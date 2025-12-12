Tầm soát ung thư sớm: Chìa khóa bảo vệ sức khỏe dài lâu

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tầm soát ung thư sớm là gì?

Tầm soát ung thư sớm là quá trình kiểm tra sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện các dấu hiệu hoặc thay đổi tế bào bất thường trước khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Các phương pháp tầm soát phổ biến bao gồm nội soi, chụp hình ảnh y khoa, xét nghiệm máu công nghệ cao như phân tích ctDNA (DNA của tế bào ung thư tiết ra vào máu). Mục tiêu của tầm soát là phát hiện ung thư hoặc tổn thương tiền ung thư ở giai đoạn sớm nhất, giúp việc điều trị trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Tầm quan trọng của tầm soát ung thư sớm

Tầm soát ung thư sớm giúp phát hiện ung thư hoặc các tổn thương tiền ung thư trước khi bệnh có triệu chứng rõ ràng. Khi phát hiện sớm, ung thư thường nhỏ hơn, chưa lan rộng và dễ điều trị hơn, nhờ đó tăng tỷ lệ chữa khỏi và giảm nguy cơ biến chứng nghiêm trọng. Việc tầm soát cũng giúp giảm thiểu các phương pháp điều trị xâm lấn, từ đó giảm tác dụng phụ và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Theo dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), tỷ lệ sống sót 5 năm của bệnh nhân ung thư phát hiện ở giai đoạn đầu có thể đạt 80 - 90%, trong khi ở giai đoạn muộn con số này thường dưới 30%. Điều này cho thấy việc tầm soát ung thư sớm giúp tăng cơ hội sống sót và cải thiện chất lượng cuộc sống rõ rệt.

Ngoài ra, phát hiện sớm còn giúp giảm chi phí và thời gian điều trị, đồng thời nâng cao khả năng sống lâu dài và tinh thần tích cực của bệnh nhân. Việc thực hiện tầm soát định kỳ dựa theo chỉ định bác sĩ và yếu tố nguy cơ cá nhân là biện pháp thiết yếu để chủ động bảo vệ sức khỏe và phòng tránh ung thư hiệu quả.

Các đối tượng nên ưu tiên tầm soát sớm

Không phải ai cũng cần tầm soát ung thư thường xuyên, tuy nhiên những nhóm đối tượng dưới đây nên ưu tiên thực hiện:

• Người trên 40 tuổi, đặc biệt với tiền sử gia đình có người mắc ung thư, cần bắt đầu tầm soát định kỳ.

• Người có những yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, uống rượu nhiều, chế độ ăn uống không lành mạnh hoặc tiếp xúc dài hạn với hóa chất độc hại.

• Người thường xuyên gặp các triệu chứng nghi ngờ ung thư như đau kéo dài, mệt mỏi không rõ nguyên nhân, sụt cân đột ngột.

• Người mắc các bệnh mãn tính liên quan đến đường tiêu hóa, viêm loét dạ dày hoặc nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori.

• Người làm việc trong môi trường có chứa chất gây ung thư hoặc tiếp xúc với chất ô nhiễm.

• Phụ nữ trên 21 tuổi nên thực hiện các xét nghiệm phụ khoa định kỳ như Pap smear và HPV để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung.

• Người có mong muốn chủ động bảo vệ sức khỏe, áp dụng các biện pháp dự phòng dựa trên lời khuyên của bác sĩ.

Tầm soát ung thư chuyên nghiệp, chính xác tại Trung Tâm Y Khoa DIAG

Phòng khám đa khoa – Trung tâm xét nghiệm và Chẩn đoán Y khoa – Medical Diag Center được uỷ quyền bởi Gene Solutions để giới thiệu và cung cấp đến khách hàng xét nghiệm Giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 (SPOT-MAS 10) thuộc Danh mục kỹ thuật được Sở Y tế TP.HCM phê duyệt theo Quyết định 1147/QĐ-SYT, có khả năng tầm soát ung thư toàn diện phát hiện sớm 10 loại ung thư phổ biến như ung thư vú, phổi, gan, dạ dày, đại trực tràng, buồng trứng,…

Quy trình dịch vụ bao gồm:

• Đặt lịch nhanh chóng qua hotline 1900 1717 hoặc website https://diag.vn/.

• Lấy mẫu máu nhanh chóng tại hệ thống rộng khắp hơn 40 chi nhánh.

• Nhận kết quả chính xác sau khoảng 22 ngày kèm tư vấn chuyên sâu từ bác sĩ.

• Bảo mật tuyệt đối thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trung Tâm Y Khoa DIAG cung cấp gói Tầm soát ung thư toàn diện giúp phát hiện sớm 10 loại ung thư phổ biến.

DIAG cam kết mang đến dịch vụ tận tâm, hiện đại và hiệu quả, giúp bạn phát hiện bệnh từ sớm, kiểm soát sức khỏe tốt hơn và sống vui khỏe, dài lâu.

Đừng chờ đợi đến khi triệu chứng xuất hiện mới đi khám. Hãy chủ động tầm soát ung thư ngay hôm nay để bảo vệ bản thân và gia đình bạn!

Công ty TNHH Lab Group International Việt Nam

• Hotline: 19001717

• Website: https://diag.vn

