3 con đẹp như tranh của Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984, bắt đầu nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 với vai trò người mẫu nhờ chiều cao 1m72 và ngoại hình lai Tây. Cô từng đạt nhiều giải thưởng người mẫu như giải nhì Người mẫu thời trang Hà Nội mở rộng và giải tại cuộc thi Tìm kiếm Người mẫu châu Á.

Năm 2004, cô chuyển hướng sang ca hát với album 24 Giờ 7 Ngày, từ đó dần khẳng định vị trí trong dòng nhạc V-pop. Nhiều ca khúc nổi tiếng của cô gồm "Tìm lại giấc mơ", "Xin hãy thứ tha", "Cả trời thương nhớ", "Em muốn anh đưa em về"…