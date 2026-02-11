Ninh Bình: Làm rõ hành vi giả mạo chủ vườn Bonsai trên mạng xã hội để lừa chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng

Ngày 11/2, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa xác minh, làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng thủ đoạn giả mạo chủ vườn cây cảnh để bán bonsai giá rẻ.

Trước đó, đơn vị tiếp nhận đơn tố giác của người dân về việc bị lừa khi mua cây cảnh qua Facebook, Zalo. Đối tượng tạo lập các tài khoản mạng xã hội có nhiều lượt theo dõi, đăng tải hình ảnh vườn cây đẹp, giá rẻ để tạo lòng tin. Khi có khách liên hệ, chúng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng lừa đảo là Trương Thanh Tưởng (SN 1985, trú tại thôn 1, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai). Tang vật thu giữ gồm 4 điện thoại di động, 6 sim điện thoại và 4 thẻ ATM. Bước đầu làm rõ, đối tượng đã lừa đảo hàng trăm người dân trên cả nước với tổng số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng.

Đối tượng Trương Thanh Tưởng tại cơ quan công an - (ảnh CANB).

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi mua bán hàng hóa qua mạng xã hội, đặc biệt với những mặt hàng có giá trị cao và được chào bán với giá rẻ bất thường. Trước khi giao dịch, cần tìm hiểu kỹ thông tin người bán, kiểm tra lịch sử hoạt động của tài khoản, xác minh số điện thoại, địa chỉ và hạn chế chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác thực rõ ràng.

Người dân nên ưu tiên mua hàng qua các sàn thương mại điện tử uy tín, có cơ chế bảo vệ người mua, lựa chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng để giảm rủi ro. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần lưu giữ các thông tin liên quan và trình báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.