Xe máy điện giá 13,49 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế trẻ trung, pin khỏe, có chống trộm rẻ hơn cả Wave Alpha chắc chắn được lòng khách hàng

Xe máy điện ở Việt Nam thiết kế trẻ trung, pin khỏe, có chống trộm

Espero Weezee Plus 2.

Espero DETECH tiếp tục đẩy mạnh dải sản phẩm hướng vào nhóm học sinh – sinh viên và người đi làm trong đô thị bằng mẫu Espero Weezee Plus 2.

Điều đáng chú ý là Weezee Plus 2 không cố trở thành một mẫu xe điện "khoe cơ bắp" mà chọn hướng đi thực tế hơn nhẹ, gọn, dễ điều khiển, đủ công suất để đi phố và tối ưu trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Đây cũng là thứ nhiều người cần nhất khi tìm xe điện trong tầm giá hơn chục triệu không phải chạy thật nhanh mà là chạy ổn – bền – tiện.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Espero Weezee Plus 2 cho thấy đây là mẫu xe được làm ra để "ăn điểm thị giác". Tổng thể xe theo phong cách thon gọn – bo tròn mềm mại tạo cảm giác thân thiện và dễ tiếp cận với nhiều vóc dáng. Kích thước xe ở mức 1.650 x 705 x 1.060 mm, không quá lớn nên phù hợp với nhu cầu luồn lách trong phố đông, quay đầu trong ngõ hẹp hoặc dắt xe trong bãi.

Weezee Plus 2 có nhiều tông màu lạ và "đúng trend" như Hồng trà sữa

Với nhóm khách hàng trẻ, lựa chọn màu sắc đôi khi quan trọng không kém động cơ. Weezee Plus 2 có nhiều tông màu lạ và "đúng trend" như Hồng trà sữa, Su hào hồng, Xi xám hồng, bên cạnh các màu cơ bản như trắng, xám trì, nâu. Đây là kiểu phối màu mà người dùng trẻ thường thích.

Một điểm cộng khác nằm ở trọng lượng 83 kg đủ nhẹ để người dùng phổ thông, đặc biệt là học sinh hoặc người có vóc dáng nhỏ, có thể dễ dàng xoay trở xe trong điều kiện sử dụng thực tế. Sàn để chân được làm theo hướng rộng rãi, cộng thêm yên cao 750 mm giúp tư thế ngồi thẳng, dễ lái khi đi đường ngắn lẫn đường dài trong nội đô.

Weezee Plus 2 sử dụng mâm thép đúc và lốp không săm

Các chi tiết tạo hình ở đầu xe được làm gọn và hiện đại, cụm đèn tạo cảm giác cá tính hơn kiểu dáng xe điện "hiền hiền" truyền thống. Tem xe trên thân cũng được thiết kế theo hướng trẻ trung, tăng nhận diện và khiến xe "không bị chìm" khi đi ngoài đường.

Quan trọng hơn, Weezee Plus 2 sử dụng mâm thép đúc và lốp không săm 3.00-10 đây là cấu hình phù hợp với mặt đường đô thị. Với người dùng xe điện phổ thông, cảm giác lái chắc tay là thứ khiến họ yên tâm nhất, nhất là khi đi mưa hoặc gặp đoạn đường xấu.

Xe dùng ắc quy axit chì 48V (4 x 12V) – 22.3Ah

Về năng lượng, xe dùng ắc quy axit chì 48V (4 x 12V) – 22.3Ah, thời gian sạc khoảng 8–12 giờ, phù hợp với thói quen sạc qua đêm. Theo thông số công bố, xe đạt quãng đường khoảng 80 km/lần sạc, tùy điều kiện tải trọng và tốc độ. Nếu tính theo nhu cầu phổ biến của người dùng đô thị (đi học – đi làm – đi chợ trong bán kính vài km), con số này đủ cho 2–3 ngày sử dụng trước khi cần sạc lại.

Đáng chú ý, hãng nhấn mạnh việc tích hợp công nghệ thu hồi điện IC giúp tối ưu hiệu suất và động cơ có khả năng kháng nước theo chuẩn IP67. Với xe điện, chống nước là yếu tố rất quan trọng vì người dùng Việt thường phải đi mưa, lội nước hoặc chạy qua đoạn đường ngập nhẹ. Có thể nói, thông số IP67 giúp Weezee Plus 2 tạo cảm giác yên tâm hơn trong điều kiện sử dụng thực tế.

Ở phần an toàn – vận hành, xe dùng phanh đĩa trước/tang trống sau: cấu hình hợp lý trong phân khúc phổ thông. Phanh đĩa trước giúp tăng hiệu quả hãm khi cần dừng gấp, còn tang trống sau có ưu điểm bền bỉ và chi phí bảo trì thấp. Kết hợp cùng hệ thống giảm xóc gồm phuộc ống lồng giảm chấn thủy lực phía trước và lò xo trụ giảm chấn thủy lực phía sau, xe hướng đến trải nghiệm êm ái khi đi đường xấu, qua gờ giảm tốc hoặc chạy trên mặt đường không bằng phẳng.

Weezee Plus 2 còn ghi điểm ở loạt trang bị tiện ích như hệ thống đèn LED cho khả năng chiếu sáng tốt hơn, đồng hồ hiển thị dạng vuông hiện đại, đầy đủ thông tin vận hành như vận tốc, quãng đường, mức pin.

Nhưng thứ tạo ra khác biệt rõ hơn cả lại là công nghệ NFC. Với thẻ từ NFC, người dùng có thể khởi động xe nhanh đồng thời kích hoạt chống trộm theo thao tác đơn giản. Trong phân khúc xe điện giá rẻ, chống trộm vẫn là mối quan tâm lớn vì xe nhẹ, dễ dắt. Việc có thêm NFC giúp Weezee Plus 2 "tiệm cận" trải nghiệm của xe điện cao hơn một bậc, nhất là với phụ huynh mua cho con đi học.

Giá xe máy điện Espero Weezee Plus 2

Xe được niêm yết ở mức 13.490.000 đồng, thuộc nhóm dễ tiếp cận nhưng lại sở hữu cấu hình khá "đủ đầy" trong phân khúc. Ở tầm giá 13–14 triệu đồng, thứ người dùng cần nhất không phải là công suất cực lớn, mà là động cơ vừa đủ, chạy bền và ít lỗi vặt. Weezee Plus 2 được trang bị động cơ công suất tối đa 1.050W, cho vận tốc tối đa 50 km/h. Đây là mức tốc độ hợp lý cho đô thị, đồng thời cũng dễ kiểm soát với người mới chạy xe điện.

Espero Weezee Plus 2 không phải mẫu xe để phô diễn công nghệ quá đà mà là chiếc xe điện được làm theo hướng đúng nhu cầu: thiết kế đẹp, dễ đi, đủ bền, đủ an toàn, có thêm vài tiện ích thông minh vừa đủ để người dùng thấy "đáng tiền". Với mức giá 13,49 triệu đồng, đây là một lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm người dùng cần xe điện để đi học, đi làm gần, di chuyển trong khu dân cư hoặc nội đô.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.



