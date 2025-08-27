Hà Nội: Dòng người nối đuôi nhau đổ về các tuyến phố trung tâm xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành 2/9

Hòa trong dòng người, chị Hương Giang (xã Phú Xuyên, TP Hà Nội) và những người bạn đã chuẩn bị bạt, áo mưa, đồ ăn, nước uống từ tối hôm trước. Đúng 9 giờ sáng nay, cả nhóm đã có mặt tại phố Tràng Tiền để chọn chỗ đẹp xem diễu binh, diễu hành. "Chồng con hôm trước đi rồi vì vậy hôm nay chỉ có mấy chị em đi xem. Chúng tôi đã hẹn nhau từ trước, chuẩn bị đồ ăn như gà luộc, xôi... cùng áo mưa và bạt để đi xem diễu binh, thật sự rất háo hức", chị Giang chia sẻ.