Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở miền Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7

Diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ giảm số điểm mưa to. Trong khi khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa ở nhiều nơi từ ngày 9-10/9, trọng tâm mưa là vùng núi và trung du.

Từ chiều qua, những vạt mây rìa xa của cơn bão số 7 đã quét qua khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ gây ra mưa dông. Một số nơi tại Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh đã có mưa to từ 26- 43mm.

Dự báo hôm nay mưa xuất hiện ở nhiều nơi vì hoàn lưu cơn bão số 7 tiến về gần phía nước ta hơn. Cảnh báo khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to trong 2 ngày 9-10/9. Lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 300mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc sét, gió giật mạnh; lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị.

Do có mưa, thời tiết hôm nay tại miền Bắc giảm nhiệt độ, chỉ còn một vài nơi xảy ra nắng nóng như phường Hòa Bình, phường Lào Cai với mức nhiệt 35 độ. Còn lại các phường khác phổ biến trong khoảng 32-34 độ.

Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông có xu hướng giảm dần khi gió mùa Tây Nam suy yếu. Số điểm mưa vừa, mưa to giảm, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối. Nguy cơ về sạt lở đất, lũ quét, ngập úng cũng giảm theo.

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các khu vực khác có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ, riêng vùng núi và trung du 23-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ, có nơi trên 33 độ; riêng vùng núi và trung du 28-31 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

