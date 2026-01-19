Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt biệt thự tại 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân

Diễn biến giá biệt thự tại huyện Thanh Trì cũ

Tại thời điểm tháng 1/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, lượng thông tin rao bán biệt thự, liền kề trên địa bàn các xã mới được sáp nhập từ huyện Thanh Trì cũ không quá rầm rộ nhưng lại gây chú ý khi giá bán cũng đã tăng cao, dao động từ 100 đến hơn 400 triệu đồng/m2.

Đặc biệt 2 khu vực xã Tân Triều và xã Thanh Liệt cũ hiện nay phần lớn được sáp nhập vào các phường Định Công, Khương Đình, Hà Đông và Thanh Liệt có lượng biệt thự, liền kề rao bán sôi nổi nhất trong các khu vực thuộc huyện Thanh Trì cũ. Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự thiết kế 7 tầng, rộng 212m2 tại khu Liền kề Tổng cục 5 Tân Triều, đường Yên Xá, xã Tân Triều cũ hiện đang được rao bán với giá 89 tỷ đồng, tương đương 419,21 triệu đồng/m2.

Căn biệt thự thiết kế 4 tầng, rộng 230m2 tại đường Vũ Lăng, xã Thanh Trì (tức xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 49 tỷ đồng, tương đương 213,04 triệu đồng/m2.

Tại đường 70, xã Đại Thanh (tức xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì cũ), căn biệt thự thiết kế 2 tầng, rộng 94m2 hiện đang được rao bán với giá 25 tỷ đồng, tương đương 265,96 triệu đồng/m2.

Căn biệt thự thiết kế 5 tầng, rộng 103m2 tại khu đô thị Hacomland Thủy Lợi 1, tại đường 1A, xã Ngọc Hồi hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 16 tỷ đồng, tương đương 155,34 triệu đồng/m2.

So với các huyện vùng ven như Đông Anh, Hoài Đức hay Gia Lâm, nguồn cung biệt thự tại huyện Thanh Trì cũ không quá dồi dào, tuy nhiên giá bán hiện nay cũng tương đối cao.

5 xã mới của huyện Thanh Trì sau sáp nhập

1. Xã Thanh Trì

Hiện nay, xã Thanh Trì được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Văn Điển, xã Ngũ Hiệp và xã Vĩnh Quỳnh, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Yên Mỹ, một phần diện tích tự nhiên của xã Duyên Hà, phần còn lại của xã Tứ Hiệp thuộc huyện Thanh Trì và phần còn lại của phường Yên Sở, quận Hoàng Mai cũ.

2. Xã Đại Thanh

Xã Đại Thanh được hình thành trên cơ sở sắp xếp phần còn lại của xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì), phần còn lại của xã Hữu Hòa, phần còn lại của phường Kiến Hưng (quận Hà Đông cũ), phần còn lại của thị trấn Văn Điển và phần còn lại của xã Tả Thanh Oai, phần còn lại của xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh Trì cũ.

3. Xã Nam Phù

Hiện nay xã Nam Phù được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vạn Phúc, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Liên Ninh và xã Ninh Sở, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đông Mỹ, một phần diện tích tự nhiên của xã Duyên Thái và phần còn lại của các xã Ngũ Hiệp, Yên Mỹ, Duyên Hà thuộc huyện Thanh Trì.

4. Xã Ngọc Hồi

Xã Ngọc Hồi sau sắp nhập được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Ngọc Hồi, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Duyên Thái, Đại Áng, Khánh Hà và phần còn lại của xã Liên Ninh thuộc huyện Thanh Trì cũ.

5. Xã Hồng Vân

Hiện nay xã Hồng Vân được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, dân số xã Đông Mỹ (thuộc huyện Thanh Trì cũ), toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Hà Hồi, Hồng Vân, Liên Phương, Vân Tảo thuộc huyện Thường Tín, phần còn lại của xã Duyên Thái, phần còn lại của xã Ninh Sở thuộc huyện Thường Tín.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 5 xã mới: Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân được hình thành từ huyện Thanh Trì cũ tiếp tục ấm nóng.