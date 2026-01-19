Sản phẩm Sharp được vinh danh Lựa chọn hàng đầu của gia đình, khẳng định vị thế thương hiệu được tin dùng từ cộng đồng gia đình Việt

Giải thưởng do cộng đồng người tiêu dùng Webtretho bình chọn, ghi nhận những sản phẩm được yêu thích và đánh giá cao nhất trong lĩnh vực chăm sóc gia đình, mẹ và bé.

Webtretho Awards 2025 là giải thưởng uy tín do Webtretho tổ chức, nhằm đánh giá và tôn vinh các thương hiệu dựa trên những tiêu chí đến từ người dùng thực tế và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Giải thưởng đặc biệt nhận được sự quan tâm và bình chọn trực tiếp từ các bà mẹ và gia đình trẻ – những người chú trọng đến sức khỏe, nuôi dạy con cái và chất lượng sống – để ghi nhận những sản phẩm chất lượng, thiết thực và được tin dùng nhất trong từng hạng mục.

Trong đó, hạng mục Family Choice được xem là một trong những hạng mục có ý nghĩa đặc biệt, bởi kết quả bình chọn phản ánh trực tiếp trải nghiệm thực tế, mức độ hài lòng và sự tin tưởng của người dùng đối với sản phẩm trong đời sống gia đình hằng ngày. Việc sản phẩm máy lọc không khí Sharp FX-S120V-W được vinh danh ở hạng mục này thể hiện sản phẩm đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi và đánh giá tích cực từ cộng đồng người tiêu dùng.

Máy lọc khí Sharp Purefit FX-S120V-W được thiết kế cho không gian gia đình cũng như các khu vực sinh hoạt và làm việc có diện tích lớn. Sản phẩm có khả năng hoạt động hiệu quả trong diện tích lên đến 84m², phù hợp với phòng khách, phòng sinh hoạt chung, hoặc căn hộ thiết kế mở, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng tại các văn phòng, phòng họp, không gian thương mại như cửa hàng hay các khu vực dịch vụ thường xuyên tập trung đông người.

Điểm nổi bật của Sharp FX-S120V-W nằm ở 2 hệ thống lọc khí được thiết kế tối ưu 2 bên quạt hút, với bộ lọc ba lớp gồm lọc thô, lọc than hoạt tính khử mùi và màng lọc Micro HEPA Plus cao cấp, giúp lọc không khí nhanh và hiệu quả. Đặc biệt, cấu tạo sợi siêu mảnh của màng lọc Micro HEPA Plus cho phép thiết bị loại bỏ tới 99% bụi siêu mịn có kích thước nhỏ đến 0,02 micromet, và các tác nhân gây dị ứng thường gặp trong môi trường sống đô thị. Nhờ đó, không khí trong nhà được duy trì ở trạng thái sạch và ổn định hơn, đặc biệt trong bối cảnh ô nhiễm bụi mịn đang là mối quan tâm lớn của nhiều gia đình trong năm 2025.

Bên cạnh khả năng lọc bụi, sản phẩm còn được trang bị công nghệ Plasmacluster Ion đến từ Nhật Bản. Công nghệ này hoạt động dựa trên cơ chế mô phỏng quá trình thanh lọc tự nhiên trong môi trường thiên nhiên, nơi các ion dương và ion âm tồn tại với mật độ cao như ở rừng cây hoặc khu vực thác nước, giúp trung hòa và ức chế vi khuẩn, virus, nấm mốc cũng như các tác nhân gây dị ứng trong không khí. Nhờ mật độ ion ổn định và an toàn, Plasmacluster Ion góp phần cải thiện chất lượng không khí trong nhà một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ em, người cao tuổi hoặc người có cơ địa nhạy cảm với ô nhiễm không khí. Đây là yếu tố được nhiều gia đình đánh giá cao khi lựa chọn thiết bị lọc không khí cho trẻ em, người cao tuổi hoặc những người có cơ địa nhạy cảm với ô nhiễm không khí.

Sharp FX-S120V-W cũng được cộng đồng người dùng Webtretho đánh giá tích cực nhờ khả năng vận hành êm ái. Máy có độ ồn thấp nhất khoảng 23 dB ở chế độ ngủ, cho phép vận hành suốt đêm mà không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ hay sự nghỉ ngơi của các thành viên trong gia đình. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn máy lọc khí đối với các gia đình có trẻ nhỏ hoặc gia đình chia sẻ chung một không gian sinh hoạt.

Đặc biệt, Sharp FX-S120V-W được trang bị hệ thống 6 cảm biến thông minh, bao gồm cảm biến bụi thường, bụi mịn, mùi, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm giúp máy tự động nhận diện và phản ứng kịp thời với biến động chất lượng không khí trong không gian sống. Khi cảm biến bụi mịn phát hiện nồng độ PM 2.5 tăng cao, máy sẽ tự điều chỉnh tốc độ quạt và tăng công suất lọc để làm sạch nhanh hơn. Tương tự, trong các hoạt động sinh hoạt như nấu ăn hoặc khi phát sinh mùi hôi, cảm biến mùi sẽ được kích hoạt để khử mùi hiệu quả. Các cảm biến khác như cảm biến ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm giúp thiết bị tối ưu hoá hiệu quả vận hành theo từng điều kiện môi trường, mang lại không khí trong lành và tiết kiệm năng lượng cho người dùng mà không cần can thiệp thủ công.

Theo ban tổ chức Webtretho Awards, các sản phẩm được đề cử vinh danh tại hạng mục Family Choice đều là những sản phẩm có phản hồi tích cực từ người tiêu dùng và được đánh giá là phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia đình trong đời sống thực tế. Máy lọc không khí Sharp FX-S120V-W được ghi nhận là sản phẩm lọc không khí được nhiều gia đình bình chọn nhất trong nhóm giải pháp không khí sạch năm nay.

Giải thưởng Family Choice tại Webtretho Awards 2025 không chỉ là sự công nhận của cộng đồng người tiêu dùng dành cho sản phẩm cải thiện chất lượng không khí của thương hiệu Sharp, mà còn phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét của các gia đình Việt trong việc chủ động đầu tư vào các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường sống trong bối cảnh ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi mịn. Đây tiếp tục là thách thức tại nhiều đô thị lớn, những thiết bị lọc không khí có hiệu quả thực tế, dễ sử dụng và phù hợp với không gian gia đình đang trở thành lựa chọn ưu tiên.

Đại diện Sharp Việt Nam cho biết, giải thưởng là nguồn động viên lớn để thương hiệu tiếp tục nghiên cứu, phát triển và mang đến những giải pháp không khí sạch phù hợp hơn với nhu cầu của các gia đình Việt. Thương hiệu Sharp cam kết tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng trong hành trình xây dựng không gian sống an toàn, lành mạnh và bền vững cho mọi thành viên trong gia đình.

Sharp là thương hiệu điện tử gia dụng đến từ Nhật Bản với hơn 100 năm hình thành và phát triển, cung cấp đa dạng các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe con người. Tại Việt Nam, Sharp được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng, hướng đến mục tiêu nâng tầm sống khỏe toàn diện cho hàng triệu gia đình Việt.

