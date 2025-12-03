Giá iPhone 13 mới giảm kỷ lục, nằm trong list iPhone rẻ nhất Việt Nam, camera đẳng cấp, pin bền chẳng kém iPhone 17

Giá iPhone 13 mới nhất

iPhone 13 cấu hình 128GB đang được phân phối chính hãng với giá rẻ nhất chỉ 11.99 triệu đồng, chưa bằng nửa giá iPhone Air nhưng lại có bộ camera kép và pin khỏe bền bỉ được đánh giá cao hơn thành viên mới của Apple.

iPhone 13 dù đã bị Apple khai tử khá lâu nhưng vẫn còn sót lại một số bản fullbox màu đen và trắng. Hiện tại, nó đang là chiếc iPhone fullbox có giá bán rẻ nhất tháng 12 trên thị trường Việt Nam.

Đánh giá iPhone 13

iPhone 13 giữ nguyên phong cách vuông vắn đặc trưng từ thế hệ trước, kết hợp khung viền nhôm chắc chắn cùng mặt lưng kính bóng bẩy mang đến vẻ ngoài hiện đại, cao cấp. Phần tai thỏ được thu gọn hơn 20%, giúp không gian hiển thị rộng rãi hơn, mang lại trải nghiệm tốt hơn khi xem phim, chơi game hay lướt web.

iPhone 13

Dù không được trang bị màn hình Dynamic Island hiện đại nhưng điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm của người dùng, nhất là với những người dùng tầm trung tập trung chủ yếu vào hiệu năng thực tế.

Điểm dễ nhận biết nhất của iPhone 13 chính là cụm camera được sắp xếp chéo thay vì thẳng hàng như iPhone 12. Thiết kế này không chỉ tạo nên nét nhận diện riêng mà còn khiến tổng thể máy trở nên tinh tế và cuốn hút hơn.

Điểm dễ nhận biết nhất của iPhone 13 chính là cụm camera được sắp xếp chéo

Sở hữu màn hình OLED 6.1 inch độ phân giải 1170 x 2532 pixels, iPhone 13 mang đến chất lượng hiển thị sắc nét và sống động. Công nghệ Super Retina XDR cho độ sáng tối đa 1200 nits cùng dải màu rộng P3 và độ tương phản cao, giúp máy hiển thị rõ nét ngay cả khi sử dụng ngoài trời.

Lớp phủ oleophobic hạn chế bám dấu vân tay, trong khi kính cường lực Ceramic Shield bảo vệ màn hình trước các va đập hay trầy xước không mong muốn.

Bên trong iPhone 13 là con chip A15 Bionic

Bên trong iPhone 13 là con chip A15 Bionic sản xuất trên tiến trình 5nm, mang lại hiệu năng vượt trội với CPU nhanh hơn 50% và GPU mạnh hơn 30% so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Thiết bị dễ dàng xử lý các tác vụ nặng như chỉnh sửa ảnh, quay video hay chơi game đồ họa cao mà vẫn đảm bảo mượt mà, ổn định.

Dung lượng bộ nhớ khởi điểm 128GB đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ thông thường, trong khi các phiên bản 256GB và 512GB phù hợp cho người dùng chuyên nghiệp.

Dung lượng bộ nhớ khởi điểm 128GB

Cụm camera kép 12MP của iPhone 13 được nâng cấp đáng kể. Cảm biến chính thu sáng tốt hơn 47%, giúp ảnh chụp ban đêm rõ nét, ít nhiễu và chi tiết hơn. Camera góc siêu rộng cho góc nhìn 120 độ, lý tưởng để chụp phong cảnh hoặc nhóm đông người.

Tính năng Sensor-Shift OIS chống rung quang học giúp quay video ổn định hơn, trong khi chế độ Điện ảnh (Cinematic Mode) tự động làm mờ hậu cảnh, mang lại hiệu ứng chuyên nghiệp như máy quay phim.

Ngoài ra, chế độ Smart HDR 4 tối ưu ánh sáng và màu da cho từng khuôn mặt, giúp mỗi bức ảnh đều tự nhiên và rực rỡ. Camera trước 12MP hỗ trợ đầy đủ các tính năng làm đẹp, Animoji, Memoji và chế độ chân dung, giúp bạn tự tin trong mọi khung hình.

iPhone 13 có thời lượng pin tăng thêm 2.5 tiếng

Apple cho biết iPhone 13 có thời lượng pin tăng thêm 2.5 tiếng so với iPhone 12, đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao suốt cả ngày. Máy hỗ trợ sạc nhanh 20W, nạp được 50% pin trong 30 phút, cùng sạc không dây MagSafe và chuẩn Qi tiện dụng.

Kết nối 5G được tối ưu, mang lại tốc độ tải và truyền dữ liệu nhanh hơn, đồng thời có chế độ dữ liệu thông minh giúp tiết kiệm pin khi không cần tốc độ mạng cao.

Có nên mua iPhone 13?

Xét trong tầm giá dưới 12 triệu đồng, iPhone 13 vẫn là cái tên nổi bật dù ra mắt cách đây khá lâu. Tuy nhiên, so với các đối thủ Android, điện thoại Apple vẫn được đánh giá cao hơn về độ ổn định và bền bỉ.



