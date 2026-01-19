Nhiều loại quýt Trung Quốc đang 'đột lốt' hàng Việt bán tràn ngập thị trường

Những ngày gần đây, ghi nhận tại thị trường hoa quả Việt, có nhiều loại quýt giá rẻ được bày bán và nhận được sự ưa chuộng của người tiêu dùng. Trong số đó, nổi bật nhất phải kể đến quýt sim và quý đường. Đặc điểm của những loại quýt này là có hương vị thơm ngon, ngọt đậm, mọng nước, vỏ mỏng nên dễ ăn.

Chị Đỗ Nhung (lao động tự do tại Hà Nội) đang lựa chọn từng quả quýt sim và quýt đường cho biết, đây là những loại trái cây gia đình chị tiêu thụ thường xuyên. "Gia đình tôi ai cũng thích quýt sim hoặc quýt đường, cứ đến mùa là tôi thường xuyên mua để gia đình ăn tráng miệng, giải khát, bổ sung vitamin C. Nhìn chung giá hai loại quả này khá phải chăng, hương vị thì ngon khỏi chê, ngọt đậm, chua nhẹ, vỏ có hương thơm rất đặc trưng, ăn mãi mà không thấy chán".

Quýt sim và quýt đường là những loại hoa quả được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Về quýt sim - một mặt hàng không còn xa lạ với đại đa số người tiêu dùng Việt. Loại quả này có vị ngọt đậm, thơm, mọng nước, vỏ mỏng rám, lại được nhiều người bán hàng chắc nịch về nguồn gốc, xuất xứ từ Cao Bằng, Hòa Bình, Bắc Giang cũ nên được nhiều người tiêu dùng tin dùng.

Hiện tại, ở cả thị trường truyền thống và 'chợ mạng' giá quýt sim đang được rao bán ở quanh mức từ 15.000 – 35.000 đồng/kg (tùy loại). Theo các tiểu thương, quýt sim là loại quả được nhiều người ưa chuộng bởi đáp ứng được các tiêu chí ngon vừa rẻ, dùng để ăn trực tiếp hay vắt nước đều rất ngon. Vì vậy khách hàng thường đặt số lượng lớn về dùng dần, thậm chí có người gom đơn, "canh sale" để mua được quýt với giá hời.

Quýt sim có vỏ ngoài rám nhưng hương vị bên trong lại thơm ngon, ngọt lịm.

Thế nhưng, quýt sim đang bán tràn ngập thị trường bên cạnh việc được nhiều người bán khẳng định là hàng sạch được trồng ở Việt Nam thì một số tiểu thương khác lại có ý kiến trái chiều.

Chị V.T.T (chủ một cửa hàng hoa quả tại Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Trên thị trường hiện đang có rất nhiều loại hoa quả Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt. Ví dụ, quýt sim giá rẻ đang đổ đống bán đầy chợ, vỉa hè không phải của Cao Bằng, Hòa Bình mà thực chất là hàng của Trung Quốc, quýt sim của Việt Nam không bao giờ có giá rẻ hơn chục nghìn/kg. Nhiều người bán vì lợi ích, muốn dễ bán hàng nên nói dối người tiêu dùng hoặc nhập nhằng nguồn gốc nói quýt sim là của Việt Nam, được đưa từ các tỉnh vùng núi về.

Tại các chợ đầu mối hàng ngày vẫn nhập rất nhiều một loại cam của Trung Quốc có tên Ôn Châu hoặc cam rám với giá tương đối rẻ để tiêu thụ, mỗi rành khoảng gần 20kg. Khi phân phối về những nơi bán lẻ, tiểu thương sẽ tiếp tục phân loại, tùy vào chất lượng, mẫu mã quả sẽ có mức giá khác nhau, lấy hàng số lượng càng lớn giá sẽ càng rẻ".

Quýt sim đang được rao bán tràn ngập thị trường với giá tương đối rẻ.

Bên cạnh quýt sim, một loại quýt khác cũng đang bán đầy chợ Việt và nhận được nhiều sự quan tâm của người dân đó là quýt đường (hay còn gọi là quýt siêu ngọt, quýt hương, quýt vòng tay, quýt Thái…) hiện đang bán rất nhiều trên thị trường với giá bán lẻ dao động khoảng 25.000 – 35.000 đồng/kg (tùy loại). Còn giá bán buôn, lấy cả rành khoảng 10 kg sẽ chỉ khoảng 5.000 – 12.000 đồng (tùy chất lượng và giai đoạn). Quýt đường được ưa chuộng vì vỏ mỏng, dễ bóc, tép mọng nước, vị ngọt đậm và mùi thơm đặc trưng.

Khi hỏi về nguồn gốc, xuất xứ của loại quýt này, một số người bán cho biết là hàng của Thái Lan hoặc đưa từ miền Nam ra. Tuy nhiên cũng nhiều tiểu thương không ngại chia sẻ rất thằng, mặt hàng này được nhập từ Trung Quốc về.

Tại cả thị trường truyền thống và online, quýt đường đang được rao bán với mức giá tương đối rẻ.

"Thời điểm này, quýt Trung Quốc đang vào mùa nên lượng hàng đổ về chợ đầu mối hằng đêm rất lớn. Phần lớn quýt đường hay quýt siêu ngọt đang đổ đống bán trên thị trường là hàng Trung Quốc. Nhiều tiểu thương không thành thật, do muốn bán được hàng và không muốn người tiêu dùng lo ngại trái cây Trung Quốc nên đã giới thiệu là quýt Thái hay quýt Việt cho dễ bán chứ thực ra đó là quýt Trung Quốc. Khác với các loại hoa quả khác, loại quýt này lúc nào trông cũng tươi, vàng cam bắt mắt, lá xanh ngắt, thậm chí có quả bên ngoài còn nguyên nhưng bóc ra bên trong hỏng hết.

Tuy nhiên loại quả này cũng dễ dập vỏ, chỉ cần có một vết cuống chọc vào là rất dễ thối, hỏng. Không thể phủ nhận, do màu sắc bắt mắt, hương thơm dễ chịu, vị ngọt lịm, không có hạt, dễ ăn, giá lại rẻ nên nhiều người chuộng quýt này", anh T.H (tiểu thương tại Long Biên, Hà Nội) cho hay.

Quýt đường là một trong những mặt hàng hoa quả đang dành được nhiều sự chú ý của người tiêu dùng Việt.