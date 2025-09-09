Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở miền Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa ở nhiều nơi trong ngày 9-10/9 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7. Trọng tâm mưa là vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to hơn 300mm.
Diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước
Theo dự báo thời tiết hôm nay, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ giảm số điểm mưa to. Trong khi khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa ở nhiều nơi từ ngày 9-10/9, trọng tâm mưa là vùng núi và trung du.
Từ chiều qua, những vạt mây rìa xa của cơn bão số 7 đã quét qua khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ gây ra mưa dông. Một số nơi tại Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh đã có mưa to từ 26- 43mm.
Dự báo hôm nay mưa xuất hiện ở nhiều nơi vì hoàn lưu cơn bão số 7 tiến về gần phía nước ta hơn. Cảnh báo khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to trong 2 ngày 9-10/9. Lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 300mm.
Cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc sét, gió giật mạnh; lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị.
Do có mưa, thời tiết hôm nay tại miền Bắc giảm nhiệt độ, chỉ còn một vài nơi xảy ra nắng nóng như phường Hòa Bình, phường Lào Cai với mức nhiệt 35 độ. Còn lại các phường khác phổ biến trong khoảng 32-34 độ.
Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông có xu hướng giảm dần khi gió mùa Tây Nam suy yếu. Số điểm mưa vừa, mưa to giảm, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối. Nguy cơ về sạt lở đất, lũ quét, ngập úng cũng giảm theo.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các khu vực khác có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ, riêng vùng núi và trung du 23-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ, có nơi trên 33 độ; riêng vùng núi và trung du 28-31 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.
'Rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: 41 cây nghiến bị chặt hạ 'kinh hoàng'Thời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên cho biết, tính đến ngày 5/9, tổng số 41 cây gỗ nghiến bị chặt hạ thuộc Vườn Quốc gia Ba Bể quản lý.
Ngủ đêm trên xe bán tải, người đàn ông ở TPHCM trình báo bị mất 30 cây vàngThời sự - 17 giờ trước
Người đàn ông ở TPHCM trình báo đến cơ quan công an bị trộm lấy 30 cây vàng khi đang ngủ trên xe bán tải và cung cấp kèm một clip từ camera an ninh.
Tin bão mới nhất: Bão số 7 giật cấp 13 áp sát đất liền Trung Quốc, miền Bắc chuẩn bị mưa rất toThời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 7 Tapah mạnh cấp 10-11, giật cấp 13 khả năng vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần. Từ chiều và đêm 9/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa lớn diện rộng.
Điểm danh những nơi có mưa rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, từ chiều 9 - 11/9, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ sẽ xảy ra đợt mưa vừa, mưa to.
Tin sáng 8/9: 'Mưa đỏ' vượt 'Mai' của Trấn Thành trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại; Không khí lạnh đến sớm, dự báo còn 5 - 7 cơn bão trên Biển ĐôngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim cách mạng Mưa đỏ đã chính thức lập kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” tại phòng vé Việt Nam, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại; Từ nay đến hết năm 2025, trên Biển Đông có thể xuất hiện 5 - 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới.
Những Youtuber, TikToker trục lợi từ đám tangThời sự - 1 ngày trước
Liều thuốc mạnh nhất để trị những TikToker, Youtuber trục lợi từ đám tang là cấm kiếm tiền trên mạng xã hội, khoá kênh nếu vi phạm
Miền Bắc sắp mưa lớn diện rộng kéo dài do bão số 7Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ chiều 9/9 đến 11/9, hoàn lưu sau bão sẽ gây ra 1 đợt mưa vừa, mưa to cho khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ.
CSGT TP HCM nêu 1 tình huống giao thông nhiều người cần biếtThời sự - 1 ngày trước
Hành vi vượt xe xảy ra thường xuyên trên đường, nếu không chú ý sẽ dễ vi phạm luật giao thông.
Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt độngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, nhiều điểm trông giữ xe dưới gầm cầu ở Hà Nội đã ngừng hoạt động, tuy nhiên, không ít nơi vẫn tấp nập xe ra vào, phớt lờ những rủi ro cháy nổ có thể lặp lại bất cứ lúc nào.
Trúng 5 tờ vé độc đắc, khách đưa ra quyết định khiến tất cả phải nể, đại lý tìm đến tận nhà đổi thưởngThời sự - 1 ngày trước
Thấy người bán dạo còn mấy vé trên tay, vị khách nữ đã giúp, mua hết. Sau 1 ngày, người phụ nữ mới dò kết quả và biết mình trúng khoản tiền lớn.
Tin sáng 7/9: Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 532 tỷ đồng, 'ẵm' ngôi vương phòng vé Việt; Miền Bắc lại sắp mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 7?Thời sự
GĐXH - Tính đến chiều tối ngày 6/9, phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 532 tỷ đồng; Hoàn lưu hậu bão số 7 có thể gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ từ chiều và đêm ngày 9-11/9.