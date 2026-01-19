Năm 2026, các Khu Công nghiệp ở Nghệ An cần hơn 32.000 lao động

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, cùng với quá trình mở rộng quy mô, thu hút các dự án đầu tư mới và nâng cao chất lượng sản xuất, nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) đang thiếu hụt lao động ở cả nhóm phổ thông lẫn lao động kỹ thuật. Điều này tạo áp lực không nhỏ trong việc kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn.

Người lao động tìm kiếm việc làm lại sự kiện ngày hội việc làm tại Nghệ An.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh Nghệ An thống nhất với đề xuất tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng, đồng thời tạo thêm cơ hội việc làm ổn định cho người lao động, nhất là thanh niên, sinh viên mới ra trường.

Theo kế hoạch, Ngày hội việc làm năm 2026 sẽ được tổ chức thành 3 đợt tại các KCN trọng điểm của tỉnh.

Đợt 1, dự kiến diễn ra tại KCN VSIP Nghệ An (xã Hưng Nguyên) trong một ngày, bắt đầu từ 8h ngày 28/2/2026. Khoảng 15 - 20 doanh nghiệp tham gia, với nhu cầu tuyển dụng trên 20.000 lao động.

Công ty Everwin Precision Việt Nam tại KCN VSIP Nghệ An tuyển dụng lao động.

Đợt 2, tổ chức tại KCN WHA Nghệ An (xã Thần Lĩnh)vào giữa tháng 4/2026, quy tụ 15 - 20 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển trên 10.000 lao động, chủ yếu thuộc các KCN Bắc Vinh, WHA và Nam Cấm.

Đợt 3, dự kiến diễn ra tại KCN Hoàng Mai 1 (phường Hoàng Mai) vào tháng 6/2026, với sự tham gia của 8 - 10 doanh nghiệp, tuyển dụng hơn 3.000 lao động cho các KCN Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2, Đông Hồi và Nghĩa Đàn.

UBND tỉnh Nghệ An giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan như Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh, chính quyền địa phương, cơ quan báo chí và doanh nghiệp để rà soát, hoàn thiện và triển khai kế hoạch, bảo đảm đúng quy định, thiết thực và hiệu quả.

Hoạt động này không chỉ nhằm kết nối cung - cầu lao động mà còn góp phần quảng bá môi trường làm việc, chính sách đãi ngộ và cơ hội phát triển nghề nghiệp tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam và các KCN Nghệ An.

Trước đó, trong năm 2025, toàn tỉnh Nghệ An đã giải quyết việc làm cho 49.000 người, đạt 106,52% kế hoạch, tăng 1,03% so với cùng kỳ. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của 704 doanh nghiệp với hơn 89.000 vị trí việc làm; riêng tháng 12/2025 ghi nhận 7.672 vị trí từ 50 doanh nghiệp.

