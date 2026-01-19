Ngân hàng gửi tiết kiệm 100 triệu đồng nhận mức cao nhất 8,3%
GĐXH - Khách hàng gửi 100 triệu đồng có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 7,7-8,3%/năm tại 5 ngân hàng.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) gây bất ngờ khi đồng loạt tăng mạnh lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng, áp dụng cho cả hình thức gửi tại quầy và trực tuyến.
Theo biểu lãi suất tiết kiệm vừa được nhà băng này cập nhật, lần đầu tiên lãi suất tiết kiệm tại quầy ngang bằng với lãi suất tiết kiệm trực tuyến, đối với kỳ hạn từ 3-36 tháng. Trong đó, lãi suất tiết kiệm cao nhất lên đến 7,2%/năm.
Cụ thể, lãi suất tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ được MBV áp dụng chung như sau: Kỳ hạn 3-5 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 6,5%/năm và kỳ hạn 12-36 tháng là 7,2%/năm.
Ngoài MBV, hiện trên thị trường chỉ có hai ngân hàng niêm yết lãi suất huy động trên 7% là OCB và PGBank.
Để có được biểu lãi suất ở mức cao như trên, lãi suất tiền gửi tại quầy của MBV đã tăng 1%/năm đối với kỳ hạn 6-11 tháng và tăng tới 1,3%/năm đối với kỳ hạn 12-36 tháng.
Trong khi đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng được MBV tăng 0,8%/năm, đồng thời tăng tới 1,2%/năm kỳ hạn 12-36 tháng.
Ngay cả đối với tiết kiệm lĩnh lãi hằng tháng, MBV cũng niêm yết lãi suất lên tới 6,97%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,85%/năm cho kỳ hạn 18 tháng. Đây là những mức lãi suất thậm chí còn cao hơn rất nhiều so với lãi suất huy động lĩnh lãi cuối kỳ tại hầu hết ngân hàng hiện nay.
MBV vẫn giữ nguyên lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn 1-5 tháng (cả trực tuyến và tại quầy). Theo đó, lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 1-2 tháng lần lượt là 4,5% và 4,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,75%/năm. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng lần lượt là 4,6% và 4,7%/năm, còn kỳ hạn 3-5 tháng cũng được niêm yết tại mức lãi suất trần 4,75%/năm.
|BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 16/1/2026 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|3
|3,5
|5
|5
|5,3
|5,3
|BIDV
|3
|3,4
|4,5
|4,5
|5,3
|5,3
|VIETINBANK
|3
|3,4
|4,5
|4,5
|5,2
|5,3
|VIETCOMBANK
|2,1
|2,4
|3,5
|3,5
|5,2
|5,2
|ABBANK
|4
|4,2
|6,5
|6,5
|6,5
|6,5
|ACB
|4,3
|4,65
|5,2
|5,3
|5,7
|BAC A BANK
|4,55
|4,55
|6,8
|6,8
|6,85
|6,9
|BAOVIETBANK
|4,75
|4,75
|6,2
|6,2
|6,25
|6,25
|BVBANK
|4,75
|4,75
|6,2
|6,2
|6,5
|6,2
|EXIMBANK
|4,3
|4,5
|4,9
|4,9
|5,2
|5,7
|GPBANK
|3,9
|4
|5,55
|5,65
|5,85
|5,85
|HDBANK
|4,2
|4,3
|5,5
|5,3
|5,8
|6,1
|KIENLONGBANK
|3,9
|3,9
|5,4
|5,1
|5,7
|5,45
|LPBANK
|4,5
|4,75
|6,2
|6,3
|6,3
|6,3
|MB
|4,5
|4,65
|5,3
|5,3
|5,55
|5,7
|MBV
|4,6
|4,75
|6,5
|6,5
|7,2
|7,2
|MSB
|4,1
|4,1
|5,2
|5,2
|5,8
|5,8
|NAM A BANK
|4,6
|4,75
|5,7
|5,6
|5,7
|5,9
|NCB
|4,5
|4,7
|6,2
|6,25
|6,3
|6,3
|PGBANK
|4,75
|4,75
|7,1
|7,1
|7,2
|7,3
|OCB
|4,75
|4,75
|6,3
|6,3
|6,6
|6,8
|PVCOMBANK
|4,75
|4,75
|5,8
|5,8
|6,1
|6,8
|SACOMBANK
|4,75
|4,75
|5,3
|5,5
|5,8
|6
|SAIGONBANK
|4,1
|4,3
|5,2
|5,3
|5,8
|6,1
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|3,95
|4,45
|5,15
|5,35
|5,5
|5,95
|SHB
|4,2
|4,65
|5,6
|5,6
|5,8
|6
|TECHCOMBANK
|4,35
|4,75
|6,85
|5,85
|6,95
|5,95
|TPBANK
|4,75
|4,75
|5,1
|5,3
|5,5
|5,7
|VCBNEO
|4,75
|4,75
|6,2
|5,45
|6,4
|6,2
|VIB
|4,75
|4,75
|5,3
|5,3
|6,5
|5,5
|VIET A BANK
|4,3
|4,5
|5,4
|5,4
|5,7
|5,8
|VIETBANK
|4,1
|4,4
|5,5
|5,6
|5,8
|6
|VIKKI BANK
|4,7
|4,7
|6,5
|6,5
|6,6
|6,7
|VPBANK
|4,75
|4,75
|6,2
|6,2
|6,2
|6,2
Theo thống kê từ đầu tháng 1/2026, đã có 9 ngân hàng thay đổi lãi suất huy động. Trong đó, VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo, BaoViet Bank, MBV tăng lãi suất huy động, trong khi ACB giảm nhẹ lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng.
