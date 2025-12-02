Con đẻ không chăm, cụ bà tuyển con gái nuôi, hứa tặng nhà và trả lương tháng
Cả hai con gái ruột đều không chăm được mẹ, bà cụ Ma lên mạng tuyển con gái nuôi, hứa sẽ tặng một trong hai căn hộ của mình và trả lương mỗi tháng 11 triệu đồng.
Cụ bà họ Ma (sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) mới đây trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội khi đăng tin tìm một cô con gái mới để chăm sóc mình thay cho con ruột. Đổi lại, người đó sẽ được bà cho một căn hộ cùng mức lương cố định 3.000 nhân dân tệ (11 triệu đồng) mỗi tháng.
Câu chuyện nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, từ cảm thông đến hoài nghi về động cơ của cụ bà này.
Trong chương trình truyền hình địa phương phát sóng ngày 19/11, bà Ma chia sẻ lý do đưa mình đến quyết định khác thường này. Theo lời kể, bà có hai con gái ruột , con gái lớn muốn cắt đứt quan hệ với mẹ, còn con gái út mắc bệnh tâm thần, không thể tự chăm sóc bản thân. Chính những đổ vỡ gia đình kéo dài khiến bà Ma rơi vào cảnh tuổi già cô quạnh.
Bà Ma bị bệnh hen suyễn và thường xuyên khó thở, chỉ đi bộ khoảng 100m đã mệt. Vì vậy, bà hy vọng tìm được cô con gái mới sẵn sàng đồng hành trong sinh hoạt hằng ngày, đưa bà đến các buổi khám bệnh và đối xử với bà bằng sự ấm áp như tình cảm mẹ con. “Tôi mong có người thật lòng quan tâm mình”, bà nói.
Để thuyết phục “con gái tương lai”, bà Ma nói mình sẵn sàng tặng một trong hai căn hộ hiện có, đồng thời chuyển giao tài sản cá nhân và khoản lương hưu 3.000 nhân dân tệ (khoảng 11 triệu đồng) mỗi tháng. Truyền thông Trung Quốc cho biết bà đang sở hữu khoản tiết kiệm lên tới 400 nghìn nhân dân tệ (1,4 tỷ đồng). Bà dự định để lại căn hộ còn lại cho con gái út nhằm bảo đảm chỗ ở cho cô sau này.
Theo Dazhong News , mối quan hệ giữa bà Ma và con gái lớn rạn nứt vì bất đồng quan điểm trong việc nuôi dạy cháu gái. Con gái lớn của bà Ma đang thất nghiệp, không thể chăm sóc mẹ và khẳng định quyết định của mẹ không liên quan đến cô. Còn bà Ma cho biết bà ly hôn từ khi con còn nhỏ và mất liên lạc với hầu hết người thân, khiến tuổi già càng thêm đơn độc.
Vì muốn thiết lập sự ràng buộc rõ ràng, bà Ma bày tỏ mong muốn ký hợp đồng với người đồng ý trở thành “con gái” của mình. Kế hoạch này đã khiến cộng đồng mạng chia thành hai phe tranh cãi. Một số người bày tỏ sự quan tâm đến đề nghị của bà Ma, cho rằng gói hỗ trợ nhà ở và lương tháng khá hấp dẫn. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng đặt câu hỏi về tính khả thi của kế hoạch và sự công bằng đối với “con gái mới”.
Một người bình luận: “Tôi nghĩ bà ấy muốn tìm người chăm sóc cả chính bà và con gái út”. Người khác lại tỏ ra nghi ngờ: “Ngay cả con gái ruột bà ấy cũng không được để lại tài sản, liệu một ‘con gái hợp đồng’ có được đối xử tốt không?” .
Một ý kiến khác chỉ ra yếu tố thực tế: “Giá nhà đang giảm, số tiền bà đưa ra chưa chắc thuê nổi một bảo mẫu phục vụ hai người”.
Trước những bàn luận, tranh cãi, luật sư Xi Junqi thuộc Công ty Luật Trung Địa Hà Nam cho biết con gái lớn của bà Ma vẫn có nghĩa vụ pháp lý chu cấp cho mẹ. Theo ông, từ chối chăm sóc không đồng nghĩa với việc từ bỏ nghĩa vụ, và cô không thể tránh trách nhiệm bằng cách từ bỏ quyền thừa kế. Luật sư nhấn mạnh, bất kỳ ai đồng ý trở thành “con gái” của bà Ma cũng cần ký một thỏa thuận liên quan đến vấn đề di sản để tránh tranh chấp về sau.
