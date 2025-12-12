Cạnh tranh trên thị trường bỉm cao cấp: Hàng Hàn Quốc tìm được chỗ đứng nhờ tập trung vào trải nghiệm người dùng.

1. Bỉm Nabizam (Hàn Quốc)

Nabizam là một trong những dòng bỉm khá hot hiện nay ở Việt Nam, được nhiều mẹ lựa chọn nhờ khả năng thấm hút vượt trội, thiết kế siêu mỏng nhẹ và độ mềm mại rất dễ chịu cho làn da nhạy cảm của bé. Sản phẩm thuộc thương hiệu đến từ Hàn Quốc, sử dụng công nghệ tiên tiến và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khá cao, nên nhiều ba mẹ đang dần tin dùng cho cả dùng hàng ngày lẫn đêm.

Ưu điểm nổi bật

Siêu mỏng, mềm mại và thoáng khí

Nhiều mẹ phản hồi Nabizam có chất liệu rất mềm, siêu mỏng nhẹ và ôm sát cơ thể, giúp bé dễ chịu, không gây bí hơi, nhất là trong thời tiết nóng ẩm.

Lõi thấm hút bằng công nghệ SAP Airlaid giúp hấp thụ nhanh, phân tán đều chất lỏng và giữ cho bề mặt luôn khô thoáng, hạn chế việc da bé tiếp xúc với nước tiểu, hỗ trợ chống hăm tốt hơn.

Đai chun Neoflex co giãn 360 độ giúp bỉm ôm nhẹ vào eo, đùi bé, tăng sự thoải mái khi bé vận động.

Nhiều dòng Nabizam (đặc biệt là dòng Signature/đêm) được cải tiến hệ thống vách chống tràn, phù hợp cho cả đêm dài và không lo tràn nhiều với bé hoạt động mạnh.

Phù hợp nhiều cân nặng: Bỉm Nabizam có rất nhiều size từ S đến XXXL, phù hợp từ bé sơ sinh tới bé lớn tới sấp sỉ 25kg, rất tiện khi bé phát triển nhanh.

Nhược điểm nên cân nhắc

Giá cao hơn so với nhiều thương hiệu phổ thông.

Một số mẹ phản hồi bỉm có phần đũng hơi dài và kích cỡ lớn, nên mẹ cần cân chỉnh size phù hợp để bé không bị vướng víu hoặc khó vận động.

Sản phẩm dễ bị làm giả, nên nếu ba mẹ thích hàng sản xuất trực tiếp tại Hàn, cần kiểm tra kỹ nguồn gốc khi mua.

Bé nào phù hợp với Nabizam?

Bé dùng bỉm cả ngày và đêm: Nhờ khả năng thấm hút tốt và công nghệ chống tràn nâng cấp, phù hợp cả khi bé ngủ dài.

Bé da nhạy cảm: Chất liệu mềm, thoáng khí, ít gây kích ứng nếu mẹ thay bỉm đúng cách.

Bé thường xuyên vận động: Đai chun ôm mềm giúp bé thoải mái chạy nhảy.

Gia đình muốn bỉm chất lượng cao: Khi ngân sách cho các bữa bỉm không bị giới hạn quá nhiều.

Giá bán thị trường hiện nay

Giá bỉm Nabizam ở các trang bán hàng uy tín thường dao động khoảng từ 228.000 – 305.000 đ/bịch. Mức giá này có thể thay đổi tùy size, loại (dán/quần) và chương trình khuyến mãi trên các sàn TMĐT.

2. Bỉm OLOLA Skin Fit (Hàn Quốc)

Bỉm OLOLA Skin Fit là một trong những sản phẩm bỉm đang được nhiều ba mẹ quan tâm hiện nay bởi sự kết hợp giữa độ mỏng nhẹ và khả năng thấm hút tốt, giúp bé luôn cảm nhận được sự thoải mái khi vận động và ngủ nghỉ. Dòng Skin Fit thuộc thương hiệu OLOLA nổi tiếng với các sản phẩm chăm sóc em bé đến từ Hàn Quốc được đánh giá cao cả về chất lượng và trải nghiệm sử dụng.

Ưu điểm của bỉm OLOLA Skin Fit

Chất liệu Air-through thế hệ mới, thoáng khí và êm dịu

Bỉm sử dụng vải Air-through thế hệ thứ 2 cho phép không khí lưu thông dễ dàng, giúp giảm tối đa sự bí hơi đặc biệt hữu ích cho làn da nhạy cảm của bé. Bề mặt này còn giúp giảm lông tơ gây kích ứng da, một trong những nguyên nhân thường thấy gây hăm đỏ.

Thiết kế siêu mỏng nhẹ giúp bé cảm thấy thoải mái hơn khi mặc, không bị cồng kềnh rất phù hợp với bé vận động nhiều.

