Bánh kẹo Hải Hà, thương hiệu Tết nhiều thế hệ, tiếp nối lan toả giá trị nhân ái Xuân 2026

Thông qua chương trình "Tết Nhân Ái" Xuân Bính Ngọ 2026, thương hiệu bánh kẹo Hải Hà gắn bó hơn 65 năm với người Việt viết nên câu chuyện yêu thương bằng những món quà thiết thực tại Ninh Bình và các tỉnh phía Bắc, mang hơi ấm sẻ chia đến gần hơn với cộng đồng.

Trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt, Tết Nguyên Đán thường gắn liền với hương vị bánh kẹo quen thuộc, với những phút giây quây quần bên gia đình và những món quà trao tay đầy ý nghĩa. Tại mảnh đất cố đô Ninh Bình và tỉnh Tuyên Quang, chương trình "Tết Nhân Ái" Xuân Bính Ngọ 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức đã trở thành điểm đến của những "tấm lòng vàng". Giữa không gian ngập tràn sắc xuân, sự hiện diện của Công ty CP Thương mại Và Phát triển Hải Hà mang đến một cảm xúc thật đặc biệt, đó là sự hội ngộ giữa việc gìn giữ giá trị Tết truyền thống và sứ mệnh gắn kết cộng đồng hiện đại.

Đại diện Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà trao quà cho đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình tại sự kiện .

Khơi dậy giá trị nhân văn từ những điều bình dị nhất

Tại Ninh Bình, Hải Hà đã trao tặng 1.000 phần quà Tết, mang theo thông điệp đủ đầy, sum vầy trong những ngày đầu xuân. Và ở Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen, tỉnh Tuyên Quang, công ty cũng đã trao tặng 100 phần quà đầy yêu thương tới các cháu bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Dự kiến kẹo Tài Lộc sẽ gửi tới các gia đình tại Bắc Giang với 600 phần quà và Phú Thọ là điểm dừng chân tiếp theo với 400 phần quà. Những con số không chỉ đại diện cho quy mô hoạt động, mà còn phản ánh nỗ lực bền bỉ của Hải Hà trong việc đưa Tết đến gần hơn với những cộng đồng còn nhiều khó khăn. Mỗi phần quà, dù giản dị, vẫn chứa đựng trọn vẹn tinh thần của Tết Việt: ấm áp, sẻ chia và niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Đại diện Công ty Hải Hà tận tay trao những phần quà bánh Dolly và kẹo Tài Lộc cho bà con.

Tết Nhân Ái là hành trình lan tỏa tinh thần sẻ chia, nơi những hoàn cảnh khó khăn nhận được sự trân trọng và quan tâm từ xã hội. Với Hải Hà, việc đồng hành cùng chương trình không chỉ là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mà còn là lời tri ân gửi đến cộng đồng, những đối tượng đã góp phần nuôi dưỡng và gìn giữ giá trị thương hiệu trong suốt hơn 65 năm qua.

Trong không khí ấm áp và xúc động tại tỉnh Tuyên Quang, những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ khi nhận quà Tết từ Hải Hà đã trở thành minh chứng sinh động cho giá trị nhân văn sâu sắc mà chương trình "Tết Nhân ái" lan tỏa mỗi độ Xuân về.

Là thương hiệu bánh kẹo quen thuộc với nhiều gia đình Việt, Hải Hà luôn xem việc gìn giữ các giá trị văn hóa của Tết là một phần trong sứ mệnh phát triển. Mỗi phần quà mà Hải Hà trao đi đều được gửi gắm bằng sự chân thành, đúng với tinh thần nhân văn bền bỉ mà thương hiệu đã theo đuổi suốt nhiều thập kỷ.

Bộ đôi sản phẩm Bánh quy bơ Dollya và kẹo Chew Tài Lộc – những "sứ giả" mang vị ngọt Xuân của Công ty Hải Hà gửi gắm đến bà con trong hành trình nhân ái.

Việc triển khai các hoạt động tại nhiều tỉnh thành như Ninh Bình, Bắc Giang hay Phú Thọ không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ, mà còn thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc với từng địa phương. Ở đó, Tết không chỉ là thời điểm chuyển giao năm mới, mà còn là dịp để gắn kết tình người, để những giá trị văn hóa được tiếp nối một cách tự nhiên và bền vững.

Hải Hà – nơi ký ức Tết gặp gỡ niềm tin cộng đồng

Sản phẩm bánh kẹo của Hải Hà vốn gắn liền với ký ức từ thuở ấu thơ của bao thế hệ, tựa như cầu nối khơi gợi cảm xúc quen thuộc của một cái Tết truyền thống, nơi gia đình sum họp, nơi vị ngọt giản đơn cũng đủ làm ấm lòng người.

Với nhiều người Việt, nhắc đến Hải Hà là nhắc đến những chiếc bánh, viên kẹo nhiều màu sắc và hương vị xuất hiện trên bàn trà ngày đầu năm, là món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trong những lần thăm hỏi họ hàng, là biểu tượng của sự đủ đầy và sum vầy.

Chính từ nền tảng ký ức ấy, Hải Hà lựa chọn cách tiếp cận cộng đồng bằng sự gần gũi và chân thành. Trong hành trình Tết Nhân Ái, thương hiệu không đứng ở vai trò của một doanh nghiệp "trao tặng", mà là một người bạn đồng hành, cùng cộng đồng gìn giữ những giá trị Tết truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.

Không khí rộn ràng tại gian hàng Hải Hà trong chương trình "Tết Nhân Ái" tỉnh Ninh Bình ngày 31/01/2026.

Bước sang kỷ nguyên hiện đại, dù thị trường bánh kẹo có ngày càng nhiều thương hiệu ngoại nhập, Hải Hà vẫn giữ vững vị thế trong lòng người tiêu dùng nhờ sự kiên định với chất lượng và bản sắc. Việc kết hợp hài hòa giữa những giá trị truyền thống với các dòng sản phẩm hiện đại chính là bí quyết giúp thương hiệu sống mãi với thời gian. Hải Hà mang theo hơi thở của thời đại nhưng vẫn vẹn nguyên những sản phẩm "huyền thoại" đã đi cùng người dân Việt qua những giai đoạn khó khăn nhất của đất nước, trở thành biểu tượng của niềm vui và sự sum vầy.

Hành trình của Hải Hà tại chương trình "Tết Nhân Ái" Xuân Bính Ngọ 2026 khép lại nhưng dư âm về sự tử tế sẽ còn mãi lan tỏa. Một mùa xuân mới lại về, và thương hiệu bánh kẹo của ký ức vẫn đang bền bỉ viết tiếp những trang sử của lòng nhân ái, để vị Tết luôn ngọt ngào, đậm đà và vẹn nguyên trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

