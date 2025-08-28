Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Báo động đỏ toàn viện cứu nam thanh niên 17 tuổi đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông

Thứ năm, 16:19 28/08/2025 | Y tế
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một ca đa chấn thương cực kỳ nguy kịch, nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong trong thời gian ngắn.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa qua, các bác sĩ tại đây đã kịp thời phẫu thuật cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông. 

Theo đó, bệnh nhân nam, 17 tuổi được đưa đến khoa Cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, khó thở nhiều, huyết áp tụt sâu (60/40 mmHg), da niêm mạc nhợt, chân tay lạnh, bụng chướng, dấu hiệu mất máu nghiêm trọng. 

Hội chẩn khẩn cấp cho thấy đây là một trường hợp đa chấn thương nặng, sốc mất máu do chấn thương bụng kín, suy hô hấp do chấn thương ngực kín, tiên lượng tử vong rất cao nếu không xử trí kịp thời.

Báo động đỏ toàn viện cứu nam thanh niên đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Trước tình thế nguy cấp, ngay lập tức, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động đội ngũ đa chuyên khoa cùng phối hợp cấp cứu. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, siêu âm tại giường phát hiện nhiều dịch tự do ổ bụng nghi vỡ lách. 

Các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cấp cứu ngay trong "thời gian vàng", chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút từ khi tiếp nhận.

Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được dẫn lưu màng phổi 2 bên để cải thiện hô hấp; mở bụng khẩn cấp, hút ra khoảng 2,5 lít máu và 300 gam máu cục do vỡ lách độ V, tiến hành cắt lách cầm máu. Kiểm tra phát hiện thận trái vỡ, ê-kíp đã khâu bảo tồn thận, đồng thời đặt JJ niệu quản để ngăn biến chứng.

Trong mổ, bệnh nhân 2 lần rơi vào tình trạng dọa ngừng tim, được ekip gây mê hồi sức phối hợp dùng vận mạch, truyền dịch, truyền máu kịp thời, tổng cộng 12 đơn vị hồng cầu khối và 10 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh.

Nhờ sự theo dõi chặt chẽ và can thiệp kịp thời, chỉ sau 2 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, rút ống thở, hô hấp cải thiện, chức năng tiêu hóa và tiểu tiện trở lại bình thường. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân đã hồi phục tốt, tỉnh táo, có thể ngồi dậy vận động bình thường và đã được xuất viện. 

Vừa ăn vừa nghe điện thoại, người đàn ông gặp tai nạn phải đi cấp cứuVừa ăn vừa nghe điện thoại, người đàn ông gặp tai nạn phải đi cấp cứu

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện một dị vật sắc nhọn, nằm ngang ở vùng hạ họng lệch trái, cắm sâu hơn 1 cm vào hạ họng của bệnh nhân.

N.Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 62 tuổi bị đục thủy tinh thể và cườm nước nặng không còn đáp ứng điều trị nội khoa

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 62 tuổi bị đục thủy tinh thể và cườm nước nặng không còn đáp ứng điều trị nội khoa

Sai lầm sau phẫu thuật suốt 2 năm khiến người đàn ông phải lọc máu cấp cứu

Sai lầm sau phẫu thuật suốt 2 năm khiến người đàn ông phải lọc máu cấp cứu

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vong

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vong

Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu thành công ngư dân bị đột quỵ trên biển

Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu thành công ngư dân bị đột quỵ trên biển

Trái tim chàng trai 33 tuổi cứu bệnh nhân 60 tuổi thoát cửa tử

Trái tim chàng trai 33 tuổi cứu bệnh nhân 60 tuổi thoát cửa tử

Cùng chuyên mục

Đau bụng dữ dội khi mang thai, người phụ nữ được phát hiện mắc viêm tụy cấp

Đau bụng dữ dội khi mang thai, người phụ nữ được phát hiện mắc viêm tụy cấp

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, viêm tụy cấp do triglycerid tăng quá cao có thể dẫn đến sốc, suy đa tạng, tắc mạch.., ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh và thai nhi.

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 62 tuổi bị đục thủy tinh thể và cườm nước nặng không còn đáp ứng điều trị nội khoa

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 62 tuổi bị đục thủy tinh thể và cườm nước nặng không còn đáp ứng điều trị nội khoa

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Đây là bệnh nhân vừa bị đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng không còn đáp ứng với điều trị nội khoa được phẫu thuật thành công nhờ phương pháp đặt PGI.

Sai lầm sau phẫu thuật suốt 2 năm khiến người đàn ông phải lọc máu cấp cứu

Sai lầm sau phẫu thuật suốt 2 năm khiến người đàn ông phải lọc máu cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Sau phẫu thuật, bệnh nhân không đi tái khám để rút sonde vì cho rằng sức khỏe bình thường, dù được bác sĩ và gia đình nhắc nhở nhiều lần.

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vong

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vong

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong vài giờ sau trận lốc xoáy, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã tiếp nhận 15 ca cấp cứu khẩn, trong đó có 1 nạn nhân tử vong.

Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu thành công ngư dân bị đột quỵ trên biển

Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu thành công ngư dân bị đột quỵ trên biển

Y tế - 3 ngày trước

Bệnh nhân Nguyễn Văn Lai được đưa đến Bệnh xá đảo Trường Sa, thuộc Đặc khu Trường Sa cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được nhưng liệt nửa người phải, nói ngọng, méo miệng, huyết áp cao.

Trái tim chàng trai 33 tuổi cứu bệnh nhân 60 tuổi thoát cửa tử

Trái tim chàng trai 33 tuổi cứu bệnh nhân 60 tuổi thoát cửa tử

Y tế - 4 ngày trước

Người đàn ông 60 tuổi từng nhiều lần lỡ hẹn ghép tim, nay được hồi sinh sự sống nhờ trái tim hiến tặng từ bệnh nhân chết não 33 tuổi.

Trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.000 sinh viên Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

Trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.000 sinh viên Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 21/8, tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam (Hà Nội), gần 1.000 sinh viên chính thức được trao bằng tốt nghiệp bác sỹ YHCT, bác sỹ y khoa, dược sỹ.

Từ nước ngoài trở về, người phụ nữ rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong cao

Từ nước ngoài trở về, người phụ nữ rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong cao

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xác định mắc sốt rét ác tính thể não, suy đa tạng, sốc, tiên lượng rất xấu.

Người đàn ông trẻ không qua khỏi do đột quỵ sau bữa cơm trưa

Người đàn ông trẻ không qua khỏi do đột quỵ sau bữa cơm trưa

Y tế - 1 tuần trước

Khi nghỉ ngơi sau bữa cơm, người đàn ông trẻ bất ngờ đổ gục, co giật và rơi vào hôn mê sâu. Bác sĩ chẩn đoán đột quỵ não và bệnh nhân đã không qua khỏi.

Nổ cục sạc điện thoại tự chế, người đàn ông phải bị chấn thương nặng

Nổ cục sạc điện thoại tự chế, người đàn ông phải bị chấn thương nặng

Y tế - 1 tuần trước

Người đàn ông ở Đồng Nai dùng cục sạc tự chế để sạc điện thoại thì bất ngờ phát nổ, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Xem nhiều

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Y tế

Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vong

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vong

Y tế
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế
Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Y tế
Từ nước ngoài trở về, người phụ nữ rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong cao

Từ nước ngoài trở về, người phụ nữ rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong cao

Y tế

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top