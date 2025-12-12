Hà Nội đồng loạt thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Bính Ngọ và mùa lễ hội Xuân 2026

Hà Nội: Vi phạm an toàn thực phẩm và thương mại điện tử trước dịp Trung thu sẽ bị xử lý mạnh tay như thế nào? GĐXH - Từ đầu năm đến hết tháng 7/2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã triển khai 2.481 lượt kiểm tra, xử lý 2.394 vụ vi phạm, thu về hơn 39 tỷ đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính. Giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy, tịch thu hoặc khắc phục hậu quả lên tới hơn 45,9 tỷ đồng.

Theo đó, thời gian triển khai được xác định từ ngày 25/12/2025 đến hết ngày 20/3/2026. Đây là giai đoạn cao điểm mà thị trường thực phẩm biến động mạnh, nguy cơ xuất hiện thực phẩm kém chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, phụ gia không bảo đảm quy định… tăng cao, Thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm: truyền thông – tuyên truyền; kiểm tra liên ngành; và chế độ báo cáo xuyên suốt đợt cao điểm.

Công tác kiểm tra được tổ chức quy mô lớn, tập trung vào các địa bàn trọng điểm có Lễ hội Xuân lớn như Hương Sơn, Tây Hồ, Sóc Sơn, Sơn Tây, Mê Linh, Đông Anh… Đoàn kiểm tra tuyến trên sẽ làm việc trực tiếp với Ban Chỉ đạo ATTP các quận, huyện để nắm bắt công tác chuẩn bị, triển khai nhiệm vụ.

Đối tượng kiểm tra bao gồm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; chợ đầu mối, kho lạnh, siêu thị, trung tâm thương mại; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Những mặt hàng tiêu thụ mạnh dịp Tết như thịt, sản phẩm từ thịt, bánh mứt kẹo, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, rau củ quả, phụ gia thực phẩm… được đưa vào diện giám sát trọng điểm.

Nội dung kiểm tra đối với các cơ sở thực phẩm bao gồm: giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, hồ sơ công bố sản phẩm, nhãn hàng hóa, nguồn gốc thực phẩm, chất lượng nguồn nước, quy trình bảo quản – chế biến và điều kiện vệ sinh chung.

Đối với cơ quan quản lý ở địa phương, đoàn kiểm tra đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo ATTP các cấp, việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, công tác tuyên truyền và mô hình chuỗi thực phẩm an toàn.

Thành phố yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm, tuyệt đối không để thực phẩm không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc hoặc vi phạm nhãn mác lưu thông trên thị trường trong dịp Tết.

Việc kiểm tra được phân cấp rõ ràng: cấp Thành phố thành lập ba đoàn liên ngành do lãnh đạo các Sở Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương làm trưởng đoàn; cấp phường, xã tổ chức đoàn kiểm tra tại chỗ, ưu tiên kiểm tra đột xuất.

Ban Chỉ đạo ATTP các phường, xã và các sở, ngành phải báo cáo nhanh kết quả đợt 1 trước ngày 25/1/2026. Báo cáo tổng hợp công tác ATTP trong Tết Nguyên đán gửi trước ngày 27/2/2026; báo cáo tổng kết toàn đợt Tết – Lễ hội nộp trước ngày 20/3/2026 về Sở Y tế.

UBND Thành phố khẳng định bảo đảm ATTP dịp Tết và Lễ hội là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các ngành và sự tuân thủ của người dân, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ gìn thị trường thực phẩm an toàn, ổn định.

