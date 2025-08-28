Báo động đỏ toàn viện cứu nam thanh niên 17 tuổi đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông
GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một ca đa chấn thương cực kỳ nguy kịch, nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong trong thời gian ngắn.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa qua, các bác sĩ tại đây đã kịp thời phẫu thuật cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông.
Theo đó, bệnh nhân nam, 17 tuổi được đưa đến khoa Cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, khó thở nhiều, huyết áp tụt sâu (60/40 mmHg), da niêm mạc nhợt, chân tay lạnh, bụng chướng, dấu hiệu mất máu nghiêm trọng.
Hội chẩn khẩn cấp cho thấy đây là một trường hợp đa chấn thương nặng, sốc mất máu do chấn thương bụng kín, suy hô hấp do chấn thương ngực kín, tiên lượng tử vong rất cao nếu không xử trí kịp thời.
Trước tình thế nguy cấp, ngay lập tức, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động đội ngũ đa chuyên khoa cùng phối hợp cấp cứu. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, siêu âm tại giường phát hiện nhiều dịch tự do ổ bụng nghi vỡ lách.
Các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cấp cứu ngay trong "thời gian vàng", chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút từ khi tiếp nhận.
Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được dẫn lưu màng phổi 2 bên để cải thiện hô hấp; mở bụng khẩn cấp, hút ra khoảng 2,5 lít máu và 300 gam máu cục do vỡ lách độ V, tiến hành cắt lách cầm máu. Kiểm tra phát hiện thận trái vỡ, ê-kíp đã khâu bảo tồn thận, đồng thời đặt JJ niệu quản để ngăn biến chứng.
Trong mổ, bệnh nhân 2 lần rơi vào tình trạng dọa ngừng tim, được ekip gây mê hồi sức phối hợp dùng vận mạch, truyền dịch, truyền máu kịp thời, tổng cộng 12 đơn vị hồng cầu khối và 10 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh.
Nhờ sự theo dõi chặt chẽ và can thiệp kịp thời, chỉ sau 2 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, rút ống thở, hô hấp cải thiện, chức năng tiêu hóa và tiểu tiện trở lại bình thường. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân đã hồi phục tốt, tỉnh táo, có thể ngồi dậy vận động bình thường và đã được xuất viện.
