận polyp tăng sản và u tuyến loạn sản độ thấp, không phát hiện ung thư đường tiêu hóa.

Trước tình trạng CEA tăng cao bất thường nhưng chưa tìm được nguyên nhân, các bác sĩ quyết định mở rộng tầm soát.

Người đàn ông 67 tuổi phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 1.

Kết quả mô bệnh học và hóa mô miễn dịch cho thấy đây là ung thư biểu mô tuyến nhú của phổi. Ảnh: BVCC

Phát hiện khối u phổi qua chụp CT liều thấp

Kết quả chụp CT phổi và lồng ngực liều thấp cho thấy khối u ở thùy trên phổi trái kèm hạch trung thất. Bệnh nhân được chuyển sang chuyên khoa Hô hấp để tiếp tục đánh giá.

Dưới sự chỉ đạo chuyên môn của PGS.TS Hoàng Thị Phượng – Chuyên khoa Hô hấp của bệnh viện cho biết, bệnh nhân được thực hiện sinh thiết khối u dưới hướng dẫn CT.

Kết quả mô bệnh học và hóa mô miễn dịch xác định đây là ung thư biểu mô tuyến nhú của phổi. Các tế bào u dương tính với TTF-1, Napsin A và CK7.

Đây là một phân nhóm hiếm của ung thư phổi không tế bào nhỏ, đặc trưng bởi cấu trúc nhú, khả năng xâm lấn và di căn cao. Tiên lượng bệnh phụ thuộc lớn vào việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Một số triệu chứng đặc trưng của bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ

Một số dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi giai đoạn đầu bao gồm:

Ho kéo dài là triệu chứng phổ biến nhất có thể kéo dài vài tuần bao gồm ho đờm hoặc ho khan, dễ bị nhầm lẫn với ho do cảm cúm, dị ứng.

Ho ra máu, khạc ra máu màu đỏ bầm hoặc đỏ tươi.

Viêm phế quản/viêm phổi kéo dài, tái phát và không cải thiện với điều trị nội khoa.

Đau ngực thường xuyên ở vùng trước ngực, lưng, vai hoặc khi hít thở sâu.

Khó thở, hụt hơi hoặc không đủ sức khi thực hiện các hoạt động thường ngày.

Mệt mỏi, chán ăn, sụt cân.

Người phụ nữ 41 tuổi đi khám phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phảiNgười phụ nữ 41 tuổi đi khám phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải

GĐXH - Chỉ với biểu hiện đầy hơi, chướng bụng kéo dài, bệnh nhân 41 tuổi được phát hiện ung thư buồng trứng nhờ thăm khám và xét nghiệm chuyên sâu.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người đàn ông 'thoát' ung thư phổi nhờ làm một việc quan trọng này hàng năm

Người đàn ông 'thoát' ung thư phổi nhờ làm một việc quan trọng này hàng năm

Người bệnh ung thư phổi: Tôi hoàn toàn không nghĩ mình mắc... vì không có triệu chứng gì!

Người bệnh ung thư phổi: Tôi hoàn toàn không nghĩ mình mắc... vì không có triệu chứng gì!

Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Không hút thuốc, người phụ nữ 53 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Không hút thuốc, người phụ nữ 53 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 60 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải, nhưng đều bỏ qua

Người đàn ông 60 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải, nhưng đều bỏ qua

Cùng chuyên mục

Người phụ nữ 54 tuổi phát hiện bệnh tim nguy hiểm từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 54 tuổi phát hiện bệnh tim nguy hiểm từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ từ triệu chứng tê bàn tay râm ran kéo dài, người phụ nữ bất ngờ được chẩn đoán mắc hẹp van hai lá nặng kèm rung nhĩ, nguy cơ gây đột quỵ và thuyên tắc huyết khối nếu không phát hiện sớm.

Trứng luộc có thực sự giúp giảm cân như lời đồn?

Trứng luộc có thực sự giúp giảm cân như lời đồn?

Sống khỏe - 7 giờ trước

Trứng luộc là lựa chọn quen thuộc trong thực đơn lành mạnh và giảm cân nhờ giàu dinh dưỡng, ít dầu mỡ. Nhưng liệu ăn trứng luộc có thực sự giúp giữ dáng hay vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng cân?

Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.

Tại sao phụ nữ thon gọn khi còn trẻ lại phát tướng khi bước vào tuổi trung niên: Không phải do ăn nhiều, thủ phạm thật sự là đây!

Tại sao phụ nữ thon gọn khi còn trẻ lại phát tướng khi bước vào tuổi trung niên: Không phải do ăn nhiều, thủ phạm thật sự là đây!

