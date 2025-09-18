Tin bão mới nhất: Bão số 8 giật cấp 10 vào Biển Đông, đất liền Việt Nam có ảnh hưởng?
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 8 trên Biển Đông. Tuy nhiên, bão sẽ đổ bộ Trung Quốc không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.
Tin bão mới nhất
Theo tin bão mới nhất của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, trưa nay (18/9), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 8, tên quốc tế là Mitag.
Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.
Dự báo đến 13 giờ ngày 19/9, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Bắc, với vận tốc khoảng 15km/h trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11 và còn tiếp tục mạnh thêm.
Đến 13 giờ ngày 20/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 10km/h, đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 10 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Đến 13 giờ ngày 21/9, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây với vận tốc khoảng 10km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Như vậy, dự báo bão số 8 sẽ đổ bộ vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), không đổ bộ trực tiếp vào Việt Nam.
Do ảnh hưởng của bão số 8, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m. Biển động rất mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Cháy căn hộ chung cư ở TP HCM, nhiều người hoảng loạnThời sự - 6 giờ trước
Một căn hộ ở tầng 11 chung cư Golden Maison (phường Đức Nhuận, TP HCM) bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người lo sợ, tìm cách thoát xuống bên dưới
CSGT Hà Nội mạnh tay dẹp loạn xe ‘khủng’ phá đường Vân TrìThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Dù tuyến đường Vân Trì (xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) đã được cắm biển giới hạn tải trọng 10 tấn, hàng loạt xe tải, xe đầu kéo, xe bồn bê tông vẫn ngang nhiên đi vào mỗi ngày. Sự coi thường quy định này khiến mặt đường bong chóc, bụi bặm phủ trắng, đe dọa an toàn giao thông và sức khỏe người dân.
Lợi dụng thời tiết sau mưa bão, người đàn ông khai thác trái phép 6,893m3 gỗThời sự - 17 giờ trước
GĐXH – Sau khi tiến hành xác minh, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh (Thanh Hóa) đã xử phạt hơn 66 triệu đồng đối với ông Cao Văn Duyên vì hành vi khai thác rừng trái pháp luật.
Tin sáng 20/9: Dự báo 1 cơn bão rất mạnh có nguy cơ ảnh hưởng tới nước ta; Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nói gì sau khi người tố cô bị khởi tố?Thời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, một cơn bão rất mạnh có thể ảnh hưởng tới nước ta; Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa sau thời gian im lặng đã chính thức lên tiếng.
Va chạm với ô tô dưới cầu vượt, đôi vợ chồng tử vong tại chỗThời sự - 1 ngày trước
Trên đường từ Vĩnh Long trở lại TP Cần Thơ sau khi đi khám bệnh, đôi vợ chồng không may va chạm với xe ben dưới gầm cầu vượt Chà Và, tử vong tại chỗ.
Vụ nhân viên quán cà phê ở Hà Nội bị hành hung: Công an làm việc với ‘tổng tài’Thời sự - 1 ngày trước
Liên quan đến vụ hành hung con trai chủ quán cà phê tại Khu đô thị Times City, Hà Nội, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy xác nhận đã mời các bên liên quan đến làm việc.
Tin bão mới nhất: Bão Ragasa tiến vào Biển Đông với cường độ cấp siêu bão giật trên cấp 17, khu vực nào nước ta có thể bị ảnh hưởng?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đầu tuần tới, bão Ragasa tiến vào Biển Đông. Cơn bão này được nhận định là rất mạnh, có thể đạt cấp siêu bão (cấp 17).
Thông tin mới vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 12 người thương vong ở Quảng TrịThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm VIệt Nam, xe tải biển kiểm soát 37C-587.63 vẫn còn hạn đăng kiểm.
Người dân miền Bắc lại sắp hứng chịu những đợt mưa như trút nước do ảnh hưởng của siêu bão?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong thời gian tới, Biển Đông có thể đón thêm cơn bão cường độ mạnh, khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Tin sáng 19/9: Phim 'Mưa đỏ' đạt kỷ lục doanh thu hơn 670 tỷ đồng; diễn biến mới vụ nam nhân viên bị 'tổng tài' sai người hành hung khi nhắc không hút thuốc trong quánThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần 1 tháng công chiếu; Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) mời những người liên quan trong clip đánh nhân viên quán cà phê nghi do bị nhắc hút thuốc lên làm việc.
Tin sáng 19/9: Phim 'Mưa đỏ' đạt kỷ lục doanh thu hơn 670 tỷ đồng; diễn biến mới vụ nam nhân viên bị 'tổng tài' sai người hành hung khi nhắc không hút thuốc trong quánThời sự
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần 1 tháng công chiếu; Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) mời những người liên quan trong clip đánh nhân viên quán cà phê nghi do bị nhắc hút thuốc lên làm việc.