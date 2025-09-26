Tin bão mới nhất: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 chuẩn bị vào Biển Đông, dự báo vùng ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam

Tin bão mới nhất – cơn bão số 10 Bualoi

Theo tin bão mới nhất, hồi 07h ngày 26/9, bão số 10 ở trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất: cấp 11 (103–117 km/h), giật cấp 14.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/h.

Dự báo diễn biến bão số 10 (24–72 giờ tới)

- 07h ngày 27/9: Tây Tây Bắc 30–35 km/h, đi vào Biển Đông, có xu hướng mạnh lên.

Vị trí: 14,5°N – 116,6°E, sức gió cấp 11–12, giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm: 11,5–17,0°N; Đông kinh tuyến 114,0°E.

Rủi ro thiên tai: cấp 3 (Đông Bắc & Giữa Biển Đông).

07h ngày 28/9: Tây Tây Bắc ~30 km/h, tiếp tục mạnh thêm.

Vị trí: 16,7°N – 110,5°E, sức gió cấp 13, giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm: 12,0–20,0°N; Đông kinh tuyến 108,0°E.

Rủi ro thiên tai: cấp 3 (Bắc & Giữa Biển Đông, Hoàng Sa, vùng biển Nam Quảng Trị – Quảng Ngãi).

- 07h ngày 29/9: Tây Tây Bắc ~25 km/h.

Vị trí: 19,0°N – 105,5°E, sức gió cấp 12, giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm: 13,5–21,0°N; Tây kinh tuyến 113,5°E.

Rủi ro thiên tai: cấp 3 (Tây Bắc & Giữa Biển Đông, Hoàng Sa, Nam Quảng Trị – Quảng Ngãi, Nam vịnh Bắc Bộ).

Trong những giờ tiếp theo, bão số 10 Bualoi tiếp tục đi nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc gần 25 km/h. Sau đó cường độ suy yếu dần.

Dự báo hướng đi của bão số 10 Bualoi. Ảnh: NCHMF

Dự báo tác động của bão số 10

Từ chiều 26/9: Vùng biển phía Đông Bắc & Giữa Biển Đông có gió cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9.

Vùng gần tâm bão: gió cấp 10–12, giật cấp 15, sóng cao 5–7m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo vùng ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam bởi bão số 10 Bualoi

Theo dự báo của cơ quan khí tượng Việt Nam, sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25-30km/h, hướng về đặc khu Hoàng Sa (ngày 28/9) và vùng biển các tỉnh miền Trung (29/9) với cường độ tiếp tục tăng, có khả năng đạt cấp 12-13 (bão rất mạnh). Sau đó, bão có thể đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung Bộ trong ngày 29/9.

Với hướng đi dự báo như trên, một loạt các tỉnh thành miền Trung từ Đà Nẵng trở ra sẽ nằm trong tầm ảnh hưởng mạnh của bão.

Chủ động ứng phó với bão số 10 Bualoi

Ngày 24/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 04/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang (bao gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, Cà Mau, An Giang) về việc chủ động ứng phó với bão BUALOI.

Công điện nêu rõ, để chủ động ứng phó với bão BUALOI, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão.

Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cũng yêu cầu các tỉnh duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