Cuộc đua lãi suất nóng lên khi một số ngân hàng tung ưu đãi lớn, giúp người gửi 100 triệu đồng có thể hưởng mức sinh lời hiếm thấy.
ABBank vừa tăng lãi suất tiền gửi tại một loạt kỳ hạn, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng lên đến 6,5%/năm. Ngân hàng cũng áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất 1,2%/năm trong thời gian ưu đãi, đưa lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng lên 7,7%/năm.
BVBank đang triển khai sản phẩm chứng chỉ tiền gửi trực tuyến với mức lãi suất cao nhất lên tới 7,8%/năm. Theo đó, khách hàng có thể mua chứng chỉ tiền gửi qua kênh số với số tiền tối thiểu từ 10 triệu đồng, áp dụng cho 4 kỳ hạn gồm 6, 9, 12 và 15 tháng.
Lãi suất tương ứng lần lượt là 6,5%/năm đối với kỳ hạn 6 và 9 tháng; 6,8%/năm với kỳ hạn 12 tháng; và cao nhất 7,8%/năm cho kỳ hạn 15 tháng.
Chương trình được BVBank triển khai từ ngày 22/12/2025 đến hết ngày 31/3/2026 hoặc kết thúc sớm khi đạt quy mô phát hành 1.000 tỉ đồng.
PVCombank cũng đang áp dụng chương trình cộng thêm lãi suất tới 1,5%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến vào ngày thứ Sáu hằng tuần. Điều kiện áp dụng tương đối rộng, chỉ cần gửi trực tuyến, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và số tiền gửi tối thiểu từ 100 triệu đồng.
Với mức cộng thêm này, lãi suất thực nhận của người gửi tiền được đẩy lên rất cao. Khoản tiền gửi 100 triệu đồng có thể hưởng lãi suất 7,6%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, 7,8%/năm ở kỳ hạn 13 tháng. Đặc biệt, nếu lựa chọn kỳ hạn từ 15–36 tháng, lãi suất thực nhận lên tới 8,3%/năm, mức hiếm gặp trên thị trường hiện nay đối với khoản tiền gửi không lớn.
Một số ngân hàng khác cũng tăng tốc trong cuộc đua lãi suất cuối năm. Cake by VPBank niêm yết lãi suất 7,1% cho các kỳ hạn từ 6–36 tháng. Ngân hàng số này còn áp dụng ưu đãi cộng thêm tối đa 0,6%/năm cho khách hàng gửi tiền lần đầu, qua đó đưa mức lãi suất cao nhất lên tới 7,7%/năm ở các kỳ hạn trung và dài hạn.
NCB cũng áp dụng chính sách cộng thêm tới 2%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng số, với điều kiện kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và áp dụng đến hết ngày 31.1.2026. Nhờ đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6–8 tháng đạt 8,2%/năm; kỳ hạn 9–11 tháng lên tới 8,25%/năm; còn kỳ hạn 12–36 tháng đạt 8,3%/năm.
Gửi 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?
Để tính tiền lãi gửi tiết kiệm ngân hàng, bạn có thể áp dụng công thức:
Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi
Ví dụ, bạn gửi 100 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 18 tháng và hưởng lãi suất 6,8%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:
100 triệu đồng x 8,3%/12 x 36 = 24,4 triệu đồng.
Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.
