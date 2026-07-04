Hà Nội: Chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng chính thức cải tạo, xây dựng lại, bảo đảm an toàn cho cư dân

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Tại lễ khởi công, ông Luyện Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết của thành phố nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng không gian sống.

Theo ông Phương, chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng đã gắn bó với nhiều thế hệ cư dân, tuy nhiên sau nhiều năm sử dụng, công trình đã xuống cấp, không còn đáp ứng các yêu cầu về an toàn kết cấu, hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường cũng như tiêu chuẩn của một khu nhà ở đô thị hiện đại.

Ông Luyện Văn Phương, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phát biểu tại lễ khởi công.

Việc triển khai dự án không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn, khang trang hơn mà còn góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển Thủ đô theo hướng văn minh, hiện đại, xanh và thông minh, phù hợp với quy hoạch tổng thể của Hà Nội trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Sở Xây dựng đánh giá, dù quy mô dự án không lớn nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với chương trình cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố, góp phần tạo thêm niềm tin, sự đồng thuận của người dân và động lực để triển khai các dự án tương tự trong thời gian tới.

Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích nghiên cứu khoảng 1.216,6m², diện tích xây dựng 876m². Công trình gồm 13 tầng nổi, tum thang kỹ thuật và 5 tầng hầm; tổng diện tích sàn xây dựng phần nổi khoảng 11.637,5m², phần hầm khoảng 5.400m².

Ngày 4/7, dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) chính thức được khởi công, đánh dấu bước khởi đầu trong việc thay thế công trình đã xuống cấp bằng một khu nhà ở mới, hiện đại, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Láng cho biết, đây là dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đầu tiên được triển khai trên địa bàn phường.

Đến nay, địa phương đã hoàn thành việc di dời 42 hộ dân và 1 tổ chức để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, đồng thời cam kết tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Đại diện chủ đầu tư, bà Nguyễn Thị Thúy Hường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bách Khoa khẳng định sẽ triển khai dự án đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh.

Đại diện các hộ dân từng sinh sống tại chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng bày tỏ kỳ vọng dự án sẽ sớm hoàn thành, mang đến không gian sống an toàn, hiện đại hơn.

Đồng thời mong muốn chủ đầu tư tiếp tục công khai, minh bạch thông tin về tiến độ và quyền lợi của cư dân trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Một số hình ảnh chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng trước khi khởi công cải tạo, xây dựng lại:

Chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng được xây dựng từ năm 1991, gồm 5 tầng, được chia thành 2 đơn nguyên 1 và 2 với tổng số 42 căn. Đơn nguyên 1, chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng nằm trên địa bàn quận Đống Đa, phường Láng Hạ đã xuống cấp nghiêm trọng và được Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá nguy hiểm cấp độ D.

Cuối tháng 3/2011, ngôi nhà 5 tầng số 49 Huỳnh Thúc Kháng bị sập và đổ vào chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng làm hư hỏng nặng phần đơn nguyên 1. Trong quá trình đổ, ngôi nhà số 49 đã va chạm làm sạt lở một số căn hộ ở tầng 3 và tầng 4 tại chung cư này.

Vụ sập nhà đã kéo theo ban công, phòng cơi nới cùng với cột chống tại đơn nguyên 1 của tòa nhà chung cư 51 cũng bị sập theo. Hai trong ba cột dầm chịu lực của tòa nhà 51 đã bị nứt, lún nghiêm trọng, hệ thống lan can ở các tầng cũng đã hỏng nặng.

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