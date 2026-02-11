Ninh Bình: Xử lý trường hợp xúc phạm uy tín cán bộ CSGT hy sinh
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm uy tín, hình ảnh cán bộ CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Ngày 11/2, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Kim Thanh phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm uy tín, hình ảnh cán bộ CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định N.T.L (trú tại phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình) là người trực tiếp đăng tải nội dung bình luận nêu trên.
Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, ngày 09/02/2026, Công an phường Kim Thanh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.L số tiền 6.250.000 đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".
Thông qua vụ việc trên, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có trách nhiệm; không đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức.
Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
