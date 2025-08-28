Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân miền Bắc trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9

Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở Hà Nội và khu vực Bắc Bộ đã giảm dần. Mưa tập trung vào đêm và sáng, ban ngày trời có nắng.

Đêm qua khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có mưa to cục bộ. Nguyên nhân do dải hội tụ nhiệt đới vắt qua khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết hợp với lớp gió Đông ẩm dày từ mặt đất lên độ cao 3000m, thuận lợi cho mây dông phát triển.

Cường độ mưa đã giảm, lượng mưa phổ biến từ Bắc Bộ đến Hà Tĩnh từ 20-40mm. Cục bộ có những nơi mưa trên 100mm.

Đến trưa và chiều nay, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 29-32 độ.

Dự báo đến ngày 29/8, Hà Nội và Bắc Bộ ban ngày tiếp tục có mưa rào và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Hình thái thời tiết này kéo dài đến kỳ nghỉ lễ 2/9.

Khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều nay. Cục bộ có những điểm mưa to trên 80mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, trưa và chiều Thủ đô Hà Nội trời hửng nắng.

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.