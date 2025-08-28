Mới nhất
Bánh ngon, đồ uống đậm chất 'trend yêu nước' hút khách dịp 2/9

Thứ năm, 09:06 28/08/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Không chỉ dừng lại ở áo phông, phụ kiện hay cờ hoa rợp phố phường, dịp Quốc Khánh (2/9) năm nay, giới trẻ Hà Nội còn rủ nhau check-in và thưởng thức những chiếc bánh, ly đồ uống mang sắc đỏ, vàng rực rỡ, đậm chất “yêu nước”.

Ngay từ đầu tháng 8, quán cà phê này đã phủ kín màu đỏ của cờ hoa. Các góc nhỏ được trang trí tỉ mỉ, bắt mắt nhưng vẫn trang nghiêm và làm nổi bật tinh thần dân tộc và niềm tự hào Việt Nam, không gian mang đậm tinh thần yêu nước này đã thu hút rất nhiều bạn trẻ, và người dân đến chụp ảnh, sử dụng dịch vụ của cửa hàng.

Cũng theo trend yêu nước, nhiều quán đồ uống hiện nay cũng có nhiều sản phẩm bắt trend, sáng tạo ra những sản phẩm đồ uống và bánh ngọt được lấy cảm hứng từ hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng. Thực đơn của nhiều quán cà phê đã được thổi vào một "hơi thở yêu nước", với những ly đồ uống được biến tấu để có màu sắc của lá cờ, hay được trang trí thêm các phụ kiện nhỏ xinh mang sắc cờ của Tổ quốc.

Những sáng tạo này không chỉ làm cho các sản phẩm trở nên bắt mắt và độc đáo hơn, mà còn tạo ra một hiệu ứng lan tỏa vô cùng mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh cả nước đang hướng về dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.

Lan tỏa thông điệp gắn kết, chung một trái tim hướng về Tổ quốc, gợi nhớ trong mỗi người niềm tự hào và trách nhiệm với đất nước không chỉ quán cà phê, quán ăn, nhà hàng, khách sạn, thậm chí là siêu thị, trung tâm thương mại hiện nay cũng đang bày bán nhiều loại bánh được thiết kế bắt mắt với hình bản đồ Việt Nam, hình ảnh lá cờ tổ quốc, thậm chí nhiều loại bánh được đóng hộp bắt mắt, trang trọng có thể dùng làm quà tặng ý nghĩa dịp Đại lễ.

Cụ thể theo khảo sát tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông, các loại bánh tại đây cũng có giá thành hợp lý, thường tầm khoảng 40.000/chiếc bánh nhỏ, hoặc vài trăm nghìn với loại bánh kem lớn.

Sự sáng tạo này không chỉ khiến thực khách thích thú mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Những bức ảnh check-in cùng bánh ngọt, đồ uống mang sắc cờ Tổ quốc đã trở thành xu hướng, góp phần thổi bùng không khí tự hào và gắn kết, để mỗi người thêm trân trọng ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Có thể nói, làn sóng ẩm thực "yêu nước" đang trở thành điểm nhấn thú vị tại Hà Nội dịp 2/9. Bằng sự khéo léo và tinh tế, các đầu bếp, những người pha chế đã thổi hồn dân tộc vào từng sản phẩm, biến món ăn thức uống quen thuộc thành biểu tượng ý nghĩa, vừa gợi vị giác, vừa chạm tới trái tim thực khách.

Hồng Thủy
