Xe máy điện giá 35 triệu đồng của Yamaha thiết kế tiện ích, pin bền, cốp rộng, rẻ chỉ ngang Vision vừa mới ra mắt

Xe máy điện của Yamaha thiết kế tiện ích, pin bền, cốp rộng vừa mới ra mắt





Xe điện Yamaha EC-06

Yamaha giới thiệu xe điện EC-06, mẫu xe điện mới phát triển cùng startup Ấn Độ River Mobility, nhắm tới nhóm khách hàng phổ thông cần quãng đường dài, sử dụng hằng ngày và chi phí hợp lý.

Khác với Aerox E thể thao, xe điện Yamaha EC-06 mang thiết kế trung tính, hiện đại, tập trung vào sự tiện dụng. Xe sở hữu: Mô-tơ điện 6,7 kW (8,98 mã lực), công suất danh định 4,5 kW.; Pin 4 kWh, tầm hoạt động 160 km/lần sạc; Thời gian sạc đầy ~9 giờ bằng điện dân dụng.

Cốp rộng tiện ích

Khoang chứa đồ của xe điện Yamaha EC-06 khá ấn tượng: 24,5 lít, để vừa hai mũ bảo hiểm nửa đầu. Màn hình màu hiển thị cơ bản nhưng bổ sung kết nối telematics tích hợp SIM, cho phép cập nhật phần mềm OTA, theo dõi pin và thông số xe từ xa.

Xe điện mới này cũng có các tiện ích phục vụ đô thị, gồm: 3 chế độ lái Eco – City – Sport; Chế độ lùi; Cổng sạc thiết bị di động; Hệ thống kết nối dữ liệu theo thời gian thực.

Việc sản xuất xe điện EC-06 sẽ được thực hiện tại nhà máy của River Mobility dưới sự giám sát kỹ thuật của Yamaha. Mẫu xe dự kiến mở bán thương mại vào quý I/2026, giá khoảng 150.000 rupee (~35 triệu đồng) – mức giá được xem là rất cạnh tranh trong phân khúc xe điện phổ thông.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.