Tin bão mới nhất: Bão số 7 giật cấp 13 áp sát đất liền Trung Quốc, miền Bắc chuẩn bị mưa rất to
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 7 Tapah mạnh cấp 10-11, giật cấp 13 khả năng vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần. Từ chiều và đêm 9/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa lớn diện rộng.
Tin bão mới nhất – cơn bão số 7
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 07 giờ ngày 8/9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển ven bờ của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, 20-25km/giờ.
Dự báo trong những giờ tới, bão số 7 theo hướng Tây Tây Bắc, với vận tốc 20-25km/giờ đi vào đất liền Trung Quốc và suy yếu dần thành vùng áp thấp.
Do tác động của bão: Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; sóng cao 4-6m, biển động dữ dội.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Miền Bắc sắp có mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7
Theo cơ quan khí tượng, mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như: Vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh.
Từ ngày 9/9 đến đêm 10/9, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ ngày 11/9, khi áp thấp tan dần, mưa ở miền Bắc giảm; từ 12-14/9, trời tạnh ráo, thời tiết mát mẻ.
Điểm danh những nơi có mưa rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7Thời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, từ chiều 9 - 11/9, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ sẽ xảy ra đợt mưa vừa, mưa to.
Tin sáng 8/9: 'Mưa đỏ' vượt 'Mai' của Trấn Thành trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại; Không khí lạnh đến sớm, dự báo còn 5 - 7 cơn bão trên Biển ĐôngThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Bộ phim cách mạng Mưa đỏ đã chính thức lập kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” tại phòng vé Việt Nam, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại; Từ nay đến hết năm 2025, trên Biển Đông có thể xuất hiện 5 - 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới.
Những Youtuber, TikToker trục lợi từ đám tangThời sự - 13 giờ trước
Liều thuốc mạnh nhất để trị những TikToker, Youtuber trục lợi từ đám tang là cấm kiếm tiền trên mạng xã hội, khoá kênh nếu vi phạm
Miền Bắc sắp mưa lớn diện rộng kéo dài do bão số 7Thời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Từ chiều 9/9 đến 11/9, hoàn lưu sau bão sẽ gây ra 1 đợt mưa vừa, mưa to cho khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ.
CSGT TP HCM nêu 1 tình huống giao thông nhiều người cần biếtThời sự - 17 giờ trước
Hành vi vượt xe xảy ra thường xuyên trên đường, nếu không chú ý sẽ dễ vi phạm luật giao thông.
Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt độngThời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, nhiều điểm trông giữ xe dưới gầm cầu ở Hà Nội đã ngừng hoạt động, tuy nhiên, không ít nơi vẫn tấp nập xe ra vào, phớt lờ những rủi ro cháy nổ có thể lặp lại bất cứ lúc nào.
Trúng 5 tờ vé độc đắc, khách đưa ra quyết định khiến tất cả phải nể, đại lý tìm đến tận nhà đổi thưởngThời sự - 20 giờ trước
Thấy người bán dạo còn mấy vé trên tay, vị khách nữ đã giúp, mua hết. Sau 1 ngày, người phụ nữ mới dò kết quả và biết mình trúng khoản tiền lớn.
Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy 700m2 kho xưởng gần Nhà máy diêm Thống NhấtThời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội đã huy động gần 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp chính quyền, công an phường và nhân dân tổ chức chữa cháy; diện tích đám cháy khoảng 700m2.
Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026 được nghỉ mấy ngày?Thời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026 sẽ là kỳ nghỉ tiếp theo của người dân cả nước sau nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày.
Dự báo thời điểm không khí lạnh gây rét đậm rét hại xuất hiện sớm ở miền BắcThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Không khí lạnh năm nay có thể đến sớm hơn, khoảng tháng 9 - 10, rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm.
Tin sáng 7/9: Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 532 tỷ đồng, 'ẵm' ngôi vương phòng vé Việt; Miền Bắc lại sắp mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 7?Thời sự
GĐXH - Tính đến chiều tối ngày 6/9, phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 532 tỷ đồng; Hoàn lưu hậu bão số 7 có thể gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ từ chiều và đêm ngày 9-11/9.