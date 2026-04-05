Cuộc sống làm mẹ đơn thân nuôi 2 con trai khôn lớn của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ'

Diễn viên Thúy Hà - gương mặt quen thuộc với khán giả những năm 2000

Diễn viên Thúy Hà không còn xa lạ với khán giả vì chị xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình. Nữ diễn viên được chú ý khi vào vai Hạnh trong phim điện ảnh "Bến không chồng" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Sau đó, chị liên tục xuất hiện trên truyền hình với hình ảnh phụ nữ nông thôn lam lũ, chịu thương chịu khó. Thúy Hà còn gây ấn tượng với vai nữ y tá Ngần trong bộ phim truyền hình "Nhật ký chiến trường" (dựa theo tiểu thuyết "Bê trọc" của nhà văn Phạm Việt Long).

Thúy Hà trong phim "Bến không chồng".

Sau này, Thúy Hà đổi hình ảnh khi đảm nhận vai cá tính trong "Bí mật Eva" và "Mưa bóng mây". Vai diễn Bích trong phim "Mưa bóng mây" đã mang lại cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Năm 2018, tại Liên hoan sân khấu Kịch nói toàn quốc, Thúy Hà đã nhận được Huy chương Bạc trong vở kịch nói "Vùng Lạnh" do NSND Hoàng Dũng làm đạo diễn.

Thúy Hà trong phim "Về nhà đi con".

Sau những đóng góp cho nghệ thuật, Thúy Hà quyết định tạm nghỉ một thời gian vì lý do gia đình. Những năm gần đây chị trở lại với phim "Về nhà đi con" và "Sinh tử". Với "Về nhà đi con", Thúy Hà có 2 vai: 1 là vợ ông Sơn và 2 là cô Hạnh bán hoa không phải là thử thách với chị. Vì cả hai đều là những người phụ nữ chịu thương chịu khó chăm lo cho gia đình, con cái. Nhiều người nghĩ rằng những vai diễn như vậy rất hợp với Thúy Hà và lo lắng chị sẽ bị "chết vai".

Diễn viên Thúy Hà trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".

Mới đây, diễn viên Thúy Hà đã chứng minh chị có thể biến hóa các vai diễn mà không sợ "một màu" khi tham gia dự án phim điện ảnh cách mạng "Mưa đỏ". Nói về vai diễn của mình, nữ diễn viên họ Đinh tâm sự: "Nhân vật của tôi là một bà mẹ đặc biệt, có con chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị những ngày tháng ác liệt nhất. Là một chiến sĩ cách mạng, phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, bà mẹ ấy dù có xót xa cũng không thể gào khóc khi tiễn con ra chiến trường, quan tâm con đến mấy cũng không thể thể hiện, chỉ có thể ủng hộ con bằng cách nỗ lực trên bàn đàm phán, giành chiến thắng trên mặt trận ngoại giao. Ngay cả khi biết tin con hy sinh, bà ấy cũng chỉ có thể khóc một mình".

Cuộc sống làm mẹ đơn thân giản dị và yên bình của diễn viên Thúy Hà

Thúy Hà trong phim luôn là người phụ nữ yêu thương, hy sinh cho gia đình thì ngoài đời chị cũng vậy. 20 tuổi đã nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ với hào quang của nghệ thuật nhưng khi lấy chồng, có con chị khép lại giấc mơ ấy.

Hình ảnh hiện tại của diễn viên Thúy Hà.

Chị vẫn hoạt động ở Nhà hát kịch Hà Nội nhưng không nhận đóng phim vì sức khỏe của con trai. Nữ diễn viên tuổi Ngọ nói: "Từ khi sinh ra, cậu con trai thứ hai của tôi đã có sức đề kháng rất kém nên thường xuyên ốm đau. Đã nhiều lần tưởng chừng sẽ có chuyện buồn xảy ra nếu bạn ấy không được đưa đi cấp cứu kịp. Hôm nay bạn ấy khỏe nhưng mai có thể ốm ngay nên tôi không yên tâm lắm nếu đi quay ở ngoại tỉnh và phải ở lại qua đêm cùng đoàn phim.

Vì vậy, tôi không dám đi đâu xa và cũng không dám nhận đóng phim dài tập mà chỉ làm việc quanh quanh ở thành phố để có thể về nhà với con. Bạn ấy dù đã lớn hơn nhưng vẫn phải để ý đến sức khỏe. Tôi nhiều lần phải ngậm ngùi từ chối những cơ hội đến với mình".

Thúy Hà hạnh phúc cuộc sống làm mẹ đơn thân.

Những năm gần đây, khi con cái khôn lớn hơn, cuộc sống ổn định chị mới quay trở lại phim ảnh. Sau thành công của phim "Về nhà đi con", Thúy Hà thừa nhận đã ly hôn chồng.

Chị nói: "Tôi chính thức ly hôn vào ngày 28 tết năm 2018. Sau ly hôn, cuộc sống của tôi đổi khác rất nhiều. Cái đầu tiên đó là tôi không còn phải lo lắng cho một người khác nữa. Tôi dành sự quan tâm và lo lắng đó cho bản thân, cho các con của mình".

Thúy Hà bình yên với lựa chọn của mình.

Ngoài ra, chị còn trấn an khán giả rằng cuộc sống hiện tại của chị đã ổn hơn xưa. "Ở thời điểm này, tôi đang cố gắng thay đổi bản thân và quyết tâm theo đuổi những lựa chọn riêng của mình. Trước đây tôi sống theo cảm xúc chứ không theo lí trí và đó cũng là lí do tôi quyết định tạm dừng sự nghiệp để hy sinh cho gia đình.

Bây giờ, ở ngưỡng tuổi này tôi hiểu điều gì mình đáng để hy sinh và đáng để cố gắng vì sau ly hôn tôi dường như phải làm lại từ đầu", diễn viên Thúy Hà tâm sự.

Về 2 con trai, dù là một người rất yêu nghệ thuật nhưng diễn viên Thúy Hà không muốn các con theo nghiệp của mình. Chị cho rằng nghề này vất vả và thu nhập bấp bênh, nếu là con gái còn theo đuổi chứ con trai thì không thể lo được cho gia đình.

"Nghề diễn cực lắm, phải đi diễn triền miên, thường xuyên xa nhà, lại chịu nhiều định kiến. Ai cũng có thể ly hôn nhưng nếu nghệ sĩ ly hôn, người ta thường nghĩ nguyên nhân là do họ làm nghệ thuật. Cuộc hôn nhân của tôi cũng kết thúc không mấy tốt đẹp. Vì vậy, tôi không muốn các con rơi vào hoàn cảnh giống mình", nữ diễn viên chia sẻ.

Diễn viên Thúy Hà và 2 con trai.

Dù cấm cảm nhưng diễn viên Đinh Thúy Hà cũng cho con đi trải nghiệm công việc diễn xuất và cuối cùng con trai chị đã nghe theo mẹ. Về cuộc sống riêng tư, nữ nghệ sĩ cũng có nhiều người theo đuổi nhưng chị chọn độc thân và sống bình yên bên 2 con.