Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile mới nhất năm 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

1. Chuẩn bị trước khi đăng ký

Có tài khoản giao dịch thuế điện tử.

Chuẩn bị ảnh chụp hoặc file scan rõ nét giấy tờ của người phụ thuộc (giấy khai sinh, CCCD/CMND, giấy xác nhận học tập… tùy từng trường hợp).

2. Các bước đăng ký người phụ thuộc trên eTax Mobile

Bước 1: Đăng nhập hệ thống

Truy cập https://thuedientu.gdt.gov.vn, chọn mục Cá nhân, đăng nhập bằng mã số thuế và mật khẩu.

Bước 2: Chọn chức năng đăng ký người phụ thuộc

Vào Đăng ký thuế → Đăng ký người phụ thuộc → Kê khai và nộp hồ sơ ĐKT.

Bước 3: Kê khai thông tin người phụ thuộc

Điền đầy đủ thông tin: họ tên, ngày sinh, CCCD/CMND, mối quan hệ, thời gian tính giảm trừ…

Thông tin người nộp thuế thường được hệ thống tự động cập nhật.

Bước 4: Nộp hồ sơ

Kiểm tra lại thông tin, chọn Hoàn thành kê khai và Nộp hồ sơ đăng ký thuế.

Bước 5: Tra cứu kết quả

Vào mục Tra cứu hồ sơ để theo dõi tình trạng xử lý của cơ quan thuế.

3. Lợi ích khi đăng ký qua eTax Mobile

Thực hiện mọi lúc, mọi nơi.

Giảm thủ tục giấy tờ.

Dễ tra cứu, quản lý người phụ thuộc đã đăng ký.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập 3 năm đầu kể từ khi thành lập GĐXH - Theo Nghị định mới của Chính phủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm liên tiếp, góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.