Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Bánh canh tôm tít Thiên Ân hương vị đặc sản làm say lòng thực khách tại Nha Trang

Thứ ba, 15:30 02/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Tại Nha Trang, bánh canh tôm tít Thiên Ân là địa chỉ nổi bật nhờ nguyên liệu tươi ngon, nước dùng ngọt thanh tự nhiên, cách chế biến tỉ mỉ. Hương vị đặc trưng này khiến nhiều thực khách ăn một lần là nhớ mãi.

Hương vị đặc sản tạo nên thương hiệu bánh canh tôm tít Thiên Ân

Món bánh canh tôm tít tại Thiên Ân được nhiều du khách đánh giá là có hương vị "đậm chất biển" nhất trong số các quán bánh canh Nha Trang. Sự hấp dẫn của món ăn này bắt đầu từ chính phần nước dùng – linh hồn của món bánh canh. Không sử dụng nhiều gia vị công nghiệp, quán ưu tiên hầm xương và tôm tít tươi để tạo ra vị ngọt thanh tự nhiên. Nước dùng trong, có độ ngọt dịu nhưng không gắt, tạo cảm giác nhẹ nhàng dù thưởng thức vào buổi sáng hay chiều tối. Sự tinh tế ấy khiến thực khách cảm nhận được hương vị thuần khiết của hải sản, đúng với tinh thần ẩm thực miền biển: đơn giản nhưng tròn vị.

Sự tỉ mỉ trong khâu chọn tôm và chế biến giúp mỗi tô bánh canh luôn đầy ắp thịt tôm tít chắc và ngọt, không bị tanh hay khô. Nhiều du khách khi ăn lần đầu đã bất ngờ vì lượng thịt tôm tít trong tô nhiều hơn họ tưởng, tạo cảm giác xứng đáng với giá tiền và mang lại trải nghiệm ẩm thực đúng chất địa phương. Ngoài tôm tít, chả cá tại Thiên Ân cũng được làm từ cá tươi, kết hợp giữa loại chả chiên vàng và chả hấp mềm, tạo nên sự đa dạng về hương vị trong cùng một tô bánh canh. Khi ăn kèm với nước dùng nóng, cả ba yếu tố: tôm tít, chả cá và sợi bánh hòa quyện tạo nên cảm giác trọn vẹn và đậm đà.

Bánh canh tôm tít Thiên Ân hương vị đặc sản làm say lòng thực khách tại Nha Trang - Ảnh 1.

Không gian thoải mái, phục vụ thân thiện – điểm cộng khiến khách muốn quay lại

Một điều khiến Thiên Ân trở thành địa chỉ ghi dấu trong lòng thực khách không chỉ nằm ở chất lượng món ăn mà còn ở sự thoải mái trong trải nghiệm dùng bữa. Quán nằm ngay khu vực trung tâm Nha Trang, thuận tiện cho du khách di chuyển và dễ dàng tìm thấy. Không gian tại đây rộng rãi, thoáng mát, bàn ghế được bố trí hợp lý để không gây cảm giác chật chội vào giờ cao điểm. Dù vậy, quán vẫn luôn tấp nập bởi lượng khách đông, từ người dân địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

Đội ngũ nhân viên phục vụ tại Thiên Ân được nhiều khách hàng đánh giá tích cực. Tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình và thân thiện giúp khách cảm thấy dễ chịu ngay từ khi bước vào quán. Dù vào những thời điểm đông khách nhưng thời gian chờ món không quá lâu, các bàn ăn được dọn dẹp liên tục để đảm bảo sạch sẽ, tạo cảm giác ăn uống thoải mái và yên tâm. Nhiều du khách cho biết rằng chính sự tận tâm này là lý do họ luôn quay lại và giới thiệu quán cho bạn bè, người thân.

Giờ mở cửa từ sáng sớm đến tối cũng là một điểm cộng lớn, bởi du khách có thể đến bất kỳ thời điểm nào trong ngày mà vẫn thưởng thức được món bánh canh tôm tít với chất lượng đồng đều. Điều này giúp những người có lịch trình du lịch dày đặc vẫn có cơ hội trải nghiệm món đặc sản nổi tiếng này mà không lo bị lỡ thời gian vàng của quán.

