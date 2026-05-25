Đánh thức ước mơ tuổi thơ qua vở nhạc kịch “Hành trình kỳ diệu"
GĐXH - Tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), vở nhạc kịch thiếu nhi "Hành trình kỳ diệu" đã mang đến không gian nghệ thuật đầy sắc màu và cảm xúc cho hàng trăm em nhỏ cùng phụ huynh.
Lấy bối cảnh trên cánh đồng hoa hướng dương yên bình, "Hành trình kỳ diệu" kể câu chuyện về Hạt mầm Dũng Sĩ – một hạt mầm nhỏ mang trong mình khát vọng khám phá thế giới rộng lớn. Được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của mẹ và những câu chuyện truyền cảm hứng từ bác Mặt Trời, Dũng Sĩ cùng các hạt mầm khác bắt đầu chuyến phiêu lưu theo Tiên Gió tới những miền đất mới.
Không chỉ mang đến câu chuyện giàu trí tưởng tượng, chương trình còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về lòng biết ơn đối với cha mẹ, thầy cô và những người luôn đồng hành cùng trẻ trong những năm tháng đầu đời.
Đồng thời, vở nhạc kịch cũng khơi dậy trong mỗi em nhỏ tinh thần khám phá, nuôi dưỡng ước mơ và sự tự tin bước ra thế giới.
Điểm nhấn của "Hành trình kỳ diệu" nằm ở phần dàn dựng công phu với sân khấu và trang phục được thiết kế thủ công 100%, tạo nên không gian nghệ thuật chỉn chu và giàu tính thẩm mỹ. Chương trình gồm 15 tiết mục đa dạng, kết hợp giữa âm nhạc, diễn xuất, múa và nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống – hiện đại.
Trong hành trình ấy, Dũng Sĩ dừng chân tại ngọn đồi Gió Reo, kết bạn với Mèo Siêu Nhân và cùng nhau đối mặt với thử thách từ Vua Chuột.
Những khó khăn, hiểm nguy đã giúp các nhân vật học được tinh thần đoàn kết, sự dũng cảm và trưởng thành hơn sau mỗi thử thách.
Khép lại vở diễn là hình ảnh những hạt mầm mạnh mẽ vươn lên thành các mầm xanh đầy sức sống – biểu tượng cho sự lớn khôn, hy vọng và niềm tin vào hành trình trưởng thành của trẻ nhỏ.
Chương trình do Cremusic tổ chức, với mong muốn tạo nên một sân chơi nghệ thuật giàu tính giáo dục dành cho trẻ em từ 2-12 tuổi. Âm nhạc của vở diễn được sáng tác độc quyền dưới sự chỉ đạo sản xuất của nhạc sĩ Hà Thư (Kat Ha) – đồng thời là chuyên gia giáo dục âm nhạc mầm non với nhiều năm kinh nghiệm. Mỗi buổi công diễn quy tụ hơn 100 diễn viên nhí tham gia biểu diễn, mang đến bầu không khí sôi động và giàu cảm xúc cho khán giả.
Theo đại diện đơn vị tổ chức, "Hành trình kỳ diệu" không chỉ là một vở nhạc kịch giải trí mà còn hướng tới việc nâng cao trải nghiệm nghệ thuật cho trẻ em thông qua chất liệu âm nhạc lành mạnh, phù hợp lứa tuổi, đồng thời mở ra một không gian mùa hè vui tươi, giàu sáng tạo cho các em nhỏ.
Trước đó, đơn vị này cũng đã ghi dấu ấn với nhiều vở nhạc kịch thiếu nhi như "Voi học múa Ba-lê", "Chuyện mùa trăng", "Chiếc ổ rơm ấm áp", "Một chuyến rong chơi", "Trong những lùm cỏ xanh" hay "Cụ Cua đón Tết".
