Giải cứu người đàn ông mang bình gas vào phòng ngủ khoá trái cửa

Thứ sáu, 11:26 26/09/2025 | Thời sự
GĐXH - Nhận tin báo người đàn ông mang bình gas vào phòng ngủ khóa trái cửa, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An triển khai phương án giải cứu, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa giải cứu thành công một người đàn ông mang bình gas vào phòng ngủ khóa trái cửa.

Khoảng 16h45 ngày 25/9, lực lượng chức năng nhận tin báo anh N.V.H. (SN 1982, trú tại phường Tây Hiếu) mang 3 bình gas vào phòng ngủ, khóa trái cửa.

Giải cứu người đàn ông mang bình gas vào phòng ngủ khoá trái cửa - Ảnh 1.

Ngôi nhà xảy ra sự việc. Ảnh CA.

Thời điểm lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phát hiện nạn nhân trong tình trạng không tỉnh táo do uống rượu bia, cả 3 van bình gas được mở, khí gas nồng nặc.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cắt điện toàn bộ khu vực, trấn an tâm lý người trong nhà và chuẩn bị phương án để tránh xảy ra cháy nổ.

Sau khi xác định anh H. không mang theo vật dụng gây nguy hiểm, tổ công tác dùng xà beng phá cửa, đưa người ra ngoài an toàn.

3 bình gas sau đó được vô hiệu hóa, đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình. Cơ quan chức năng tiến hành hòa giải và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Công an phường Phú Lương (Hà Nội) đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn hai vụ sinh viên bị các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý, buộc rời khỏi nơi ở và tìm cách xin tiền gia đình.


Minh Phong
