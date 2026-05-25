Jennifer Phạm tặng món quà đặc biệt cho con trai 18 tuổi

Thứ hai, 16:00 25/05/2026 | Giải trí
An Khánh
GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm khoe hình ảnh đưa con trai Bảo Nam sang Canada xem đua xe F1. Cô muốn cùng con tận hưởng mùa hè cuối cùng của thời học trò, trước khi bước vào đại học.

Mới đây, Jennifer Phạm khoe ảnh "hẹn hò tình yêu lớn" - con trai Bảo Nam, ở Canada để xem đua xe F1 trước thềm lễ tốt nghiệp cấp ba của con. "Đây là món quà tốt nghiệp tôi dành cho Bảo Nam", hoa hậu nói.

Jennifer Phạm cho biết cô đáp chuyến bay sang Mỹ ngay sau chuyến nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng với mong muốn cùng con tận hưởng mùa hè cuối cùng của thời học trò, trước khi bước vào đại học.

Theo Jennifer Phạm, hai mẹ con xem đua xe ba ngày liền nhưng Bảo Nam vẫn rất phấn khích, hào hứng.

Jennifer Phạm hé lộ con trai mê xe và tốc độ từ nhỏ nên luôn ao ước được xem đua xe công thức 1.

Theo Jennifer Phạm, Bảo Nam nhận thư báo trúng tuyển của nhiều trường đại học nhưng vẫn trong quá trình cân nhắc. Cô thấy thú vị khi con muốn bước ra khỏi vùng an toàn thay vì chọn một nơi gần nhà. Hoa hậu kể Bảo Nam muốn tìm ngôi trường phù hợp với định hướng tương lai đồng thời mang đến cơ hội được ở ký túc xá, trải nghiệm cuộc sống sinh viên thật sự và học cách tự lập trước khi bước vào giai đoạn trưởng thành.

"Tôi vừa mừng vừa lo khi con chuẩn bị bước vào cánh cổng đại học và cuộc sống tự lập. Điểm khiến tôi yên tâm là con có những suy nghĩ rất rõ ràng cho tương lai", Jennifer Phạm nói. Cô luôn dặn Bảo Nam hãy mạnh dạn bước trên con đường mình chọn và phía sau lúc nào cũng có mẹ sẵn sàng nâng đỡ khi con cần.

Ở tuổi 18, Bảo Nam quay lại với sở thích để tóc dài, xoăn tự nhiên. Jennifer Phạm cho hay cô đang thuyết phục con đổi kiểu tóc để có diện mạo điển trai trong lễ tốt nghiệp diễn ra ngày 10/6.

Bảo Nam là con trai đầu lòng của Jennifer Phạm và chồng cũ - ca sĩ Quang Dũng. Chàng trai 18 tuổi hiện sống cùng ông bà ngoại ở California (Mỹ) và sẽ tốt nghiệp phổ thông vào tháng 6. Không chỉ Jennifer, chồng của cô - doanh nhân Đức Hải - và ba con Na, Nu, Nấm cũng sẽ có mặt ở Mỹ dịp này để chúc mừng Bảo Nam bước vào giai đoạn mới của cuộc đời.

 

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