Bánh canh tôm tít Thiên Ân hương vị đặc sản làm say lòng thực khách tại Nha Trang - Ảnh 2.

Giá hợp lý chất lượng xứng tầm cho chuyến ghé Nha Trang

Dù sử dụng toàn bộ nguyên liệu tươi và chế biến thủ công, giá bánh canh tại Thiên Ân vẫn được xem là khá mềm so với mặt bằng chung tại các thành phố du lịch. Với mức giá từ 25.000 đến 55.000 đồng được nhiều khách đánh giá là hợp lý bởi lượng topping nhiều, chất lượng nguyên liệu cao và hương vị đặc trưng hiếm nơi nào có được. Với những người muốn thưởng thức đầy đủ cả tôm tít lẫn chả cá, bánh canh đầy đủ là lựa chọn không thể bỏ qua..

Bên cạnh việc giữ mức giá hợp lý, Thiên Ân còn luôn duy trì chất lượng ổn định, từ cách chọn nguyên liệu đến quy trình nấu nướng. Điều này giúp quán duy trì được sự tin tưởng từ khách địa phương – những người thường xuyên ăn uống và có yêu cầu cao về hương vị. Trong khi đó, đối với du khách, mức giá vừa túi tiền nhưng món ăn chất lượng lại khiến trải nghiệm du lịch trở nên trọn vẹn hơn. Chính sự cân bằng giữa giá cả và chất lượng này đã giúp Thiên Ân trở thành một trong những địa điểm được nhắc đến nhiều nhất trên các hội nhóm du lịch Nha Trang.

Bánh canh tôm tít Thiên Ân hương vị đặc sản làm say lòng thực khách tại Nha Trang - Ảnh 3.

Kết luận

Bánh canh tôm tít Thiên Ân không đơn thuần là một món ăn mà còn là trải nghiệm ẩm thực mang đậm dấu ấn của thành phố biển Nha Trang. Từ vị ngọt thanh tự nhiên của nước dùng, sự tươi ngon của tôm tít, đến phong cách phục vụ thân thiện và mức giá dễ chịu, tất cả tạo nên một địa điểm xứng đáng để du khách ghé thăm ít nhất một lần trong hành trình khám phá ẩm thực địa phương. Nếu có dịp đến Nha Trang, hãy dành thời gian thưởng thức tô bánh canh tôm tít tại Thiên Ân để cảm nhận trọn vẹn hương vị đặc sản của nơi đây.

Thông tin liên hệ

Tên quán: Bánh Canh Tôm Tít Thiên Ân

Địa chỉ: 65 Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Giờ mở cửa: 06:00 – 21:00 hàng ngày

Hotline: 0903 563 564

Địa chỉ: https://share.google/HOKBGqxjX3SY5e8Sx

Doanh nghiệp tự giới thiệu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 4): Tổn thương 41% cơ thể, nạn nhân tiêm filler ở Pusan nhận 250 triệu đồng bồi thường

Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 4): Tổn thương 41% cơ thể, nạn nhân tiêm filler ở Pusan nhận 250 triệu đồng bồi thường

Bảo vệ người tiêu dùng - 27 phút trước

GĐXH - Sau biến chứng nặng nề khi tiêm filler nâng mũi tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan (Hà Nội), bà Đỗ Thị Q. (65 tuổi, Hải Phòng) bị mù hoàn toàn mắt trái, suy giảm thị lực mắt phải và được giám định tổn thương cơ thể 41%. Trong bối cảnh sức khỏe suy kiệt và tinh thần khủng hoảng, gia đình bà đã chấp nhận mức bồi thường 250 triệu đồng để tiếp tục điều trị, mong giữ được mắt phải.

Gạch Luxcasa - Địa chỉ mua gạch men ốp lát nhập khẩu uy tín tại TPHCM

Gạch Luxcasa - Địa chỉ mua gạch men ốp lát nhập khẩu uy tín tại TPHCM

Sản phẩm - Dịch vụ - 30 phút trước

Giữa thị trường vật liệu xây dựng TPHCM sôi động, Luxcasa nổi bật là nhà cung cấp gạch men nhập khẩu cao cấp được kiến trúc sư, chủ đầu tư và gia chủ tin tưởng nhờ chất lượng vượt trội và dịch vụ chuyên nghiệp.

