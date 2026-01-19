Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 19 – 25/1/2026: Cúp điện hàng loạt công ty để sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 19 – 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 19 – 25/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 19 – 25/1/2026

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đại Đức Định - Số 434 Quốc lộ 62, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/01/2026 đến 15:30:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật điện Mặt trời Red Sun One - Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 21/01/2026 đến 17:00:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Long An - Thửa đất số 4863 tờ bản đồ số 3, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/01/2026 đến 11:30:00 ngày 24/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH Thương mại Vàm Cỏ Tây - Ấp 2, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/01/2026 đến 09:30:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công Ty TNHH Xay Xát Chí Công - Ấp 3, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/01/2026 đến 11:30:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Lương Thực - Thực Phẩm Khánh Tâm - ấp Bình Lương, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/01/2026 đến 11:30:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Kinh Doanh - Sản Xuất Nông Sản Phú Hưng - 7 thửa đất số 154; 251; 253; 254; 354; 484; 534 tờ bản đồ số 6 tại ấp 2, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/01/2026 đến 16:00:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Gia Lợi Long An - Đường Lê Văn Tưởng, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/01/2026 đến 17:00:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH Đại Phong L.A - Số 757 Kp. Thủ Tửu 1, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/01/2026 đến 11:00:00 ngày 24/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công Ty TNHH Melisun - Lô M1 Đường số 10 cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/01/2026 đến 16:30:00 ngày 24/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Long An - Số 211 Nguyễn Thông, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/01/2026 đến 11:30:00 ngày 24/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ban Quản lý Nhà ở Công vụ tỉnh Long An - Số 4 đường 827, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/01/2026 đến 11:30:00 ngày 24/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Bệnh viện Vạn An 1 - Ấp 4, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/01/2026 đến 17:00:00 ngày 24/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An - Đường số 1 khu đô thị Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/01/2026 đến 17:00:00 ngày 24/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thủ Thừa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: Cty Loving

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/01/2026 đến 17:00:00 ngày 20/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty TNHH JinTong Việt Nam1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/01/2026 đến 17:00:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: HKD Đào Thị Loan

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/01/2026 đến 17:00:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty Đức Hòa Plastic

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/01/2026 đến 17:00:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty thép Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/01/2026 đến 17:00:00 ngày 24/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty CP BB CN ECO Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/01/2026 đến 17:00:00 ngày 24/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cần Giuộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Tại trụ T9/1 Nr Nr Lộ 1367, Tuyến 477 MH

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/01/2026 đến 08:30:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T10/1 Nr Quảng Dài, Tuyến 475 MH

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/01/2026 đến 09:30:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T25/1 Nr Quảng Dài, Tuyến 475 MH

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/01/2026 đến 11:30:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T28/1 Nr Quảng Dài, Tuyến 475 MH

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/01/2026 đến 14:00:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T10/1 Nr Quảng Dài 2, Tuyến 475 MH

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/01/2026 đến 15:00:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T28/1 Nr Lộ Quảng Dài, Tuyến 475 MH

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/01/2026 đến 16:30:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T18/5/2 Nr Km52, Tuyến 477 MH

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/01/2026 đến 08:30:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T23/1 Nr Km52, Tuyến 477 MH

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/01/2026 đến 09:30:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T30/7 Nr Km52, Tuyến 477 MH

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/01/2026 đến 11:30:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T30/11 Nr Km52, Tuyến 477 MH

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/01/2026 đến 14:00:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T01 Nr Nguyễn Văn Diệp, Tuyến 475 MH

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/01/2026 đến 15:00:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T02 Nr Bùi Thế Hậu, Tuyến 475 MH

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/01/2026 đến 16:30:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Lức

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Cần Đước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: HKD Nhà Phúc Hậu - Ấp Kinh Chà, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/01/2026 đến 16:30:00 ngày 20/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Trụ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Đức Huệ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: Tổ Hợp tác bơm điện Vĩnh Tân, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/01/2026 đến 09:30:00 ngày 20/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Ngân, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/01/2026 đến 11:30:00 ngày 20/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ Hợp tác bơm điện Vĩnh Ngân, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/01/2026 đến 14:30:00 ngày 20/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ Hợp Tác Vĩnh Ngân 1/5 Vĩnh Lợi, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/01/2026 đến 16:30:00 ngày 20/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hộ sản xuất Đặng Thị Ngọc Giàu, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/01/2026 đến 09:30:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ hợp Tác bơm điện Phạm Hùng, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/01/2026 đến 11:30:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hộ sản xuất Nguyễn Văn Tố, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/01/2026 đến 14:30:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hộ sản xuất Phan Chí Công, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/01/2026 đến 16:30:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM T&T Thuận Phát, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/01/2026 đến 09:30:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm bơm Kênh 20/3-7 Thước, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/01/2026 đến 11:30:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ hợp tác trạm bơm điện Kênh Dương Văn Dương II, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/01/2026 đến 14:30:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ hợp tác trạm bơm điện Kênh Dương Văn Dương I, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/01/2026 đến 16:30:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ hợp tác bơm điện Vĩnh Phát, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/01/2026 đến 09:30:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ Hợp Tác Số 1 Gò Cái Bô, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/01/2026 đến 11:30:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ Hợp Tác Bơm Nước 831, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/01/2026 đến 14:30:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Nguyễn Kha, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/01/2026 đến 16:30:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tầm Vu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.