Tin bão mới nhất: Bão Bualoi di chuyển nhanh, diễn biến khó lường
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc tốc độ rất nhanh (trung bình 30km/h). Từ ngày 28-30/9, Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa đến Huế có mưa rất lớn.
Tin bão mới nhất – cơn bão số 10 Bualoi
Theo tin bão mới nhất hồi 13h ngày 26/9, tâm bão ở khoảng 12,5°N – 121,3°E, trên khu vực miền Trung Philippines.
Sức gió mạnh nhất: cấp 11 (103–117 km/h), giật cấp 14.
Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 35–40 km/h.
Dự báo diễn biến bão số 10 (24–72 giờ tới)
13h ngày 27/9: Bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc gần 35 km/h, đi vào Biển Đông, có xu hướng mạnh lên.
▪ Vị trí: 15,2°N – 114,2°E, sức gió cấp 11–12, giật cấp 15.
▪ Vùng nguy hiểm: 11,5–17,0°N; Đông kinh tuyến 112,0°E.
▪ Rủi ro thiên tai: cấp 3 (Bắc & Giữa Biển Đông, gồm đặc khu Hoàng Sa).
13h ngày 28/9: Bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 25–30 km/h, tiếp tục mạnh thêm.
▪ Vị trí: 17,1°N – 109,4°E, sức gió cấp 13, giật cấp 16.
▪ Vùng nguy hiểm: 13,0–20,0°N; 108,0–116,5°E.
▪ Rủi ro thiên tai: cấp 3 (Bắc & Giữa Biển Đông, Hoàng Sa, vùng biển ngoài khơi Thanh Hoá – Quảng Ngãi).
13h ngày 29/9: Bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 25–30 km/h.
▪ Vị trí: 19,3°N – 104,7°E, sức gió cấp 8–9, giật cấp 11.
▪ Vùng nguy hiểm: Bắc vĩ tuyến 15,0°N; Tây kinh tuyến 112,0°E.
▪ Rủi ro thiên tai: cấp 3 (Tây Bắc & Giữa Biển Đông, Hoàng Sa, vùng biển Thanh Hoá – Quảng Ngãi, Bắc vịnh Bắc Bộ gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu).
Dự báo trong những giờ tiếp theo bão số 10 Bualoi tiếp tục đi nhanh hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ 25–30 km. Sau đó cường độ suy yếu dần.
Dự báo tác động của bão số 10 Bualoi
Vùng biển Bắc & Giữa Biển Đông (gồm Hoàng Sa): gió cấp 6–7, tăng lên cấp 8–9; vùng gần tâm bão cấp 10–13, giật cấp 16. Sóng cao 6–8m, gần tâm bão 8–10m, biển động dữ dội.
Chiều tối 27/9: vùng biển Thanh Hoá – Quảng Ngãi (Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn) gió cấp 6–7, giật 8–9, sóng 3–5m. Từ gần sáng 28/9: gió cấp 8–9, gần tâm bão cấp 10–13, giật 16, sóng 5–7m, biển động dữ dội.
Gần sáng 28/9: Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió tăng lên cấp 6–7, sau cấp 8–9, giật 11, sóng 3–5m, biển động rất mạnh.
Nguy hiểm với tàu thuyền: Hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Bão số 10 di chuyển với tốc độ nhanh, có thể đổi hướng khi vào biển Bắc Trung Bộ
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc tốc độ rất nhanh (trung bình 30km/h, nhanh gấp đôi so với các cơn bão bình thường).
Với tốc độ này, bão di chuyển hướng về vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa khoảng ngày 28/9, với cường độ có khả năng đạt cấp 13, giật cấp 15.
Dự báo, bão sau đó đổi hướng, đi dọc ven biển hướng về khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ; thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp trong khoảng ngày 29/9. Từ ngày 28-30/9, Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa - Huế có mưa rất lớn.
GĐXH - Nhận tin báo người đàn ông mang bình gas vào phòng ngủ khóa trái cửa, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An triển khai phương án giải cứu, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025. Dự báo nhiều tỉnh thành khu vực Bắc Trung Bộ sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn bão này.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, hoàn lưu bão số 9 Ragasa sẽ gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến sáng 27/9. Trong khi trên Biển Đông tiếp tục đón cơn bão số 10 Bualoi.
GĐXH - Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai đang được Hà Nội triển khai, người dân cần nhanh chóng chuẩn bị 3 loại giấy tờ quan trọng để phối hợp, tránh rắc rối khi thực hiện thủ tục; Về vụ việc 1 phụ nữ bại liệt ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh bị đôi nam nữ cướp giật chiếc điện thoại nên đau buồn rồi treo cổ tự tử, mẹ của nạn nhân khẳng định thông tin thất thiệt.
GĐXH - Bão số 9 đã suy yếu thành vùng áp thấp. Khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10, khu vực từ Huế trở ra Bắc Bộ có khả năng bị ảnh hưởng.
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trưa chiều nay bão Ragasa đổ bộ vào phía Bắc Quảng Ninh với cường độ cấp 8-9. Dự báo khu vực Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng đáng kể từ cơn bão này.
GĐXH - Do ảnh hưởng của bão Ragasa, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 450mm; mạng xã hội xôn xao kế hoạch vinh danh hội cha mẹ học sinh kim cương - vàng - bạc - đồng năm học 2025 - 2026 tùy theo mức tiền ủng hộ.
Ô tô mang biển kiểm soát Hà Nội đang lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn gần ngõ Thịnh Hào 3, phường Ô Chợ Dừa) thì bất ngờ tông vào nhiều ô tô, xe máy đi cùng chiều.
GĐXH - Mặc dù lực lượng chức năng ở Huế liên tục ra quân, tháo dỡ bẫy, tuy nhiên tình trạng bẫy bắt trái phép chim hoang dã vẫn tiếp tục tái diễn.
Do thời tiết xấu và nước sông Hồng chảy xiết, Lữ đoàn 249 đã phải tháo dỡ khẩn cấp cầu phao Phong Châu. Người dân được hướng dẫn đi bộ, xe đạp và xe máy qua cầu Phong Châu mới.
