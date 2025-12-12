Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội đồng loạt thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Bính Ngọ và mùa lễ hội Xuân 2026

Thứ sáu, 14:01 12/12/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
Ma Thị Loan
Ma Thị Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trước nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh và mùa lễ hội cuối năm, Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 326/KH-UBND (03/12/2025) về bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026. Kế hoạch siết chặt kiểm soát sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp và cộng đồng trong công tác ATTP.

Bảo vệ người tiêu dùng an toàn thực phẩm trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.Hà Nội: Vi phạm an toàn thực phẩm và thương mại điện tử trước dịp Trung thu sẽ bị xử lý mạnh tay như thế nào?

GĐXH - Từ đầu năm đến hết tháng 7/2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã triển khai 2.481 lượt kiểm tra, xử lý 2.394 vụ vi phạm, thu về hơn 39 tỷ đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính. Giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy, tịch thu hoặc khắc phục hậu quả lên tới hơn 45,9 tỷ đồng.

Theo đó, thời gian triển khai được xác định từ ngày 25/12/2025 đến hết ngày 20/3/2026. Đây là giai đoạn cao điểm mà thị trường thực phẩm biến động mạnh, nguy cơ xuất hiện thực phẩm kém chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, phụ gia không bảo đảm quy định… tăng cao, Thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm: truyền thông – tuyên truyền; kiểm tra liên ngành; và chế độ báo cáo xuyên suốt đợt cao điểm.

Công tác kiểm tra được tổ chức quy mô lớn, tập trung vào các địa bàn trọng điểm có Lễ hội Xuân lớn như Hương Sơn, Tây Hồ, Sóc Sơn, Sơn Tây, Mê Linh, Đông Anh… Đoàn kiểm tra tuyến trên sẽ làm việc trực tiếp với Ban Chỉ đạo ATTP các quận, huyện để nắm bắt công tác chuẩn bị, triển khai nhiệm vụ.

Đối tượng kiểm tra bao gồm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; chợ đầu mối, kho lạnh, siêu thị, trung tâm thương mại; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. 

Bảo vệ người tiêu dùng an toàn thực phẩm trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Những mặt hàng tiêu thụ mạnh dịp Tết như thịt, sản phẩm từ thịt, bánh mứt kẹo, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, rau củ quả, phụ gia thực phẩm… được đưa vào diện giám sát trọng điểm.

Nội dung kiểm tra đối với các cơ sở thực phẩm bao gồm: giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, hồ sơ công bố sản phẩm, nhãn hàng hóa, nguồn gốc thực phẩm, chất lượng nguồn nước, quy trình bảo quản – chế biến và điều kiện vệ sinh chung. 

Đối với cơ quan quản lý ở địa phương, đoàn kiểm tra đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo ATTP các cấp, việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, công tác tuyên truyền và mô hình chuỗi thực phẩm an toàn.

Thành phố yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm, tuyệt đối không để thực phẩm không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc hoặc vi phạm nhãn mác lưu thông trên thị trường trong dịp Tết.

Việc kiểm tra được phân cấp rõ ràng: cấp Thành phố thành lập ba đoàn liên ngành do lãnh đạo các Sở Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương làm trưởng đoàn; cấp phường, xã tổ chức đoàn kiểm tra tại chỗ, ưu tiên kiểm tra đột xuất.

Ban Chỉ đạo ATTP các phường, xã và các sở, ngành phải báo cáo nhanh kết quả đợt 1 trước ngày 25/1/2026. Báo cáo tổng hợp công tác ATTP trong Tết Nguyên đán gửi trước ngày 27/2/2026; báo cáo tổng kết toàn đợt Tết – Lễ hội nộp trước ngày 20/3/2026 về Sở Y tế.

UBND Thành phố khẳng định bảo đảm ATTP dịp Tết và Lễ hội là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các ngành và sự tuân thủ của người dân, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ gìn thị trường thực phẩm an toàn, ổn định.

Bảo vệ người tiêu dùng an toàn thực phẩm trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.Vụ phát hiện thịt ôi, trứng bốc mùi ở bếp ăn trường tiểu học Hà Nội: Đã có đơn vị tổ chức bếp ăn bán trú mới

GĐXH - Hiện Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, TP. Hà Nội) đã có đơn vị tổ chức bếp ăn bán trú mới, sau sự việc phát hiện thịt ôi, trứng bốc mùi tại bếp ăn bán trú thu hút sự quan tâm dư luận những ngày qua.

