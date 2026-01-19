Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 19 – 25/1/2026: Cúp điện hàng loạt công ty để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 19 – 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 19 – 25/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 19 – 25/1/2026
Lịch cúp điện Tân An
KHU VỰC: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đại Đức Định - Số 434 Quốc lộ 62, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/01/2026 đến 15:30:00 ngày 21/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật điện Mặt trời Red Sun One - Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 21/01/2026 đến 17:00:00 ngày 21/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Long An - Thửa đất số 4863 tờ bản đồ số 3, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/01/2026 đến 11:30:00 ngày 24/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Công ty TNHH Thương mại Vàm Cỏ Tây - Ấp 2, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/01/2026 đến 09:30:00 ngày 21/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Công Ty TNHH Xay Xát Chí Công - Ấp 3, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/01/2026 đến 11:30:00 ngày 21/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Công ty Cổ phần Lương Thực - Thực Phẩm Khánh Tâm - ấp Bình Lương, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/01/2026 đến 11:30:00 ngày 23/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Kinh Doanh - Sản Xuất Nông Sản Phú Hưng - 7 thửa đất số 154; 251; 253; 254; 354; 484; 534 tờ bản đồ số 6 tại ấp 2, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/01/2026 đến 16:00:00 ngày 23/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Gia Lợi Long An - Đường Lê Văn Tưởng, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/01/2026 đến 17:00:00 ngày 23/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Công ty TNHH Đại Phong L.A - Số 757 Kp. Thủ Tửu 1, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/01/2026 đến 11:00:00 ngày 24/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Công Ty TNHH Melisun - Lô M1 Đường số 10 cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/01/2026 đến 16:30:00 ngày 24/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Long An - Số 211 Nguyễn Thông, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/01/2026 đến 11:30:00 ngày 24/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ban Quản lý Nhà ở Công vụ tỉnh Long An - Số 4 đường 827, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/01/2026 đến 11:30:00 ngày 24/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Công ty Cổ phần Bệnh viện Vạn An 1 - Ấp 4, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/01/2026 đến 17:00:00 ngày 24/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An - Đường số 1 khu đô thị Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/01/2026 đến 17:00:00 ngày 24/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thủ Thừa
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.
Lịch cúp điện Đức Hòa
KHU VỰC: Cty Loving
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/01/2026 đến 17:00:00 ngày 20/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Cty TNHH JinTong Việt Nam1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/01/2026 đến 17:00:00 ngày 21/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: HKD Đào Thị Loan
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/01/2026 đến 17:00:00 ngày 22/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Cty Đức Hòa Plastic
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/01/2026 đến 17:00:00 ngày 23/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Cty thép Nam
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/01/2026 đến 17:00:00 ngày 24/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Cty CP BB CN ECO Việt Nam
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/01/2026 đến 17:00:00 ngày 24/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cần Giuộc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.
Lịch cúp điện Kiến Tường
KHU VỰC: Tại trụ T9/1 Nr Nr Lộ 1367, Tuyến 477 MH
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/01/2026 đến 08:30:00 ngày 21/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trụ T10/1 Nr Quảng Dài, Tuyến 475 MH
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/01/2026 đến 09:30:00 ngày 21/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trụ T25/1 Nr Quảng Dài, Tuyến 475 MH
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/01/2026 đến 11:30:00 ngày 21/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trụ T28/1 Nr Quảng Dài, Tuyến 475 MH
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/01/2026 đến 14:00:00 ngày 21/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trụ T10/1 Nr Quảng Dài 2, Tuyến 475 MH
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/01/2026 đến 15:00:00 ngày 21/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trụ T28/1 Nr Lộ Quảng Dài, Tuyến 475 MH
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/01/2026 đến 16:30:00 ngày 21/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trụ T18/5/2 Nr Km52, Tuyến 477 MH
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/01/2026 đến 08:30:00 ngày 22/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trụ T23/1 Nr Km52, Tuyến 477 MH
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/01/2026 đến 09:30:00 ngày 22/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trụ T30/7 Nr Km52, Tuyến 477 MH
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/01/2026 đến 11:30:00 ngày 22/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trụ T30/11 Nr Km52, Tuyến 477 MH
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/01/2026 đến 14:00:00 ngày 22/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trụ T01 Nr Nguyễn Văn Diệp, Tuyến 475 MH
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/01/2026 đến 15:00:00 ngày 22/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trụ T02 Nr Bùi Thế Hậu, Tuyến 475 MH
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/01/2026 đến 16:30:00 ngày 22/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Lức
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.
Lịch cúp điện Cần Đước
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.
Lịch cúp điện Tân Thạnh
KHU VỰC: HKD Nhà Phúc Hậu - Ấp Kinh Chà, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/01/2026 đến 16:30:00 ngày 20/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Trụ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.
Lịch cúp điện Đức Huệ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.
Lịch cúp điện Tân Hưng
KHU VỰC: Tổ Hợp tác bơm điện Vĩnh Tân, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/01/2026 đến 09:30:00 ngày 20/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Ngân, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/01/2026 đến 11:30:00 ngày 20/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ Hợp tác bơm điện Vĩnh Ngân, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/01/2026 đến 14:30:00 ngày 20/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ Hợp Tác Vĩnh Ngân 1/5 Vĩnh Lợi, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/01/2026 đến 16:30:00 ngày 20/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Hộ sản xuất Đặng Thị Ngọc Giàu, xã Vĩnh Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/01/2026 đến 09:30:00 ngày 21/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ hợp Tác bơm điện Phạm Hùng, xã Vĩnh Châu
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/01/2026 đến 11:30:00 ngày 21/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Hộ sản xuất Nguyễn Văn Tố, xã Vĩnh Châu
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/01/2026 đến 14:30:00 ngày 21/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Hộ sản xuất Phan Chí Công, xã Vĩnh Châu
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/01/2026 đến 16:30:00 ngày 21/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM T&T Thuận Phát, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/01/2026 đến 09:30:00 ngày 22/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm bơm Kênh 20/3-7 Thước, xã Vĩnh Châu
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/01/2026 đến 11:30:00 ngày 22/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ hợp tác trạm bơm điện Kênh Dương Văn Dương II, xã Vĩnh Châu
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/01/2026 đến 14:30:00 ngày 22/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ hợp tác trạm bơm điện Kênh Dương Văn Dương I, xã Vĩnh Châu
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/01/2026 đến 16:30:00 ngày 22/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ hợp tác bơm điện Vĩnh Phát, xã Vĩnh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/01/2026 đến 09:30:00 ngày 23/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ Hợp Tác Số 1 Gò Cái Bô, xã Vĩnh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/01/2026 đến 11:30:00 ngày 23/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ Hợp Tác Bơm Nước 831, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/01/2026 đến 14:30:00 ngày 23/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Nguyễn Kha, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/01/2026 đến 16:30:00 ngày 23/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tầm Vu
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.
