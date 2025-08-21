Xăng tăng dầu giảm trước thềm Quốc khánh 2/9
GĐXH - Chiều 21/8, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới có hiệu lực từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá xăng dầu tăng giảm đan xen.
Bộ Công thương cho biết, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 19.464 đồng/lít (tăng 110 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 628 đồng/lít;
Xăng RON95-III: không cao hơn 20.092 đồng/lít (tăng 208 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.905 đồng/lít (giảm 172 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu hỏa: không cao hơn 17.814 đồng/lít (giảm 206 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.116 đồng/kg (giảm 152 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).
Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.
Đồng thời, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Xe ô tô giá 197 triệu đồng ở Việt Nam đẹp ngọt ngào, thiết kế riêng phù hợp đô thị rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ nhỉnh ngang Honda SHGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô thiết kế nhỏ xinh có mức giá siêu rẻ chỉ 197 triệu đồng sắp được bán ở Việt Nam khiến dân tình xôn xao.
Giá vàng hôm nay 21/8: Vàng SJC, vàng nhẫn đột ngột tăng mạnhGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC đột ngột tăng bốc đầu, tới 600.000 đồng mỗi lượng, vọt lên nấc thang kỷ lục mới 125,4 triệu đồng; vàng nhẫn trên đỉnh cao 120,3 triệu đồng.
Bánh trung thu 'lên kệ' sớm: Đa dạng mẫu mã, giá cả hợp túi tiền, phục vụ nhu cầu người dân Thủ đôGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng tại Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những gian hàng bánh trung thu đã được dựng lên dọc các tuyến phố hay trong siêu thị, trung tâm thương mại. Hương vị đặc trưng của mùa trăng rằm dường như đã “ghé cửa” sớm, gợi nhớ trong lòng nhiều người sự háo hức, mong chờ.
Giá iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm sốc cả triệu đồng, thấp chưa từng có dù vẫn xịn ngang iPhone 16 Pro MaxGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất đang là những lựa chọn hot trên thị trường iPhone cũ nhờ trang bị mạnh mẽ, cung cấp hiệu năng vượt trội ở mức giá cực bèo.
Xe máy điện giá 44 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh dáng như SH Mode, chi phí như ngang Lead, VisionGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện vừa ra mắt đang khiến dân tình xôn xao bởi thiết kế đẹp long lanh, sẵn sàng thế chân loạt xe ga của Honda như Vision, LEAD và SH Mode.
2 ngân hàng có lãi suất 12 tháng cao hơn 7,6%: Gửi tiết kiệm 200 triệu đồng nhận tiền lãi bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.
Giá vàng hôm nay 20/8: Vàng SJC, vàng nhẫn giảmGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm nhẹ sau ít ngày tăng cao.
Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max mới nhất giảm không phanh, rẻ chưa từng có dù iPhone 17 chưa xuất hiệnGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max mới nhất đang có mức giá rẻ chưa từng có, giá đập hộp chỉ hơn 11 triệu đồng.
Xe gầm cao SUV hạng B giá 237 triệu đồng thiết kế đẹp sánh ngang Kia Seltos, Honda CR-V, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B với trang bị hiện đại cùng mức giá rẻ sẽ khiến cho loạt xe cùng phân khúc lo lắng về doanh số.
Toyota giảm giá kỷ lục, Vios và Veloz Cross rẻ chưa từng có, cơ hội mua xe ô tô hiếm thấy trong năm 2025Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Giá xe ô tô Toyota mới nhất đang giảm sốc tới 75 triệu đồng nhờ ưu đãi 100% phí trước bạ.
Xe gầm cao SUV hạng B giá 237 triệu đồng thiết kế đẹp sánh ngang Kia Seltos, Honda CR-V, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B với trang bị hiện đại cùng mức giá rẻ sẽ khiến cho loạt xe cùng phân khúc lo lắng về doanh số.