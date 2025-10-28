Bán không khí lễ hội – chiêu hút khách độc lạ của các quán cà phê mùa cuối năm

Không chỉ là nơi thưởng thức một ly cà phê, nhiều quán hiện nay đang biến mình thành "sân khấu mùa lễ hội" – nơi mọi người tìm đến để tận hưởng cảm giác ấm áp và rộn ràng giữa nhịp sống cuối năm. Không khí Giáng sinh giờ đây không còn bó hẹp trong trung tâm thương mại hay các phố đi bộ, mà lan tỏa khắp không gian cà phê – được "gói trọn" trong ánh đèn lung linh, âm nhạc rộn ràng và những góc decor rực rỡ.

Nhiều quán cà phê đồng loạt thay áo mới với đèn, cây thông và sắc màu Giáng sinh để hút khách.

Giữa thị trường F&B cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhiều chủ quán nhận ra: để giữ chân khách, hương vị thôi chưa đủ – mà còn cần chạm tới cảm xúc, tạo nên không khí khiến người ta muốn quay lại, chỉ để sống lại cảm giác đó thêm một lần nữa.

Không gian check-in mùa Giáng Sinh sớm khiến nhiều bạn trẻ hào hứng.

Tại một quán cà phê nhỏ ven sông khu Vũ Tông Phan (Hà Nội), dù không có biển hiệu bắt mắt hay chương trình khuyến mãi rầm rộ, nhưng chỉ với cây thông phủ tuyết, vài dải đèn vàng ấm áp và góc cầu thang xoắn lạ mắt cũng đủ khiến người qua đường phải dừng lại, giơ máy ghi lại khoảnh khắc.

Ở một quán khác, không gian được biến hóa thành "ngôi làng tuyết" thu nhỏ: ngôi nhà gỗ phủ ánh đèn vàng, những chú thỏ bông khoác áo len đỏ, và cây thông lớn trước cửa được trang trí tỉ mỉ bằng kẹo gậy, ruy băng cùng quả châu đỏ – xanh nổi bật trên nền tuyết giả. Mọi chi tiết hòa lại, tạo nên cảm giác như lạc vào khung cảnh cổ tích phương Tây giữa lòng Hà Nội.

Noel đậm chất Bắc Âu giữa lòng Hà Nội.

Bạn Hà Ngân (22 tuổi, sinh viên ngành Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ, mỗi mùa lễ cuối năm, cô thường chọn những quán có không gian được trang trí ấm áp và tinh tế. "Mình thích cảm giác bước vào quán, nghe nhạc Giáng sinh, ánh đèn vàng chan hòa, mọi thứ gợi lên sự bình yên rất riêng. Chỉ cần ngồi một buổi chiều ngắn trong không gian ấy thôi, mình thấy nhẹ nhõm và vui hơn hẳn," Ngân nói.

Cùng chung cảm nhận, anh Nguyễn Đức Long (28 tuổi, nhân viên thiết kế) cho rằng không gian lễ hội là "liều thuốc tinh thần" giữa những ngày cuối năm bận rộn. "Mình thường chọn làm việc ở quán cà phê có trang trí theo mùa. Không khí ấy khiến mình có cảm hứng hơn, thấy như Tết hay Giáng sinh đang thực sự đến gần," anh chia sẻ.

Không gian Giáng sinh được nhiều bạn trẻ lựa chọn.

Sức hút của mô hình này nằm ở chỗ nó khơi gợi cảm xúc và tạo nên ký ức. Giữa nhịp sống vội, con người muốn tìm một nơi để chậm lại, để cảm nhận mình đang sống trong mùa vui – dù chỉ vài giờ. Mỗi quán, bằng phong cách riêng, đã biến "không khí lễ hội" thành một loại hàng hóa đặc biệt: vô hình nhưng đầy giá trị.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ lung linh ấy là không ít áp lực. Việc trang trí đòi hỏi chi phí lớn, ý tưởng dễ lặp lại, trong khi hiệu ứng thường chỉ kéo dài vài tuần. Chính vì thế, quán nào tạo được cảm giác chân thật và sáng tạo hơn sẽ để lại dấu ấn, thu hút được nhiều khách hàng – ngay cả khi ánh đèn mùa lễ đã tắt.