Xe ga 125cc của Honda giá 38,5 triệu đồng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision

Xe ga 125cc của Honda giá 38,5 triệu đồng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision

Giá cả thị trường - 30 phút trước

GĐXH - Xe ga Honda Vario 125 2026 mới với thiết kế cá tính hơn ‘những người anh em’ như Air Blade hay SH Mode sẽ được bán với mức giá cực rẻ, hứa hẹn trở thành một ‘món hời’ với khách hàng.

Hệ thống bán lẻ Viettel khai trương chuỗi kinh doanh pháo hoa dân dụng

Hệ thống bán lẻ Viettel khai trương chuỗi kinh doanh pháo hoa dân dụng

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Sáng 1/12/2025, hệ thống bán lẻ Viettel chính thức khai trương chuỗi kinh doanh pháo hoa dân dụng chính hãng do Bộ Quốc phòng quản lý chất lượng và nguồn gốc.

Xe ô tô sắp bán ở Việt Nam giá siêu rẻ bằng nửa Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH có gì đặc biệt?

Xe ô tô sắp bán ở Việt Nam giá siêu rẻ bằng nửa Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH có gì đặc biệt?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô điện cỡ nhỏ hơn Kia Morning có thể là đối thủ đáng gờm của xe máy Honda SH bởi giá rẻ.

Giá bạc hôm nay 2/12: Thị trường trong nước điều chỉnh tăng giảm rõ rệt

Giá bạc hôm nay 2/12: Thị trường trong nước điều chỉnh tăng giảm rõ rệt

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận có sự điều chỉnh nhẹ khi giá giao dịch giữ ở vùng 58 đến trên 59 triệu đồng/kg. Đến trưa nay, giá bạc có dấu hiệu giảm nhẹ.

TH Flower nâng chuẩn ngành hoa bằng quy trình khép kín: Tươi hơn – đẹp hơn – nhanh hơn

TH Flower nâng chuẩn ngành hoa bằng quy trình khép kín: Tươi hơn – đẹp hơn – nhanh hơn

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

Không chỉ là một bó hoa hay chậu cây, mỗi sản phẩm của T&H Flower còn thể hiện sự tinh tế, chuyên nghiệp và cam kết nâng chuẩn ngành hoa, đem lại trải nghiệm trọn vẹn cho người yêu hoa trên toàn quốc.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 2-7/12/2025: Cúp điện liên tục 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 2-7/12/2025: Cúp điện liên tục 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Bộ Công Thương sắp trình chính sách chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện ích, trung tâm thương mại hiện đại

Bộ Công Thương sắp trình chính sách chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện ích, trung tâm thương mại hiện đại

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước

GĐXH - Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương sắp trình lên Thủ tướng những chính sách quan trọng như chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện ích và trung tâm thương mại hiện đại.

Trải nghiệm hatchback hạng B giá 170 triệu đồng thiết kế trẻ trung, chuẩn an toàn cấp 5 sao, rẻ hơn Hyundai Grand i10, Kia Morning, chỉ ngang Honda SH sẽ được bán ra ở Ấn Độ

Trải nghiệm hatchback hạng B giá 170 triệu đồng thiết kế trẻ trung, chuẩn an toàn cấp 5 sao, rẻ hơn Hyundai Grand i10, Kia Morning, chỉ ngang Honda SH sẽ được bán ra ở Ấn Độ

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Hatchback hạng B thiết kế trẻ trung, trang bị tốt và giá cạnh tranh, mẫu xe này có thể tạo thêm lựa chọn mới, góp phần làm phân khúc hatchback sôi động trở lại

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 2/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay 2/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều giảm khoảng 500.000 đồng/lượng sau khi tăng.

Bất ngờ lãi suất Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank: Gửi 100 triệu đồng lãi cao nhất bao nhiêu?

Bất ngờ lãi suất Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank: Gửi 100 triệu đồng lãi cao nhất bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Xe máy điện giảm sốc còn 16,5 triệu đồng, cốp rộng, thiết kế sang chảnh, pin Graphene đi 80 km/ lần sạc, chống trộm hiện đại, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giảm sốc còn 16,5 triệu đồng, cốp rộng, thiết kế sang chảnh, pin Graphene đi 80 km/ lần sạc, chống trộm hiện đại, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 1/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 1/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ
Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top