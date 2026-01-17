Bạn trai kém 5 tuổi có con với người khác, tôi có nên gặp cô gái nói ra nhẽ

Tôi quen bạn trai khi anh ấy còn là sinh viên năm thứ 3. Anh kém tôi gần 5 tuổi, non nớt hơn tôi trong nhiều quyết định, nhưng lại khiến tôi rung động bởi sự chân thành và cách yêu rất riêng của anh.

Anh yêu chiều tôi hết mực, tinh ý đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt hay giọng nói, anh đã đoán được tôi đang vui hay buồn, muốn gì hay đang lo nghĩ điều gì.

Bạn bè, đồng nghiệp thường trêu tôi yêu “trẻ ranh” nhưng tốt số”, vì tôi luôn xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, được người yêu chăm sóc chu đáo.

Ba năm yêu nhau, chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp là những chuyến du lịch dài ngày sau giờ làm việc căng thẳng hay những dự định về một tương lai chung khi anh ra trường, có việc làm ổn định… Tôi đã nghĩ, chỉ cần đợi khi anh đủ trưởng thành, chúng tôi sẽ tính chuyện lâu dài.

Cũng có lúc tôi nghĩ hay im lặng, rút lui trong lặng lẽ, nhưng cứ nghĩ đến việc mất anh, tôi thấy mọi thứ đều vô nghĩa (ảnh minh họa: AI)

Nhưng cách đây không lâu, tôi phát hiện bạn trai có qua lại với một cô gái ở quê. Điều khiến tôi chết lặng là việc cô gái ấy hiện đang mang thai. Khi tôi đối diện và hỏi thẳng, anh không chối nhưng liên tục khẳng định rằng anh không yêu cô ấy. Anh nói đó là sự sắp đặt, là áp lực từ gia đình ở quê, rằng bố mẹ muốn anh ổn định sớm, muốn có cháu nối dõi, và anh thì luôn là đứa con vâng lời… Anh nói cho anh thêm thời gian để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

Những ngày đầu, tôi hận anh vì thấy mình bị phản bội, bị lừa dối và luôn nghĩ đến việc chia tay. Nhưng khi cơn giận lắng xuống, tôi lại bắt đầu thương nhiều hơn hận. Thương anh bị quá nhiều áp lực từ gia đình và trong hoàn cảnh như vậy đã không biết cách xử lý như thế nào. Và quan trọng nghĩ đến việc không có anh bên cạnh, tôi thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa vì tôi đã dành trọn vẹn suốt những năm tháng thanh xuân đẹp nhất để yêu anh.

Cũng có lúc tôi nghĩ đến chuyện gặp cô gái đó để nói rõ mối quan hệ giữa tôi và bạn trai để cô ấy biết rằng, phía sau câu chuyện bố mẹ sắp đặt thì tôi là người đã yêu anh ấy trước, yêu bằng cả niềm tin và sự chờ đợi. Nhưng lại lo sợ làm như thế gia đình anh hay mọi người sẽ nhìn tôi như một kẻ “tiểu tam”?. Cũng có lúc tôi nghĩ hay im lặng, rút lui trong lặng lẽ, nhưng cứ nghĩ đến việc mất anh, tôi thấy mọi thứ đều vô nghĩa.