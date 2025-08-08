Vừa ăn vừa nghe điện thoại, người đàn ông gặp tai nạn phải đi cấp cứu
GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện một dị vật sắc nhọn, nằm ngang ở vùng hạ họng lệch trái, cắm sâu hơn 1 cm vào hạ họng của bệnh nhân.
Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp hóc dị vật là mảnh xương cá cắm sâu vào hạ họng của người đàn ông.
Theo đó, ông N.V.P (60 tuổi, ở Hà Nội) được đưa tới viện trong tình trạng đau họng, nuốt đau sau bữa ăn cơm với cá. Ông cho biết, trong lúc vừa ăn vừa nghe điện thoại, do không để ý, ông bất ngờ bị hóc xương cá.
Ngay sau đó, ông ngừng ăn và thử ngậm viên vitamin C theo mẹo dân gian với hy vọng xương trôi xuống, nhưng tình trạng không cải thiện mà cảm giác đau tăng dần, nhất là khi nuốt nước bọt. Vì vậy, gia đình đã đưa ông đi viện kiểm tra.
Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành nội soi họng – hạ họng và phát hiện một mảnh xương cá dài 4,5 cm, sắc nhọn, nằm ngang ở vùng hạ họng lệch trái, cắm sâu hơn 1 cm vào thành sau.
Đây là vị trí sâu nhất của họng, sát gốc lưỡi – nơi rất dễ gây phản xạ nôn mạnh, khiến thao tác gắp dị vật gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt mảnh xương nằm chắn ngang theo trục trước – sau, nếu kéo thẳng ra sẽ dễ cào rách niêm mạc hoặc mắc kẹt thêm ở đáy lưỡi.
BS CKI Trịnh Thùy Liên, chuyên khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, với những dị vật cắm sâu như vậy, bác sĩ phải giải phóng trước phần đầu xương "ăn" sâu vào thành họng, sau đó mới rút theo hướng trước – sau để hạn chế tối đa tổn thương.
Vì bệnh nhân chưa tự khạc hay móc họng trước đó, kíp soi đã gắp thành công dị vật mà không cần gây mê. Sau can thiệp, bệnh nhân ổn định, được hướng dẫn theo dõi biến chứng muộn và chăm sóc niêm mạc.
Thận trọng hóc dị vật
Theo BS Trịnh Thùy Liên, xương cá là một dị vật thường gặp ở đường tiêu hóa trên. Ban đầu, chúng có thể chỉ gây cảm giác vướng, đau hoặc khó chịu, nhưng nguy hiểm ở chỗ xương cá có khả năng "di động" — tức là trong quá trình nuốt hoặc khi áp dụng các mẹo dân gian, dị vật có thể cắm sâu hơn hoặc xuyên qua thành ống tiêu hóa, di chuyển sang các vùng lân cận như sàn miệng, vùng cổ, da hay tuyến giáp.
Trên đường "di cư" chúng có thể gây ra hàng loạt tổn thương nguy hiểm như nhiễm trùng, áp-xe vùng cổ, áp-xe trung thất, tràn mủ màng phổi, viêm phổi, thậm chí gây tổn thương các mạch máu lớn vùng cổ, đặc biệt là động mạch cảnh, vừa đe dọa tính mạng người bệnh, vừa gây khó khăn cho công tác điều trị.
Không chỉ sắc nhọn và dễ di động, xương cá còn là dị vật hữu cơ, thành phần chủ yếu là protein, collagen và canxi. Khi mắc lại trong cơ thể, đặc biệt ở môi trường ẩm và ấm của đường tiêu hóa, chúng có thể bị phân hủy dần.
Quá trình này tiềm ẩn nguy cơ vi khuẩn xâm nhập sâu vào mô, gây viêm mạnh, hình thành ổ áp-xe, tụ mủ và lan nhanh ra các khoang cổ sâu hoặc trung thất. Nếu ổ áp-xe vỡ hoặc viêm lan rộng, người bệnh có thể rơi vào tình trạng tối cấp, đe dọa tính mạng.
Vì vậy, BS Trịnh Thùy Liên khuyến cáo, để đề phòng hóc dị vật, trong bữa ăn mỗi người nên tập trung, không vừa ăn vừa nói chuyện hoặc làm việc khác, nhai kỹ và lọc xương cẩn thận. Điều này đặc biệt quan trọng với người cao tuổi hoặc người có phản xạ nuốt kém.
Khi nghi ngờ hóc xương, cần đến ngay cơ sở chuyên khoa để được nội soi xác định và gắp dị vật kịp thời. Người dân tuyệt đối không áp dụng các mẹo dân gian như nuốt cơm, nuốt chuối, ngậm viên vitamin C hay tự móc họng, vì các thao tác này dễ khiến xương cắm sâu hơn hoặc di chuyển sang các vị trí nguy hiểm.
