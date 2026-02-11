Bánh kẹo Hải Hà, thương hiệu Tết nhiều thế hệ, tiếp nối lan toả giá trị nhân ái Xuân 2026
Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, những giá trị truyền thống vẫn được gìn giữ như sợi dây kết nối các thế hệ, qua tinh thần "tương thân tương ái" mỗi độ Xuân về.
Thông qua chương trình "Tết Nhân Ái" Xuân Bính Ngọ 2026, thương hiệu bánh kẹo Hải Hà gắn bó hơn 65 năm với người Việt viết nên câu chuyện yêu thương bằng những món quà thiết thực tại Ninh Bình và các tỉnh phía Bắc, mang hơi ấm sẻ chia đến gần hơn với cộng đồng.
Trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt, Tết Nguyên Đán thường gắn liền với hương vị bánh kẹo quen thuộc, với những phút giây quây quần bên gia đình và những món quà trao tay đầy ý nghĩa. Tại mảnh đất cố đô Ninh Bình và tỉnh Tuyên Quang, chương trình "Tết Nhân Ái" Xuân Bính Ngọ 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức đã trở thành điểm đến của những "tấm lòng vàng". Giữa không gian ngập tràn sắc xuân, sự hiện diện của Công ty CP Thương mại Và Phát triển Hải Hà mang đến một cảm xúc thật đặc biệt, đó là sự hội ngộ giữa việc gìn giữ giá trị Tết truyền thống và sứ mệnh gắn kết cộng đồng hiện đại.
Khơi dậy giá trị nhân văn từ những điều bình dị nhất
Tại Ninh Bình, Hải Hà đã trao tặng 1.000 phần quà Tết, mang theo thông điệp đủ đầy, sum vầy trong những ngày đầu xuân. Và ở Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen, tỉnh Tuyên Quang, công ty cũng đã trao tặng 100 phần quà đầy yêu thương tới các cháu bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Dự kiến kẹo Tài Lộc sẽ gửi tới các gia đình tại Bắc Giang với 600 phần quà và Phú Thọ là điểm dừng chân tiếp theo với 400 phần quà. Những con số không chỉ đại diện cho quy mô hoạt động, mà còn phản ánh nỗ lực bền bỉ của Hải Hà trong việc đưa Tết đến gần hơn với những cộng đồng còn nhiều khó khăn. Mỗi phần quà, dù giản dị, vẫn chứa đựng trọn vẹn tinh thần của Tết Việt: ấm áp, sẻ chia và niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.
Tết Nhân Ái là hành trình lan tỏa tinh thần sẻ chia, nơi những hoàn cảnh khó khăn nhận được sự trân trọng và quan tâm từ xã hội. Với Hải Hà, việc đồng hành cùng chương trình không chỉ là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mà còn là lời tri ân gửi đến cộng đồng, những đối tượng đã góp phần nuôi dưỡng và gìn giữ giá trị thương hiệu trong suốt hơn 65 năm qua.
Là thương hiệu bánh kẹo quen thuộc với nhiều gia đình Việt, Hải Hà luôn xem việc gìn giữ các giá trị văn hóa của Tết là một phần trong sứ mệnh phát triển. Mỗi phần quà mà Hải Hà trao đi đều được gửi gắm bằng sự chân thành, đúng với tinh thần nhân văn bền bỉ mà thương hiệu đã theo đuổi suốt nhiều thập kỷ.
Việc triển khai các hoạt động tại nhiều tỉnh thành như Ninh Bình, Bắc Giang hay Phú Thọ không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ, mà còn thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc với từng địa phương. Ở đó, Tết không chỉ là thời điểm chuyển giao năm mới, mà còn là dịp để gắn kết tình người, để những giá trị văn hóa được tiếp nối một cách tự nhiên và bền vững.
Hải Hà – nơi ký ức Tết gặp gỡ niềm tin cộng đồng
Sản phẩm bánh kẹo của Hải Hà vốn gắn liền với ký ức từ thuở ấu thơ của bao thế hệ, tựa như cầu nối khơi gợi cảm xúc quen thuộc của một cái Tết truyền thống, nơi gia đình sum họp, nơi vị ngọt giản đơn cũng đủ làm ấm lòng người.
Với nhiều người Việt, nhắc đến Hải Hà là nhắc đến những chiếc bánh, viên kẹo nhiều màu sắc và hương vị xuất hiện trên bàn trà ngày đầu năm, là món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trong những lần thăm hỏi họ hàng, là biểu tượng của sự đủ đầy và sum vầy.