Phần đai chun được thiết kế ôm sát cơ thể bé mà không tạo vết lằn trên da, ngay cả khi bỉm đầy – giúp bé thoải mái chơi đùa mà không bị khó chịu.

Nhược điểm cần lưu ý

So với một số dòng bỉm phổ thông, OLOLA Skin Fit có giá nhỉnh hơn đôi chút. Tuy nhiên nhiều mẹ đánh giá đây là "đầu tư xứng đáng" vì chất liệu nhẹ và khả năng thấm hút tốt hơn.

Một vài phản hồi cho rằng với bé tè rất nhiều trong đêm dài, việc thay bỉm vẫn nên diễn ra khoảng 1 đến 2 lần để bé luôn khô thoáng, điều này phụ thuộc vào từng bé chứ không hoàn toàn do bỉm kém chất lượng.

Bỉm siêu mỏng nên việc chọn size chuẩn theo cân nặng bé rất quan trọng để tránh tình trạng xô lệch khi bé vận động. Các mẹ nên cân nhắc cân nặng và vòng eo để chọn size phù hợp nhất.

Bé nào phù hợp với OLOLA Skin Fit?

Bé da nhạy cảm hoặc dễ hăm: Nhờ chất liệu thoáng khí và giảm lông tơ trên bề mặt.

Bé mùa hè hoặc ở khí hậu nóng ẩm: Kiểu bỉm mỏng thoáng giúp bé không bị bí hơi.

Bé vận động nhiều: Đai chun ôm linh hoạt không gây hằn, bé thoải mái chạy nhảy.

Giá bán trên thị trường hiện nay

Giá bỉm OLOLA Skin Fit dao động tùy theo size, loại dán/quần và nơi bán từ 155.000 – 345.000 đ/bịch (tùy loại, size).

3. Bỉm Elprairie Air-Wing & Air-Thin

Elprairie là thương hiệu bỉm cao cấp hướng tới sự siêu mỏng, siêu thoáng, siêu ôm. Hai dòng Air-Wing và Air-Thin là cặp sản phẩm bán chạy nhất của hãng, đặc biệt phù hợp khí hậu nóng ẩm và cho bé cần bỉm thoáng vượt trội khi vận động hoặc ngủ đêm.

Điểm nổi bật nhất của Elprairie nằm ở thiết kế 2 cánh độc quyền, cho phép nước tiểu thoát xuống rãnh nhanh, không dồn cục và đặc biệt giúp da bé chỉ tiếp xúc với chất lỏng dưới 3 giây, ngắn hơn gấp nhiều lần so với các dòng bỉm cao cấp khác.

Ưu điểm

Cả Air-Wing và Air-Thin đều có cấu tạo với hơn 100.000 lỗ thoáng khí trải khắp toàn bộ bề mặt bỉm, không chỉ mặt trên mà cả vùng eo, bụng, lưng, giúp không khí lưu thông tối ưu và giảm bí hơi khi bé vận động hoặc đổ mồ hôi.

Công nghệ Air-Through hai mặt: Vải Air-Through ở cả mặt ngoài và mặt trong giúp da bé luôn khô thoáng, hạn chế kích ứng da nhạy cảm.

Thấm hút nhanh: Khả năng hút chất lỏng rất nhanh chỉ khoảng 7 giây/100 ml, hiệu quả ngay cả khi bé tè nhiều.

Nhược điểm

Giá cao hơn trung bình: Elprairie thuộc phân khúc bỉm cao cấp hơn so với các dòng phổ thông, nên chi phí sử dụng sẽ cao hơn nếu dùng nhiều hàng ngày.

Cần chọn size chuẩn: Do đặc trưng siêu mỏng và ôm sát, việc chọn size phù hợp theo cân nặng vòng bụng, eo là rất quan trọng để tránh xô lệch khi bé chạy nhảy hoặc nằm ngủ.

Bé nào phù hợp sử dụng?

Air-Wing phù hợp với bé cả ngày và đêm, nhất là bé tè nhiều hoặc thường xuyên ngủ xuyên đêm. Bé hoạt động mạnh hoặc vận động nhiều mà vẫn cần ôm trọn vòng eo, đùi. Gia đình muốn một loại bỉm cao cấp toàn diện cho mọi thời điểm.

Air-Thin phù hợp hơn với bé dùng ban ngày đặc biệt vào mùa hè, cảm giác nhẹ, thoáng. Bé da nhạy cảm hoặc dễ hăm do bí nhiệt, nhờ thoáng khí tốt và mát hơn so với bỉm thông thường. Bé thường xuyên vận động, chạy nhảy – cảm giác như không mặc bỉm.

Giá thành hiện tại

ELPRAIRIE Air Wing có giá khoảng 264.000 – 375.000 đ/bịch tùy size.

Tã/Bỉm Quần Elprairie Air Thin Nội Địa Hàn có giá khoảng 210.000 - 269.000 đ/bịch (quần) tùy size.

