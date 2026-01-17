Bạn trai kém 5 tuổi có con với người khác, tôi có nên gặp cô gái nói ra nhẽ
Tôi đã từng hạnh phúc khi yêu bạn trai dù kém 5 tuổi nhưng yêu chiều mình hết mực. Nhưng mới đây mọi thứ sụp đổ khi tôi phát hiện bạn trai có con với người khác ở quê
Tôi quen bạn trai khi anh ấy còn là sinh viên năm thứ 3. Anh kém tôi gần 5 tuổi, non nớt hơn tôi trong nhiều quyết định, nhưng lại khiến tôi rung động bởi sự chân thành và cách yêu rất riêng của anh.
Anh yêu chiều tôi hết mực, tinh ý đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt hay giọng nói, anh đã đoán được tôi đang vui hay buồn, muốn gì hay đang lo nghĩ điều gì.
Bạn bè, đồng nghiệp thường trêu tôi yêu “trẻ ranh” nhưng tốt số”, vì tôi luôn xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, được người yêu chăm sóc chu đáo.
Ba năm yêu nhau, chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp là những chuyến du lịch dài ngày sau giờ làm việc căng thẳng hay những dự định về một tương lai chung khi anh ra trường, có việc làm ổn định… Tôi đã nghĩ, chỉ cần đợi khi anh đủ trưởng thành, chúng tôi sẽ tính chuyện lâu dài.
Nhưng cách đây không lâu, tôi phát hiện bạn trai có qua lại với một cô gái ở quê. Điều khiến tôi chết lặng là việc cô gái ấy hiện đang mang thai. Khi tôi đối diện và hỏi thẳng, anh không chối nhưng liên tục khẳng định rằng anh không yêu cô ấy. Anh nói đó là sự sắp đặt, là áp lực từ gia đình ở quê, rằng bố mẹ muốn anh ổn định sớm, muốn có cháu nối dõi, và anh thì luôn là đứa con vâng lời… Anh nói cho anh thêm thời gian để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.
Những ngày đầu, tôi hận anh vì thấy mình bị phản bội, bị lừa dối và luôn nghĩ đến việc chia tay. Nhưng khi cơn giận lắng xuống, tôi lại bắt đầu thương nhiều hơn hận. Thương anh bị quá nhiều áp lực từ gia đình và trong hoàn cảnh như vậy đã không biết cách xử lý như thế nào. Và quan trọng nghĩ đến việc không có anh bên cạnh, tôi thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa vì tôi đã dành trọn vẹn suốt những năm tháng thanh xuân đẹp nhất để yêu anh.
Cũng có lúc tôi nghĩ đến chuyện gặp cô gái đó để nói rõ mối quan hệ giữa tôi và bạn trai để cô ấy biết rằng, phía sau câu chuyện bố mẹ sắp đặt thì tôi là người đã yêu anh ấy trước, yêu bằng cả niềm tin và sự chờ đợi. Nhưng lại lo sợ làm như thế gia đình anh hay mọi người sẽ nhìn tôi như một kẻ “tiểu tam”?. Cũng có lúc tôi nghĩ hay im lặng, rút lui trong lặng lẽ, nhưng cứ nghĩ đến việc mất anh, tôi thấy mọi thứ đều vô nghĩa.
Lấy vợ kém 15 tuổi, tôi đưa 60 triệu/tháng chi tiêu mà vợ vẫn than thiếuTâm sự - 12 giờ trước
Mỗi tháng tôi đưa vợ 60 triệu để chi tiêu trong gia đình nhưng cô ấy luôn than thở thiếu tiền vì mọi thứ đắt đỏ…
Chê chồng lương thấp: Đọc bài này của người phụ nữ thu nhập gấp 5 lần chồng để 'tỉnh ngộ'Tâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Giữa những bài viết chê bai chồng lương thấp, muốn đổi người yêu vì thu nhập không như ý, tôi chợt muốn kể câu chuyện của gia đình mình.
Tôi trăn trở muốn vay thêm 300 triệu mua xe ô tô để con trai 32 tuổi dễ lấy vợTâm sự - 1 ngày trước
Vợ chồng tôi tiết kiệm được 300 triệu, tôi đang muốn vay thêm 300 triệu đồng mua xe cho con vì tôi tin rằng có xe, cơ hội lấy vợ của con sẽ cao hơn...
Chồng bỏ đi 10 năm theo người khác nay xin quay về, tôi có nên cho cơ hội?Tâm sự - 1 ngày trước
Mới đây, anh bất ngờ quay lại, nói đã trả giá cho những sai lầm, hối hận và muốn bù đắp cho mẹ con tôi…
Nhà hàng anh trai khai trương, tôi xấu hổ với đồng nghiệp vì lỡ rủ họ đến ănTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tin tưởng anh trai, Lương Tâm mời đồng nghiệp đến nhà hàng mới khai trương để ủng hộ, nào ngờ bữa tiệc lại trở thành kỷ niệm khó quên.
Thà đi chậm để gặp đúng người, còn hơn vội vã chọn sai hướng cả một đờiTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Giữa những ngày bạn bè xung quanh rục rịch "yên bề gia thất", cảm giác lẻ bóng đôi khi khiến chúng ta chênh vênh. Thế nhưng, hôn nhân không phải là một cuộc đua về tốc độ, mà là bài kiểm tra về chất lượng.
Con trai đòi từ mặt khi tôi khuyên con dâu ly hônTâm sự - 2 ngày trước
Khi con trai gần 30 tuổi lấy vợ, tôi từng mừng vì nghĩ con sẽ thay đổi. Nhưng chỉ sau một năm, nó lại chứng nào tật nấy. Thương con dâu, tôi khuyên ly hôn thì bị con trai tuyên bố từ mặt.
Xây nhà sau 10 năm tích góp, tôi bị sếp nghi bòn rút công quỹ và cho nghỉ việcTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Chỉ sau một bữa tiệc tân gia mời tới 20 mâm cỗ, trong đó có cả sếp và đồng nghiệp, tôi không ngờ mình lại bị cho nghỉ việc sau 3 năm cống hiến.
Mẹ chồng đòi bán nhà sau khi chồng tôi qua đờiTâm sự - 2 ngày trước
Nỗi đau chồng mất, nỗi lo về kinh tế chưa kịp nguôi ngoai thì mới đây mẹ chồng tôi bất ngờ nói muốn bán căn nhà đang ở để chia phần cho bà dưỡng già…
Tìm đồng nghiệp đòi nợ 75 triệu đồng, tôi phát hiện sự thật không dám tinTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Cho đồng nghiệp vay tiền, 3 năm im lặng, đến khi tìm gặp thì sự thật phía sau khiến người cho vay không thể cầm lòng.
Mua nhà báo hiếu cha mẹ, nhưng chỉ 1 năm sau tôi phải đưa họ về quêTâm sự
GĐXH - Sau câu chuyện này, tôi mới thấm thía rằng báo hiếu không chỉ là cho bố mẹ cuộc sống đủ đầy vật chất, mà quan trọng hơn là để họ được sống đúng với điều mình mong muốn.