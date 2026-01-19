Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 19 - 25/1/2026): Khu vực dân cư bị mất điện có sự thay đổi bất ngờ
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần các khu dân cư, đơn vị thuộc tỉnh Tiền Giang cũ sẽ có sự thay đổi lớn về thời gian mất điện.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 19 - 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 19 - 25/1/2026
Lịch cúp điện Mỹ Tho
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Gò Công Đông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Gò Công
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Cai Lậy
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Tân Phước
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Chợ Gạo
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Cái Bè
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/1/2026.