Câu chuyện của bà Ma phản ánh một vấn đề xã hội rộng lớn tại Trung Quốc, đó là tình trạng người già sống cô đơn. Một khảo sát toàn quốc của Bộ Nội vụ năm 2021 cho thấy, gần 60% người trên 60 tuổi ở nước này không có con cái kề bên. Sự thay đổi cấu trúc gia đình, áp lực kinh tế và khoảng cách thế hệ khiến nhiều người cao tuổi không còn nhận được sự chăm sóc truyền thống từ con cháu.
Nhu cầu đó thúc đẩy sự xuất hiện của một ngành dịch vụ mới là dịch vụ thuê “con” – những người được trả tiền để trò chuyện, đồng hành với người già, đưa họ đi khám bệnh hoặc hỗ trợ giải quyết những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi lần ghé thăm có giá từ 500 đến 2.500 nhân dân tệ (1,8 - 9,3 triệu đồng), tùy thời lượng và yêu cầu.
Trong bối cảnh đó, việc bà Ma tự tìm kiếm một “con gái” để chăm mình không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn phản ánh nỗi cô đơn và khát vọng được chăm sóc ở tuổi xế chiều, những vấn đề đang ngày càng hiện hữu trong xã hội hiện đại.
Ba điều quyết định ví tiền của bạn dày hay mỏngGia đình - 13 giờ trước
GĐXH - Khi bạn sở hữu ba điều này, may mắn tự tìm đến, sự nghiệp lên như diều gặp gió, và ví tiền dày lên là điều tất yếu.
4 tính cách của mẹ khiến gia đình ngột ngạt, con mất tương laiNuôi dạy con - 17 giờ trước
GĐXH - Trong gia đình, người mẹ không chỉ là người sinh thành mà còn là người ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách, tư duy và tương lai của con cái.
Bỏ việc lương 100 triệu, thoát 600 nhóm chat, người phụ nữ tìm lại tự do và hạnh phúcGia đình - 19 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ rời hơn 600 nhóm chat công việc sau khi nghỉ việc để tìm lại tự do, trở về quê khởi nghiệp với cuộc sống bình yên và vui vẻ.
Những cung hoàng đạo nữ cảm thấy độc thân là hạnh phúc khiến gia đình lo sốt vóGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Trong khi nhiều người sốt ruột lập gia đình thì một số cung hoàng đạo nữ vẫn ung dung và tận hưởng cuộc sống độc thân đầy màu sắc khiến người thân "đứng ngồi không yên".
3 câu nói 'phép thuật' giúp con bạn lớn lên đầy thành công và hạnh phúcGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - 3 câu nói này giống như 3 hạt giống, được gieo vào cuộc trò chuyện hằng ngày, cuối cùng sẽ nở ra những đóa hoa tự tin, kiên cường và ấm áp.
Mẹ chồng vay gần 4 tỷ đồng cứu con dâu bị tai nạn, sống thực vật hơn 5 nămGia đình - 1 ngày trước
Người mẹ chồng ở Hà Nam đã vay hơn 1 triệu NDT (hơn 3,7 tỷ đồng) để chữa trị cho con dâu bị tai nạn nghiêm trọng.
Sống kiểu 'nghèo hào phóng': Thói quen đáng sợ khiến nhiều người không bao giờ khá lên nổiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong xã hội hiện đại, khoảng cách giàu – nghèo không chỉ xuất phát từ thu nhập hay điều kiện gia đình, mà còn từ tư duy chi tiêu và quan niệm về giá trị.
3 cung hoàng đạo nam soái ca nhưng vẫn FA: Không phải do số, mà do tínhGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Dù sở hữu ngoại hình phong độ, giỏi kiếm tiền, bình tĩnh trong mọi tình huống và luôn được khen là "soái ca đời thực", thế nhưng có 3 cung hoàng đạo nam dưới đây vẫn mãi "single bền vững".
Chú rể đẩy xe lăn đưa cô dâu vào lễ đường, quan khách sụt sùi lau nước mắtChuyện vợ chồng - 2 ngày trước
Khoảnh khắc cùng chú rể quê Đắk Lắk tiến vào lễ đường, cô dâu xúc động nghẹn ngào, người thân rơi nước mắt.
Đi họp lớp tôi nhận ra: Những bạn học năm xưa giờ giàu có vượt trội là kết quả của 3 thói quen khác biệtGia đình - 2 ngày trước
GĐXH - Buổi họp lớp không chỉ là dịp gặp lại bạn bè cũ, mà còn giống như một tấm gương phản chiếu hành trình trưởng thành của mỗi người.
4 câu cha mẹ thông minh và trí tuệ sẽ nói khi con mắc lỗiNuôi dạy con
GĐXH - Cha mẹ luôn nghĩ rằng giáo dục con cái phải nghiêm khắc. Thực ra, cách giáo dục tốt nhất là để con cảm nhận được tình yêu ngay cả khi bị phê bình.