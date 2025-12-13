Mới nhất
Xe số Honda Super Cup 110cc huyền thoại giá 46 triệu đồng có ABS, màn hình hiện đại liệu có về Việt Nam?

Thứ bảy, 07:32 13/12/2025 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - Xe số Honda Super Cup 110cc giá khoảng 45 triệu đồng, thiết kế cổ điển nâng cấp, có ABS, màn hình analog–LCD hiện đại, vừa mới tái xuất ở Nhật Bản.

Xe số Honda Super Cup 110cc huyền thoại giá 46 triệu đồng có ABS, màn hình hiện đại liệu có về Việt Nam? - Ảnh 1.Xe máy điện giá 35 triệu đồng của Yamaha thiết kế tiện ích, pin bền, cốp rộng, rẻ chỉ ngang Vision vừa mới ra mắt

GĐXH - Xe máy điện Yamaha thiết kế thể thao kế thừa NVX, hướng tới di chuyển đô thị, giá rất hấp dẫn.

Xe số Honda Super Cup 110cc huyền thoại có ABS, màn hình hiện đại

Xe số Honda Super Cup 110cc huyền thoại giá 46 triệu đồng có ABS, màn hình hiện đại liệu có về Việt Nam? - Ảnh 2.

Honda chính thức mở bán Super Cub 110 Lite 2026 tại Nhật Bản

Honda chính thức mở bán Super Cub 110 Lite 2026 tại Nhật Bản. Xe có hai màu Xanh Tasmania ánh kim và Be, giữ trọn phong cách thanh lịch vốn là DNA của dòng Cub suốt nhiều thập kỷ.

Dáng xe cổ điển với đèn pha LED tròn, bộ xi-nhan tách rời và cặp gương quen thuộc giúp Super Cub 110 Lite vẫn giữ được "cái hồn" của Cub truyền thống nhưng được Honda tinh chỉnh một số chi tiết để tăng tính hiện đại. Màn hình analog kết hợp LCD cho khả năng hiển thị nhiều thông số hơn, bao gồm vị trí số, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình và đồng hồ điện tử.

Xe số Honda Super Cup 110cc huyền thoại giá 46 triệu đồng có ABS, màn hình hiện đại liệu có về Việt Nam? - Ảnh 3.

Dáng xe cổ điển với đèn pha LED tròn

Ở phiên bản Lite, Honda hướng tới nhóm khách hàng phổ thông khi tinh chỉnh động cơ 110cc sao cho công suất tối đa vẫn dưới 4,0 kW để đáp ứng quy định xe hạng 1 tại Nhật Bản. Nhờ đó, người dùng có thể điều khiển xe chỉ với bằng lái xe máy hoặc thậm chí bằng lái ô tô thông thường.

Honda cho biết mục tiêu của bản Lite là tái tạo cảm giác vận hành "nhẹ – dễ lái – tiết kiệm" như Cub 50cc nhưng mạnh hơn và tăng tốc tốt hơn nhờ mô-men xoắn của động cơ 110cc. Động cơ 109cc, 4 thì, làm mát bằng không khí được giữ nguyên từ Super Cub 110, kết hợp hộp số 4 cấp và ly hợp tự động cải tiến tạo độ mượt khi vận hành trong phố đông.

Một trong những nâng cấp đáng giá nhất trên Super Cub 110 Lite 2026 chính là phanh đĩa trước tích hợp ABS – trang bị mà ngay cả nhiều mẫu xe số trung cấp ở Đông Nam Á cũng chưa được sở hữu. Điều này giúp khả năng kiểm soát phanh an toàn hơn đáng kể, đặc biệt trên đường trơn hoặc khi di chuyển tốc độ thấp trong phố.

Xe số Honda Super Cup 110cc huyền thoại giá 46 triệu đồng có ABS, màn hình hiện đại liệu có về Việt Nam? - Ảnh 4.

Một trong những nâng cấp đáng giá nhất trên Super Cub 110 Lite 2026

Xe sử dụng vành đúc, lốp không săm cho cả trước và sau, vừa tăng tính ổn định, vừa hạn chế nguy cơ xì lốp đột ngột. Thiết kế gọn gàng, khối lượng nhẹ tạo lợi thế khi luồn lách trong đô thị là yếu tố khiến dòng Cub luôn được yêu thích.

Xe số Honda Super Cup 110cc huyền thoại giá 46 triệu đồng có ABS, màn hình hiện đại liệu có về Việt Nam? - Ảnh 5.

