"Bảo bối" khỏe đẹp của phụ nữ Hàn: Công thức nước uống "thần tốc" vừa chống nắng, đẹp da lại nâng cao hệ miễn dịch

Cà chua và dầu olive là 2 nguyên liệu giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe và làm đẹp. Đã có nhiều công trình khoa học chứng minh về công dụng làm đẹp, bảo vệ da cũng như nâng cao hệ miễn dịch của 2 nguyên liệu này. Hôm nay, chúng ta hãy kết hợp chúng trong đồ uống theo cách mà những người phụ nữ Hàn Quốc đang theo đuổi để chăm sóc sức khỏe và làn da: Olive tomato shot (một loại đồ uống dạng shot kết hợp dầu ô liu và cà chua). Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu lý do vì sao thức uống này lại được ưa chuộng đến thế!

1. Công dụng chống nắng và làm đẹp da

Cà chua rất giàu lycopene - một chất chống oxy hóa mạnh có khả năng hấp thụ tia UV và giảm nguy cơ cháy nắng. Nếu bạn thường xuyên bổ sung lycopene từ cà chua vào chế độ ăn uống sẽ giúp bảo vệ da khỏi tổn thương do ánh nắng mặt trời và giảm viêm da.

Bên cạnh đó, cà chua còn chứa một lượng lớn vitamin C, đây là loại dưỡng chất có thể hỗ trợ sửa chữa tổn thương da do tia UV gây ra. Vitamin C thúc đẩy sản xuất collagen, giúp da săn chắc và giảm thiểu nếp nhăn. Ngoài ra, vitamin C còn hỗ trợ làm sáng da, giảm thâm nám. Cà chua cũng có đặc tính làm se, giúp thu nhỏ lỗ chân lông và kiểm soát dầu thừa trên da.

Trong khi đó, dầu olive chứa polyphenol và vitamin E - đây là những chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, tăng độ ẩm và đàn hồi, giảm tình trạng khô da và bong tróc của làn da. Các hợp chất này sẽ giúp giảm thiểu tổn thương tế bào do bức xạ mặt trời, hạn chế tình trạng cháy nắng và lão hóa da sớm. Ngoài ra, hợp chất squalene tự nhiên có trong dầu ô liu, còn giúp hỗ trợ duy trì hàng rào bảo vệ da, giúp da giữ ẩm và chống lại tác động từ môi trường bên ngoài như tia UV. Các chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa da, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và tăng cường độ săn chắc.

Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng, khi tiêu thụ cà chua thường xuyên (đặc biệt là kết hợp với chất béo như dầu olive) sẽ làm tăng khả năng hấp thụ lycopene. Sự kết hợp này mang lại hiệu quả vượt trội cho làn da nhờ khả năng cấp ẩm, chống oxy hóa và thúc đẩy sản xuất collagen, mang lại làn da mịn màng, khỏe mạnh và rạng rỡ hơn.

2. Nâng cao hệ miễn dịch

Hàm lượng vitamin C trong cà chua tương đối cao và đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, tăng cường khả năng miễn dịch và chống lại các tác nhân gây bệnh. Lycopene và beta-carotene trong cà chua cũng có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào miễn dịch khỏi tổn thương do gốc tự do. Ngoài ra, cà chua còn chứa các vi chất như vitamin A (từ beta-carotene), hỗ trợ duy trì lớp màng bảo vệ ở da và niêm mạc, là hàng rào đầu tiên của hệ miễn dịch.

Nhờ chứa axit oleic và các chất chống oxy hóa như polyphenol, mà dầu olive có tác dụng giúp giảm viêm và tăng cường chức năng miễn dịch bằng cách hỗ trợ các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Các hợp chất chống viêm trong dầu ô liu giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, từ đó gián tiếp hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Sự kết hợp 2 nguyên liệu này tạo ra một thức uống giàu chất chống oxy hóa, vitamin và chất béo lành mạnh, giúp tăng cường khả năng miễn dịch toàn diện. Dầu ô liu giúp cơ thể hấp thụ các vitamin tan trong chất béo (như vitamin A) từ cà chua, từ đó tối ưu hóa lợi ích miễn dịch.

Nguyên liệu để làm thức uống olive tomato shot

500g cà chua chín, 50g dầu ô liu nguyên chất, chuẩn bị thêm 5 chái thủy tinh loại 100ml.

Cách làm thức uống olive tomato shot

Bước 1: Rửa sạch cà chua. Sau đó hòa 2 thìa canh tinh bột với nước và thêm chút muối rồi thả cà chua vào ngâm trong khoảng 15-30 phút. Sau đó vớt ra, rửa sạch lại lần nữa, để ráo nước. Tiếp theo bạn cắt đôi cà chua, loại bỏ hạt rồi thái thành các miếng nhỏ. Đun sôi một nồi nước, thả chai thủy tinh đã rửa vào, luộc một lúc để khử trùng. Sau đó lấy chai thủy tinh ra, để thật ráo nước.

Bước 2: Cho cà chua vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn. Sau đó bạn thêm dầu ô liu vào rồi xay nhẹ thêm vài lần để 2 nguyên liệu hòa quyện. Tiếp đó bạn rót 100ml hỗn hợp vừa xay xong vào chai thủy tinh đã khử trùng, đậy kín nắp lại và bảo quản trong tủ lạnh. Bạn hãy uống hỗn hợp này vào buổi sáng khi mới ngủ dậy nhé!

Thành phẩm thức uống olive tomato shot

Olive tomato shot là một thức uống giàu dinh dưỡng, kết hợp lợi ích chống nắng, nâng cao hệ miễn dịch và làm đẹp da từ dầu ô liu và cà chua. Thức uống này mang lại sự cân bằng giữa vị béo mượt của dầu ô liu và vị chua ngọt tươi mát của cà chua, tạo nên trải nghiệm độc đáo và dễ chịu. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn bổ sung dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe một cách tiện lợi.

Chúc các bạn thành công và khỏe đẹp với thức uống olive tomato shot!