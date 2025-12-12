Hàng loạt siêu thị điện máy ‘tung’ chương trình ưu đãi khi mua máy lọc không khí, người tiêu dùng nên chọn loại nào?
GĐXH - Nhiều siêu thị điện máy bắt đầu “tung” các chương trình khuyến mãi cuối năm để kích cầu tiều dùng, trong đó mặt hàng đang được quan tâm nhất phải kể tới máy lọc không khí.
Những ngày gần cuối năm 2025, hàng loạt các siêu thị điện máy tại Hà Nội bắt đầu chạy chương trình "xả hàng" để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Hàng loạt sản phẩm được bày bán với mức giá ưu đãi, một trong số đó phải kể đến các dòng máy lọc không khí đang được rất nhiều người quan tâm.
Trước thực trang ô nhiễm môi trường tăng cao, nhiều gia đình chọn lựa, tìm mua các sản phẩm máy lọc không khí với mong muốn bảo vệ sức khỏe. Không bỏ qua xu thế, để đáp ứng nhu cầu người dùng, hàng loạt các thương hiệu điện máy cho ra đời sản phẩm máy lọc không khí với nhiều mẫu mã, chức năng và giá cả hợp lý. Một số thương hiệu máy lọc không khí chất lượng trên thị trường người tiêu dùng có thể tham khảo như: harp, Panasonic, Daikin, LG, Hitachi, Coway và các thương hiệu phổ biến khác như Xiaomi, Philips, Samsung và Electrolux,…
Hiện các dòng máy lọc không khí trên thị trường có mức giá dao động từ 2–6 triệu đồng cho các mẫu phổ thông, công năng sử dụng với không gian nhỏ (từ 15 – 20 m2 ) và từ 20-30 triệu đồng cho dòng cao cấp. Những dòng máy lọc không khí cao cấp sẽ được trang bị màng lọc HEPA H13–H14, cảm biến bụi mịn, khả năng lọc diện tích lớn và tính năng tự động điều chỉnh theo chất lượng không khí được nhiều gia đình quan tâm.
Theo chia sẻ của nhiều người bán hàng, thời điểm ô nhiễm không khí tại Hà Nội đang ở mức báo động, nhu cầu tìm mua máy lọc không khí của người dân tăng cao. "Những ngày gần đây, khách đến mua hàng máy lọc không khí trực tiếp và online tăng cao, có những mã sản phẩm không nhập đủ để bán. Cuối năm các hãng đều tung chương trình khuyến mãi cộng thêm không khí ô nhiễm, có nhiều bụi mịn nên nhu cầu tìm mua máy lọc không khí nóng hơn bao giờ hết. Thời tiểm này người tiêu dùng mua máy lọc không khí sẽ nhận được khá nhiều ưu đãi, ví dụ dòng máy từ 6 triệu đồng giảm xuống còn hơn 5 triệu, hoặc tùy hãng sẽ có những chính sách riêng, một là giảm trực tiếp tiền vào sản phẩm hai là có quà tặng", anh L.H.D (nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy Pico Hà Nội) cho hay.
Cũng theo những người bán hàng chia sẻ, người tiêu dùng nên chọn mua máy lọc không khí theo nhu cầu sử dụng của gia đình, cần cân nhắc giá thành và thương hiệu để lựa chọn được những sản phẩm chất lượng với mức giá tốt nhất. Đặc biệt không nên ham rẻ vì có thể mua phải sản phẩm kém chất lượng. Chọn mua máy lọc không khí theo diện tích phòng rất quan trọng để đảm bảo máy hoạt động hiệu quả và an toàn cho người dùng.
Đối với nhiều gia đình có trẻ nhỏ và người già, việc có trong nhà một chiếc máy lọc không khí là điều cần thiết. "Trước đây gia đình tôi không quan tâm đến máy lọc không khí nhưng thời gian gần đây, ngày nào cũng thấy trời đất mịt mù, khói bụi khắp nơi nên tôi đã quyết định đầu tư một chiếc máy lọc không khí. Sau ki tham khảo bạn bè, người quen và được các nhân viên tư vấn thì tôi quyết định mua một sản phẩm máy lọc có giá hơn 5 triệu đồng, vừa có chức năng lọc bụi mịn, vừa có hút ẩm, rất phù hợp vơi khí hậu của Việt Nam, nếu dùng hiệu quả tôi sẽ mua thêm để tặng bố mẹ", chị Thúy An (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.
