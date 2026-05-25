3 con đẹp như tranh của Hồ Ngọc Hà

Thứ hai, 17:29 25/05/2026 | Giải trí
GĐXH - Subeo, Lisa và Leon - các con của Hồ Ngọc Hà - được khán giả yêu thích nhờ vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu cùng đôi chân dài thừa hưởng từ mẹ.

Subeo sở hữu vẻ đẹp như "tổng tài" 

Subeo là con trai đầu của Hồ Ngọc Hà, ngay từ nhỏ, cậu đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng bởi có bố mẹ đều nổi tiếng trong giới giải trí và kinh doanh.

Dù sống trong điều kiện đầy đủ và được xem là một “rich kid” của showbiz Việt, cậu bé lại gây thiện cảm bởi tính cách giản dị, lễ phép và kín tiếng.

Khi lớn lên, Subeo ngày càng gây chú ý với ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật cùng phong thái chững chạc. Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La dù không còn bên nhau nhưng vẫn giữ mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc và nuôi dạy con trai.

Nhiều khán giả nhận xét Subeo thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ và được dự đoán sẽ trở thành một “soái ca” trong tương lai.

Lisa thừa hưởng đôi chân dài thẳng nuột nà từ mẹ

Lisa là con gái của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Cô bé là một trong hai bé song sinh Lisa – Leon, sinh năm 2020 và thường xuyên được công chúng chú ý nhờ ngoại hình đáng yêu, phong cách tự tin cùng khả năng biểu cảm trước ống kính. Ngay từ lúc còn bé, Lisa đã được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ như đôi chân dài, thần thái và gu thời trang nổi bật. Nhiều khán giả gọi cô bé là “bản sao mini” của Hồ Ngọc Hà.

Ngoài vẻ ngoài nổi bật, Lisa còn bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ sớm. Theo chia sẻ của Hồ Ngọc Hà, cô bé thích ca hát, nhảy múa, học ballet và có cá tính khá mạnh mẽ, độc lập. Những video đời thường của Lisa thường thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội nhờ sự lanh lợi và biểu cảm tự nhiên.

Tên “Lisa” của cô bé cũng gây chú ý khi Hồ Ngọc Hà từng tiết lộ cô đặt tên con gái vì rất yêu thích Lisa của nhóm BLACKPINK.

Hiện tại, Lisa thường xuất hiện cùng gia đình trong các chuyến du lịch, sự kiện thời trang và các video đời sống thường ngày. Dù còn nhỏ, cô bé đã được xem là một “hot kid” nổi bật của showbiz Việt nhờ sự tự tin và phong cách riêng

Leon có vẻ ngoài đáng yêu, lanh lợi

Nếu Subeo có tính cách chững chạc, trưởng thành thì Leon – con trai út của Hồ Ngọc Hà nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả bởi vẻ ngoài đáng yêu, lém lỉnh và tính cách vô cùng hài hước.

Ngay từ khi còn nhỏ, Leon đã trở thành “ngôi sao nhí” trên mạng xã hội mỗi lần xuất hiện trong các đoạn video hay hình ảnh do mẹ chia sẻ. Cậu bé sở hữu gương mặt bụ bẫm, đôi mắt lanh lợi cùng những biểu cảm cực kỳ sinh động khiến ai nhìn cũng phải bật cười. Không chỉ đáng yêu, Leon còn nổi tiếng bởi sự nghịch ngợm và năng động.

Những khoảnh khắc cậu bé chạy nhảy, pha trò hay nói chuyện bằng chất giọng ngây thơ luôn mang lại cảm giác vui vẻ cho mọi người. Nhiều khán giả nhận xét rằng Leon có tính cách tự tin, hoạt bát và rất giống mẹ ở thần thái cuốn hút trước ống kính. Bên cạnh đó, tình cảm mà Hồ Ngọc Hà dành cho con trai cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, cô vẫn luôn dành thời gian chăm sóc, dạy dỗ và đồng hành cùng các con trong cuộc sống hằng ngày. Chính sự yêu thương và quan tâm ấy đã giúp Leon lớn lên trong môi trường đầy hạnh phúc và tích cực. Với sự đáng yêu tự nhiên của mình, Leon không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là cậu bé được đông đảo khán giả yêu mến.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984, bắt đầu nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 với vai trò người mẫu nhờ chiều cao 1m72 và ngoại hình lai Tây. Cô từng đạt nhiều giải thưởng người mẫu như giải nhì Người mẫu thời trang Hà Nội mở rộng và giải tại cuộc thi Tìm kiếm Người mẫu châu Á.

Năm 2004, cô chuyển hướng sang ca hát với album 24 Giờ 7 Ngày, từ đó dần khẳng định vị trí trong dòng nhạc V-pop. Nhiều ca khúc nổi tiếng của cô gồm "Tìm lại giấc mơ", "Xin hãy thứ tha", "Cả trời thương nhớ", "Em muốn anh đưa em về"…