Chính từ nền tảng ký ức ấy, Hải Hà lựa chọn cách tiếp cận cộng đồng bằng sự gần gũi và chân thành. Trong hành trình Tết Nhân Ái, thương hiệu không đứng ở vai trò của một doanh nghiệp "trao tặng", mà là một người bạn đồng hành, cùng cộng đồng gìn giữ những giá trị Tết truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.
Bước sang kỷ nguyên hiện đại, dù thị trường bánh kẹo có ngày càng nhiều thương hiệu ngoại nhập, Hải Hà vẫn giữ vững vị thế trong lòng người tiêu dùng nhờ sự kiên định với chất lượng và bản sắc. Việc kết hợp hài hòa giữa những giá trị truyền thống với các dòng sản phẩm hiện đại chính là bí quyết giúp thương hiệu sống mãi với thời gian. Hải Hà mang theo hơi thở của thời đại nhưng vẫn vẹn nguyên những sản phẩm "huyền thoại" đã đi cùng người dân Việt qua những giai đoạn khó khăn nhất của đất nước, trở thành biểu tượng của niềm vui và sự sum vầy.
Hành trình của Hải Hà tại chương trình "Tết Nhân Ái" Xuân Bính Ngọ 2026 khép lại nhưng dư âm về sự tử tế sẽ còn mãi lan tỏa. Một mùa xuân mới lại về, và thương hiệu bánh kẹo của ký ức vẫn đang bền bỉ viết tiếp những trang sử của lòng nhân ái, để vị Tết luôn ngọt ngào, đậm đà và vẹn nguyên trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Ninh Bình: Xử lý trường hợp xúc phạm uy tín cán bộ CSGT hy sinhPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm uy tín, hình ảnh cán bộ CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Ninh Bình: Làm rõ hành vi giả mạo chủ vườn Bonsai trên mạng xã hội để lừa chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồngPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình, điều tra, làm rõ hành vi giả mạo chủ vườn Bonsai trên mạng xã hội để lừa chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng tiền đặt cọc.
Sơn La: Bắt đối tượng gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn khỏi hiện trườngPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Ngày 11/02, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.
Hàng triệu người dân ở Hà Nội cần lưu ý gì về đăng ký thường trú, tạm trú năm 2026?Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 483/UBND-NC về việc phối hợp tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về cư trú trong đó có thủ tục về đăng ký thường trú, tạm trú. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Sau 7 năm bỏ trốn về tội giết người, người đàn ông 37 tuổi ra đầu thúPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Công an phường Phú Diễn, TP Hà Nội vừa vận động đối tượng truy nã Đỗ Đình Vui (SN 1989, trú tại Xuân Đỉnh, Hà Nội) về tội giết người ra đầu thú.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm lại Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống, bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Pháp chế, Hội đồng Y khoa Quốc giaThời sự - 8 giờ trước
Sáng 11/2, tại trụ sở Bộ Y tế, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại lãnh đạo Vụ Pháp chế, Hội đồng Y khoa Quốc gia và Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống.
Xác minh thông tin học sinh lớp 1 ở Sơn La nghi bị bỏ quên trong lớp khóa cửa suốt 3 giờGiáo dục - 9 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ học sinh lớp 1 ở Sơn La nghi bị bỏ quên trong lớp khóa cửa suốt 3 giờ, các cơ quan chức năng đã vào cuộc, xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc.
Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người vượng tiền tài nhưng tình duyên đầy thử tháchĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, ngày sinh Âm lịch, đặc biệt là con số cuối cùng của ngày sinh, phần nào phản ánh xu hướng vận mệnh mỗi người, từ sự nghiệp, tài chính đến hôn nhân và cảm xúc cá nhân.
4 con giáp trúng 'mưa lộc' ngay trước Tết, vận đỏ kéo dài sang cả năm mớiĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Thời điểm cận Tết Âm lịch, trong khi nhiều người còn tất bật hoàn tất kế hoạch dang dở, một số con giáp lại bất ngờ đón nhận loạt tín hiệu tích cực về công việc, tài chính lẫn đời sống cá nhân.
Đáp ứng điều kiện này công dân mới được tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân 2026Đời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Để được tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, công dân cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện về sức khỏe theo quy định. Dưới đây là các quy định mới nhất theo Thông tư 62/2023/TT-BCA được sửa đổi bổ sung Thông tư số 131/2025/TT-BCA.
4 con giáp trúng 'mưa lộc' ngay trước Tết, vận đỏ kéo dài sang cả năm mớiĐời sống
GĐXH - Thời điểm cận Tết Âm lịch, trong khi nhiều người còn tất bật hoàn tất kế hoạch dang dở, một số con giáp lại bất ngờ đón nhận loạt tín hiệu tích cực về công việc, tài chính lẫn đời sống cá nhân.