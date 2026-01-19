Mới nhất
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 19 - 25/1/2026): Khu vực dân cư bị mất điện có sự thay đổi bất ngờ

Thứ hai, 07:19 19/01/2026
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần các khu dân cư, đơn vị thuộc tỉnh Tiền Giang cũ sẽ có sự thay đổi lớn về thời gian mất điện.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 16 - 18/1/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữaLịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 16 - 18/1/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 19 - 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 19 - 25/1/2026): Khu vực dân cư bị mất điện có sự thay đổi bất ngờ - Ảnh 2.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 19 - 25/1/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Gò Công

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Cai Lậy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Cái Bè

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 15 - 18/1/2026: Cúp điện đến 10 giờ tối một số khu dân cư để sửa chữaLịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 15 - 18/1/2026: Cúp điện đến 10 giờ tối một số khu dân cư để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