Super Cub 110 Lite còn sở hữu bảng điều khiển cải tiến

Bên cạnh hệ thống chiếu sáng LED hiện đại, Super Cub 110 Lite còn sở hữu bảng điều khiển cải tiến với giao diện rõ ràng, dễ quan sát. Đây là nâng cấp “đáng tiền” khi người dùng có thêm thông tin thực tế về mức tiêu hao nhiên liệu và quãng đường di chuyển.

Giá Honda Super Cup 110cc

 Honda Super Cup 110cc giá 310.000 yen (tương đương khoảng 45 triệu đồng). 

Nhờ tinh chỉnh hợp lý, phiên bản Lite có mức giá rẻ hơn đáng kể so với Super Cub 110 tiêu chuẩn nhưng vẫn giữ được phần lớn tiện ích và công nghệ cốt lõi. Vì vậy, ngay khi mở bán, xe đã thu hút đông đảo khách hàng Nhật Bản tìm mua.

Hiện tại Honda chưa công bố kế hoạch phân phối Super Cub 110 Lite tại các thị trường Đông Nam Á nhưng với cấu hình hấp dẫn, giá mềm và thiết kế mang tính biểu tượng, mẫu xe này hứa hẹn sẽ là “cơn sốt mới” nếu được đưa về Việt Nam.

Xe số giá rẻ nhất Việt Nam

Xe số trong khoảng 20 triệu là những lựa chọn giá rẻ phù hợp cho người có kinh phí hạn hẹp.

SYM Elegant – Giá bán từ 17,40 triệu đồng

Xe số Honda Super Cup 110cc huyền thoại giá 46 triệu đồng có ABS, màn hình hiện đại liệu có về Việt Nam? - Ảnh 6.

Xe số Elegant của thương hiệu xe máy Đài Loan (Trung Quốc) có giá rẻ nhất, từ 17,40 triệu đồng, chỉ tính xe máy trên 100 phân khối tại thị trường Việt Nam. Xe trang bị động cơ 110 phân khối, làm mát bằng không khí, công suất 7 mã lực, mô-men xoắn 6.7 Nm và hộp số ba cấp.

Honda Wave Alpha phiên bản tiêu chuẩn – Giá bán từ 18,19 triệu đồng

Xe số Honda Super Cup 110cc huyền thoại giá 46 triệu đồng có ABS, màn hình hiện đại liệu có về Việt Nam? - Ảnh 7.

Wave Alpha, một trong những mẫu xe máy bán nhiều nhất thị trường Việt Nam của Honda. Xe trang bị động cơ dung tích 110 phân khối, công suất 8.2 mã lực, mô-men xoắn 8.44 Nm, đi cùng hộp số 4 cấp.

Yamaha Sirius phiên bản phanh cơ – Giá bán từ 19,10 triệu đồng

Xe số Honda Super Cup 110cc huyền thoại giá 46 triệu đồng có ABS, màn hình hiện đại liệu có về Việt Nam? - Ảnh 8.

Yamaha Sirius là mẫu xe đối đầu trực tiếp với Honda Wave Alpha ở phân khúc xe máy số giá rẻ. Sirius có hai phiên bản, gồm tiêu chuẩn và FI (phun xăng điện tử). Bản FI lắp động cơ dung tích 113.7 mã lực, công suất 8.7 mã lực, mô-men xoắn 9.5 Nm. Bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 110.3 phân khối, công suất 9 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9 Nm. Cả hai cùng trang bị hộp số 4 cấp.

Honda Blade phiên bản tiêu chuẩn – Giá bán từ 19,25 triệu đồng

Xe số Honda Super Cup 110cc huyền thoại giá 46 triệu đồng có ABS, màn hình hiện đại liệu có về Việt Nam? - Ảnh 9.

Honda Blade sử dụng động cơ 110cc, với mức tiêu thụ nhiên liệu 1.85 lít/100 km, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Khối động cơ trên Honda Blade cho công suất tối đa 8.2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men cực đại 8.65 Nm từ 5.500 vòng/phút.

Honda Wave RSX phiên bản phanh cơ – Giá bán từ 22,14 triệu đồng

Xe số Honda Super Cup 110cc huyền thoại giá 46 triệu đồng có ABS, màn hình hiện đại liệu có về Việt Nam? - Ảnh 10.

Cùng ở phân khúc xe số bình dân, nhưng xét về mọi mặt thì Honda Wave RSX có vẻ trội hơn so với Honda Wave Alpha 110 hiện nay. Mẫu xe Wave RSX cũng là một dòng xe số rất hút khách tại thị trường Việt Nam nhờ sở hữu nhiều ưu điểm.


