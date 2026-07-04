Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, Hà Nội kích hoạt phương án ứng phó mưa lớn và dông lốc

Người dân cần lưu ý điều này để được miễn phí vé xe buýt trong Vành đai 1 GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội miễn phí vé xe buýt đối với phần hành trình nằm trong phạm vi Vành đai 1. Tuy nhiên, để được hưởng chính sách này, hành khách cần thực hiện đúng quy trình sử dụng vé điện tử. Dưới đây là những lưu ý quan trọng người dân không nên bỏ qua khi đi xe buýt.

Chiều 4/7, bão số 1 (Maysak) tiếp tục áp sát đất liền. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 15h, tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km về phía Nam, sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11 và đang di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Tại Hà Nội, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ ngày 4 đến 5/7 dự báo có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Khu vực phía Bắc thành phố phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm; khu vực trung tâm, phía Tây và phía Nam từ 30-50mm, có nơi trên 80mm.

Mực nước các sông Hồng, Đà, Đuống và Đáy có xu hướng lên nhưng vẫn dưới mức báo động.

Theo cơ quan khí tượng, chiều 4/7, vùng mây đối lưu đã gây mưa tại một số khu vực như Sóc Sơn, Trung Giã, Đa Phúc, Đại Mỗ và Hà Đông, sau đó tiếp tục mở rộng sang nhiều nơi khác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước nguy cơ mưa lớn, dông lốc và ngập úng do hoàn lưu bão, Hà Nội đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm và triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã ban hành công điện yêu cầu các sở, ngành và UBND các xã, phường chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến bão, kịp thời thông tin, hướng dẫn người dân phòng tránh; rà soát, sơ tán các hộ dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, nhà yếu hoặc bãi sông đến nơi an toàn khi cần thiết.

Đồng thời, khẩn trương chặt tỉa cây xanh, gia cố nhà cửa, bảo đảm an toàn cho công trình công cộng, hệ thống điện, viễn thông và các dự án đang thi công; chủ động tiêu úng, khơi thông dòng chảy, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ".

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cũng yêu cầu các đơn vị duy trì chế độ trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình mưa bão và thiệt hại để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.