Hà Nội: Dòng người nối đuôi nhau đổ về các tuyến phố trung tâm xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành 2/9
GĐXH - Trưa 27/8, trời đã ngớt mưa, hửng nắng, hàng ngàn người dân mang theo chiếu, đồ ăn và nước uống đổ về các tuyến phố nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để "giữ chỗ" chờ xem buổi sơ duyệt vào tối cùng ngày.
Trời hửng nắng, dòng người nối đuôi nhau đổ về các tuyến phố trung tâm xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành.
Hà Nội: Xử mạnh tay người thả bóng bay, đèn trời, flycam và các loại đồ chơi bay trái phép trong 4 ngàyThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về quản lý vùng trời.
Xuyên đêm mật phục sau vụ nhiều cây thông ở Huế bị 'đầu độc'Thời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến vụ nhiều cây thông bị khoan lỗ, đổ thuốc, kiểm lâm TP Huế triển khai lực lượng mật phục vào ban đêm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn cũng như xử lý người có hành vi phá hoại.
Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ lại đón đợt mưa lớn trên diện rộng do áp thấp nhiệt đớiThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn. Cục bộ có nơi mưa to đến 600mm, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra nhiều nơi.
Những điểm đặc biệt của 15 khẩu pháo tập kết ở Mỹ ĐìnhThời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Dàn pháo thực hiện nghi thức bắn 21 phát đại bác trong các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm chính thức ngày 2/9 đồng bộ với chương trình tại Quảng trường Ba Đình có nhiều điểm đặc biệt.
Ban quản lý dự án lên tiếng vụ hàng loạt ngôi mộ ở Huế bị cắm cọc gỗ đánh sốThời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ hàng loạt ngôi mộ ở Huế bị cắm cọc gỗ đánh số, Ban QLDA thừa nhận việc cắm cọc gỗ là chưa phù hợp và gửi lời xin lỗi vì sự sơ suất và thiếu nhạy cảm trong quá trình thực hiện.
Hà Nội có phương án phân luồng giao thông mới nhất phục vụ người dân xem Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội từ hôm nay đến hết 5/9Thời sự - 20 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội đã có phương án phân luồng giao thông và tổ chức giao thông chính thức đối với các loại phương tiện, từ ngày 28/8 đến 5/9, trên tuyến đường Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa, phục vụ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội.
Miền Bắc, miền Trung lại chuẩn bị đón mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm 29/8 đến hết ngày 31/8, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ lại xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
Khoảnh khắc những người lính 'đi trong vòng tay nhân dân' tại buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành A80Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tối 27/8, hàng ngàn người dân khắp mọi miền Tổ quốc cùng tụ họp về các tuyến phố trung tâm của Hà Nội để theo dõi buổi sơ duyệt A80. Tiếng vỗ tay và những lời hô vang không ngớt đã biến buổi sơ duyệt thành một đêm hội của tình quân dân đầy xúc động.
Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, một người tử vongThời sự - 1 ngày trước
Vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua xã Tân Lập, Lâm Đồng) khiến cabin xe đầu kéo gãy nát, tài xế tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.
Hình ảnh ấn tượng buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba ĐìnhThời sự - 1 ngày trước
Buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã để lại ấn tượng mạnh đối với đông đảo người dân.
Xuyên đêm mật phục sau vụ nhiều cây thông ở Huế bị 'đầu độc'Thời sự
GĐXH - Liên quan đến vụ nhiều cây thông bị khoan lỗ, đổ thuốc, kiểm lâm TP Huế triển khai lực lượng mật phục vào ban đêm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn cũng như xử lý người có hành vi phá hoại.