Bảo vệ người tiêu dùng an toàn thực phẩm trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.Diễn biến mới nhất về vụ phụ huynh Hà Nội phát hiện thịt ôi, trứng bốc mùi tại bếp ăn trường tiểu học Cự Khê

GĐXH - Hôm nay (21/10), dù Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nhật Anh – đơn vị tổ chức bếp ăn tại Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, TP Hà Nội) đã bị xử phạt nhưng nhiều phụ huynh vẫn bày tỏ bức xúc, cho rằng Ban Giám hiệu nhà trường chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm sau sự cố phát hiện trứng cút luộc bốc mùi, chảy nước tại bếp ăn bán trú.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đừng để ngân hàng âm thầm trừ tiền: Chuyên gia chỉ cách tránh mất phí quản lý tài khoản vì… thiếu hiểu biết

Đừng để ngân hàng âm thầm trừ tiền: Chuyên gia chỉ cách tránh mất phí quản lý tài khoản vì… thiếu hiểu biết

Vì sao người dùng gửi thêm 20.000 đồng vào ngân hàng ACB để vượt số dư tối thiểu vẫn bị trừ phí tài khoản?

Vì sao người dùng gửi thêm 20.000 đồng vào ngân hàng ACB để vượt số dư tối thiểu vẫn bị trừ phí tài khoản?

Người dùng chia sẻ kinh nghiệm tránh bị ngân hàng thu phí tài khoản khi không đạt số dư tối thiểu

Người dùng chia sẻ kinh nghiệm tránh bị ngân hàng thu phí tài khoản khi không đạt số dư tối thiểu

Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank… sẽ lập tức dừng giao dịch chuyển/rút tiền với tài khoản không đáp ứng một trong những yêu cầu này

Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank… sẽ lập tức dừng giao dịch chuyển/rút tiền với tài khoản không đáp ứng một trong những yêu cầu này

Ồn ào ‘gầu bò có dòi’: Quán bò nhúng giấm lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa sau 15 năm hoạt động

Ồn ào ‘gầu bò có dòi’: Quán bò nhúng giấm lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa sau 15 năm hoạt động

Cùng chuyên mục

Đừng để ngân hàng âm thầm trừ tiền: Chuyên gia chỉ cách tránh mất phí quản lý tài khoản vì… thiếu hiểu biết

Đừng để ngân hàng âm thầm trừ tiền: Chuyên gia chỉ cách tránh mất phí quản lý tài khoản vì… thiếu hiểu biết

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước

GĐXH - Thời gian gần đây, nhiều khách hàng bất ngờ bị ngân hàng trừ phí quản lý tài khoản dù cho rằng mình "không giao dịch" hoặc "không biết có quy định về số dư tối thiểu".

Vì sao người dùng gửi thêm 20.000 đồng vào ngân hàng ACB để vượt số dư tối thiểu vẫn bị trừ phí tài khoản?

Vì sao người dùng gửi thêm 20.000 đồng vào ngân hàng ACB để vượt số dư tối thiểu vẫn bị trừ phí tài khoản?

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước

GĐXH - Hiện một số ngân hàng chưa triển khai thu phí tài khoản không đạt số dư tối thiểu nhưng không ít ngân hàng đã triển khai dịch vụ này nhiều năm. Đáng chú ý, nếu người dùng không để ý, dù làm đủ hoặc đảm bảo số tiền tối thiểu cần, tài khoản thanh toán vẫn bị thu phí.

Người dùng chia sẻ kinh nghiệm tránh bị ngân hàng thu phí tài khoản khi không đạt số dư tối thiểu

Người dùng chia sẻ kinh nghiệm tránh bị ngân hàng thu phí tài khoản khi không đạt số dư tối thiểu

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước

GĐXH - Những ngày gần đây, câu chuyện nhiều ngân hàng triển khai thu phí tài khoản nếu khách hàng không duy trì số dư tối thiểu đang khiến không ít người bất ngờ. Nhiều người dùng đã chia sẻ cách để không bị mất phí oan khi đang quản lý nhiều tài khoản hoặc có tài khoản "bỏ quên".

Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank… sẽ lập tức dừng giao dịch chuyển/rút tiền với tài khoản không đáp ứng một trong những yêu cầu này

Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank… sẽ lập tức dừng giao dịch chuyển/rút tiền với tài khoản không đáp ứng một trong những yêu cầu này

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước

GĐXH - Nhiều tài khoản ngân hàng Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank có thể bị tạm ngừng giao dịch nếu khách hàng không hoàn tất các yêu cầu định danh theo quy định mới.