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều chị em bước sang tuổi trung niên thường ngỡ ngàng khi thấy vóc dáng thanh mảnh ngày nào bỗng chốc trở nên "đồ sộ", dù chế độ ăn vẫn không hề thay đổi. Tại sao mỡ lại "ưu ái" vùng bụng và lưng đến thế?

Uống rượu thuốc mua trên mạng, người đàn ông 60 tuổi nguy kịch vì ngộ độc cấp

Uống rượu thuốc mua trên mạng, người đàn ông 60 tuổi nguy kịch vì ngộ độc cấp

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ sau một chén rượu thuốc mua trên mạng, ông Bình (60 tuổi) rơi vào tình trạng ngộ độc rượu cấp với diễn tiến nặng, suýt rơi vào sốc và suy đa cơ quan.

Đột quỵ rất "sợ" 7 điều này: Đại học Y Harvard chỉ cách có được tất cả

Đột quỵ rất "sợ" 7 điều này: Đại học Y Harvard chỉ cách có được tất cả

Sống khỏe - 1 ngày trước

Đột quỵ không còn là căn bệnh “trời kêu ai nấy dạ”. Theo Đại học Y Harvard, nhiều nguy cơ có thể kiểm soát nếu thay đổi lối sống đúng cách.

Nam sinh viêm tụy cấp, mỡ máu cao gấp 47 lần thừa nhận một sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Nam sinh viêm tụy cấp, mỡ máu cao gấp 47 lần thừa nhận một sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chế độ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ngọt và sinh hoạt đảo lộn khiến mỡ máu tăng gấp 47 lần bình thường khiến nam sinh phải nhập viện gấp vì suy thận cấp.

Loại bánh cung cấp năng lượng, sắt và một số vi chất có lợi cho cơ thể: Bác sĩ chỉ rõ nguy cơ khi ăn nhiều

Loại bánh cung cấp năng lượng, sắt và một số vi chất có lợi cho cơ thể: Bác sĩ chỉ rõ nguy cơ khi ăn nhiều

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bánh dày làm từ gạo nếp cung cấp năng lượng, sắt và một số vi chất có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của bác sĩ, ăn bánh dày quá nhiều có thể gây đầy bụng, mất cân đối dinh dưỡng và làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì.

Kiểm soát đường huyết không chỉ nhờ thuốc: 4 loại trái cây có lợi như insulin tự nhiên

Kiểm soát đường huyết không chỉ nhờ thuốc: 4 loại trái cây có lợi như insulin tự nhiên

Sống khỏe - 1 ngày trước

Kiểm soát đường huyết không đồng nghĩa với việc phải kiêng khem khắc nghiệt hay phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc. Một số loại trái cây quen thuộc, nếu ăn đúng cách, có thể hỗ trợ ổn định đường huyết, được ví như “insulin tự nhiên” cho cơ thể.

Chuyên gia Nhật Bản giải mã: Những người sống trên 110 tuổi đều có chung đặc điểm 'vàng' này ở trong máu

Chuyên gia Nhật Bản giải mã: Những người sống trên 110 tuổi đều có chung đặc điểm 'vàng' này ở trong máu

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tại một quốc gia có tuổi thọ trung bình hàng đầu thế giới như Nhật Bản, con số những người sống trên 100 tuổi không ngừng tăng lên mỗi năm. Điều gì đã tạo nên kỳ tích đó?

Xem nhiều

Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cách ngủ là biết: 5 đặc điểm ở người sống thọ, có 1 cũng đáng chúc mừng!

Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cách ngủ là biết: 5 đặc điểm ở người sống thọ, có 1 cũng đáng chúc mừng!

Sống khỏe

GĐXH - Một giấc ngủ ngon không chỉ là liều thuốc phục hồi cơ thể mà còn là "chiếc gương" phản chiếu chính xác nhất tình trạng của hệ tim mạch, thần kinh và thận ở người cao tuổi.

Người đàn ông 44 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 44 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe
Chuyên gia Nhật Bản giải mã: Những người sống trên 110 tuổi đều có chung đặc điểm 'vàng' này ở trong máu

Chuyên gia Nhật Bản giải mã: Những người sống trên 110 tuổi đều có chung đặc điểm 'vàng' này ở trong máu

Sống khỏe
5 loại rau quả rất tốt cho thận, bác sĩ khuyên nên ăn thường xuyên

5 loại rau quả rất tốt cho thận, bác sĩ khuyên nên ăn thường xuyên

Bệnh thường gặp
Bác sĩ ung bướu nhắc nhở 5 việc phụ nữ nên làm ngay để giảm nguy cơ mắc ung thư

Bác sĩ ung bướu nhắc nhở 5 việc phụ nữ nên làm ngay để giảm nguy cơ mắc ung thư

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top