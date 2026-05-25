Nhiều chương trình đặc sắc tại Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế

Chiều 25/5, Ban tổ chức Festival Huế 2026 thông tin về Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026. Theo kế hoạch, chuỗi sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 13/6 đến 18/6 với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Ban tổ chức thông tin về Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế.

Không gian chính của sự kiện được bố trí tại sân khấu ven sông Hương, khu vực trước Trường Quốc Học Huế. Ban tổ chức cho biết các đêm diễn được thiết kế theo hướng mở, tạo điều kiện để người dân địa phương và du khách dễ dàng tiếp cận, thưởng thức miễn phí.

Tuần lễ âm nhạc năm nay có sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật truyền thống và hiện đại đến từ Việt Nam cùng các nước như Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong đó, quốc tế với vũ đoàn Hervé Koubi (Pháp), nhóm nhạc OJOS (Pháp), nhóm nhạc Flamenco LAS MIGAS (Tây Ban Nha), nghệ sĩ Mỹ Anh & Matthew Ifield (Úc), nghệ sĩ J-POP Kawanishi Natsuki (Nhật Bản), nhóm K-Culture Friends in Chungnam (Hàn Quốc), vũ đoàn Park Sang-Yong Yung (Busan) và đoàn Pungnyu Bongi (Gyeongju).

Việt Nam sẽ có các ca sĩ MONO, ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng, Đêm nhạc Trịnh Công Sơn (với dàn sao tên tuổi) và các tiết mục do Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thể hiện.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 không chỉ là một ngày hội giao lưu văn hóa, mà còn là điểm hẹn âm nhạc trong khuôn khổ Festival Huế và là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Huế trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

"Sự kiện góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh con người xứ Huế thân thiện, thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế - xã hội bền vững dựa trên thế mạnh di sản", ông Trung nói.

