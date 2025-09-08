Tin bão mới nhất: Bão số 7 giật cấp 13 áp sát đất liền Trung Quốc, miền Bắc chuẩn bị mưa rất to

Tin bão mới nhất – cơn bão số 7

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 07 giờ ngày 8/9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển ven bờ của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, 20-25km/giờ.

Dự báo trong những giờ tới, bão số 7 theo hướng Tây Tây Bắc, với vận tốc 20-25km/giờ đi vào đất liền Trung Quốc và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do tác động của bão: Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; sóng cao 4-6m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo đường đi của bão số 7. Ảnh: NCHMF

Miền Bắc sắp có mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7

Theo cơ quan khí tượng, mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như: Vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh.

Từ ngày 9/9 đến đêm 10/9, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 11/9, khi áp thấp tan dần, mưa ở miền Bắc giảm; từ 12-14/9, trời tạnh ráo, thời tiết mát mẻ.