Ồn ào ‘gầu bò có dòi’: Quán bò nhúng giấm lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa sau 15 năm hoạt động

Ồn ào ‘gầu bò có dòi’: Quán bò nhúng giấm lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa sau 15 năm hoạt động

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước

GĐXH - Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một khách hàng tố cáo quán bò nhúng giấm trên phố Trần Xuân Soạn (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) phục vụ thịt bò có dấu hiệu xuất hiện dòi. Sự việc thu hút nhiều ý kiến tranh luận, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc để kiểm tra, xác minh.

Hà Nội yêu cầu tăng tổng mức bán lẻ, siêu thị 'tung' khuyến mại đẩy mạnh kích cầu dịp Giáng sinh

Hà Nội yêu cầu tăng tổng mức bán lẻ, siêu thị 'tung' khuyến mại đẩy mạnh kích cầu dịp Giáng sinh

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

GĐXH - Ngay khi UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026, các đơn vị bán lẻ cũng nhân dịp Giáng sinh "tung" các chương trình khuyến mại.

Nhiều người dùng ở Hà Nội bất ngờ trở thành 'con nợ' của ngân hàng vì… bỏ quên tài khoản

Nhiều người dùng ở Hà Nội bất ngờ trở thành 'con nợ' của ngân hàng vì… bỏ quên tài khoản

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước

GĐXH - Những ngày gần đây, câu chuyện ngân hàng thu phí tài khoản chưa hết nóng khi nhiều người dùng bất ngờ trở thành con nợ của ngân hàng khi ra phòng giao dịch kiểm tra tình trạng tài khoản thanh toán mà nhiều năm không sử dụng.

Phí ngân hàng đè nặng ví tiền sinh viên: Ngày nào cũng phải tính từng đồng mới đủ sống giờ lại lo thêm phí ATM

Phí ngân hàng đè nặng ví tiền sinh viên: Ngày nào cũng phải tính từng đồng mới đủ sống giờ lại lo thêm phí ATM

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Với nhiều bạn trẻ đang sống bằng khoản chu cấp eo hẹp từ gia đình, mức phí tuy nhỏ nhưng lại tạo thêm một nỗi lo trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ở các thành phố lớn ngày càng đắt đỏ.

Ngân hàng thu phí tài khoản 22.000 đồng/tháng, dân nghèo chịu thiệt, người dùng hiến kế giảm gánh nặng

Ngân hàng thu phí tài khoản 22.000 đồng/tháng, dân nghèo chịu thiệt, người dùng hiến kế giảm gánh nặng

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Việc hàng chục ngân hàng đồng loạt thu phí quản lý tài khoản với mức 5.000 – 22.000 đồng/tháng đang gây tranh luận mạnh trong dư luận. Không ít ý kiến cho rằng các ngân hàng nên áp dụng cách làm “hợp tình, hợp lý” thay vì âm thầm thu phí, để tránh khiến người dân cảm giác bị “móc túi”.

Có ít nhất 10 ngân hàng đang thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu, mức cao nhất 22.000 đồng/tháng

Có ít nhất 10 ngân hàng đang thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu, mức cao nhất 22.000 đồng/tháng

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện có ít nhất 10 ngân hàng thương mại đang triển khai thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu với mức thu từ 5.000 -22.000 đồng/tháng/tài khoản, tùy theo số dư bình quân và gói tài khoản khách hàng đang sử dụng.

Xem nhiều

Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục năm

Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục năm

Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Tại ngã tư phố Yên Hòa – nơi giao giữa ngõ 232 và 259 (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), hành lang giao thông rộng rãi lẽ ra dành cho xe cộ lưu thông lại bị "phủ kín" bởi chợ thực phẩm tự phát tồn tại suốt hàng chục năm.

Có ít nhất 10 ngân hàng đang thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu, mức cao nhất 22.000 đồng/tháng

Có ít nhất 10 ngân hàng đang thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu, mức cao nhất 22.000 đồng/tháng

Bảo vệ người tiêu dùng
Nhiều người dùng ở Hà Nội bất ngờ trở thành 'con nợ' của ngân hàng vì… bỏ quên tài khoản

Nhiều người dùng ở Hà Nội bất ngờ trở thành 'con nợ' của ngân hàng vì… bỏ quên tài khoản

Bảo vệ người tiêu dùng
Sau loạt bài của Gia đình và Xã hội, nạn nhân tiêm filler ở Pusan nhận được 250 triệu đồng bồi thường

Sau loạt bài của Gia đình và Xã hội, nạn nhân tiêm filler ở Pusan nhận được 250 triệu đồng bồi thường

Bảo vệ người tiêu dùng
Ồn ào ‘gầu bò có dòi’: Quán bò nhúng giấm lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa sau 15 năm hoạt động

Ồn ào ‘gầu bò có dòi’: Quán bò nhúng giấm lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa sau 15 năm hoạt động

Bảo vệ người tiêu dùng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top