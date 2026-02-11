Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Ninh Bình: Xử lý trường hợp xúc phạm uy tín cán bộ CSGT hy sinh

Thứ tư, 19:27 11/02/2026 | Pháp luật
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm uy tín, hình ảnh cán bộ CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Ngày 11/2, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Kim Thanh phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm uy tín, hình ảnh cán bộ CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định N.T.L (trú tại phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình) là người trực tiếp đăng tải nội dung bình luận nêu trên.

Ninh Bình: Xử lý trường hợp xúc phạm uy tín cán bộ CSGT hy sinh - Ảnh 1.

Lực lượng công an làm việc với trường hợp bình luận xúc phạm cán bộ CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ - (ảnh CANB).

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, ngày 09/02/2026, Công an phường Kim Thanh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.L số tiền 6.250.000 đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Thông qua vụ việc trên, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có trách nhiệm; không đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức.

Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sau 7 năm bỏ trốn về tội giết người, người đàn ông 37 tuổi ra đầu thú

Sau 7 năm bỏ trốn về tội giết người, người đàn ông 37 tuổi ra đầu thú

Đà Nẵng: Triệt xóa 2 điểm mua bán thiết bị phục vụ đánh bạc bịp

Đà Nẵng: Triệt xóa 2 điểm mua bán thiết bị phục vụ đánh bạc bịp

Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 41 tỷ đồng

Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 41 tỷ đồng

Triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường giả quy mô lớn tại Đà Nẵng

Triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường giả quy mô lớn tại Đà Nẵng

Ngăn chặn kịp thời hơn 1 tấn thịt lợn dịch tả châu Phi tuồn ra thị trường

Ngăn chặn kịp thời hơn 1 tấn thịt lợn dịch tả châu Phi tuồn ra thị trường

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Làm rõ hành vi giả mạo chủ vườn Bonsai trên mạng xã hội để lừa chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng

Ninh Bình: Làm rõ hành vi giả mạo chủ vườn Bonsai trên mạng xã hội để lừa chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình, điều tra, làm rõ hành vi giả mạo chủ vườn Bonsai trên mạng xã hội để lừa chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng tiền đặt cọc.

Sơn La: Bắt đối tượng gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn khỏi hiện trường

Sơn La: Bắt đối tượng gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn khỏi hiện trường

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 11/02, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Sau 7 năm bỏ trốn về tội giết người, người đàn ông 37 tuổi ra đầu thú

Sau 7 năm bỏ trốn về tội giết người, người đàn ông 37 tuổi ra đầu thú

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an phường Phú Diễn, TP Hà Nội vừa vận động đối tượng truy nã Đỗ Đình Vui (SN 1989, trú tại Xuân Đỉnh, Hà Nội) về tội giết người ra đầu thú.

Đà Nẵng: Triệt xóa 2 điểm mua bán thiết bị phục vụ đánh bạc bịp

Đà Nẵng: Triệt xóa 2 điểm mua bán thiết bị phục vụ đánh bạc bịp

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công 02 điểm mua bán thiết bị, phương tiện phục vụ hành vi gian lận trong hoạt động tổ chức đánh bạc trên địa bàn thành phố.

Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 41 tỷ đồng

Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 41 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua điều tra, Công an TP Huế khởi tố 16 bị can về hành vi đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc hơn 41 tỷ đồng.

Triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường giả quy mô lớn tại Đà Nẵng

Triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường giả quy mô lớn tại Đà Nẵng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện 1 đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường Jotun giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Ngăn chặn kịp thời hơn 1 tấn thịt lợn dịch tả châu Phi tuồn ra thị trường

Ngăn chặn kịp thời hơn 1 tấn thịt lợn dịch tả châu Phi tuồn ra thị trường

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 5 đối tượng về hành vi buôn bán, giết mổ hơn 1,1 tấn thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.

Khu xưởng rộng hàng ngàn m2 bốc cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hưng Yên

Khu xưởng rộng hàng ngàn m2 bốc cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hưng Yên

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đêm ngày 9/2, một vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ bùng phát tại khu nhà xưởng ở xã Việt Yên (tỉnh Hưng Yên), lực lượng chức năng sau đó phải huy động tối đa nguồn lực để dập tắt ngọn lửa đang bùng phát dữ dội.

Buôn bán, sản xuất hàng nghìn sản phẩm rong biển giả, hai vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng lĩnh án

Buôn bán, sản xuất hàng nghìn sản phẩm rong biển giả, hai vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng lĩnh án

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Hiền (27 tuổi); cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Thùy Trang (26 tuổi) liên quan đến buôn bán, sản xuất hàng nghìn sản phẩm rong biển giả.

Bắt 3 đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Bắt 3 đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) vừa bắt nhóm đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện tại các công trình gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Xem nhiều

Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 41 tỷ đồng

Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 41 tỷ đồng

Pháp luật

GĐXH - Qua điều tra, Công an TP Huế khởi tố 16 bị can về hành vi đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc hơn 41 tỷ đồng.

Hà Nội: Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của ngân hàng

Hà Nội: Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của ngân hàng

Pháp luật
Khu xưởng rộng hàng ngàn m2 bốc cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hưng Yên

Khu xưởng rộng hàng ngàn m2 bốc cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hưng Yên

Pháp luật
Buôn bán, sản xuất hàng nghìn sản phẩm rong biển giả, hai vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng lĩnh án

Buôn bán, sản xuất hàng nghìn sản phẩm rong biển giả, hai vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng lĩnh án

Pháp luật
Hà Nội: Danh sách 43 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình từ 7/2 - 8/2

Hà Nội: Danh sách 43 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình từ 7/2 - 8/2

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top