Tin bão mới nhất: Bão số 8 giật cấp 10 vào Biển Đông, đất liền Việt Nam có ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất

Theo tin bão mới nhất của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, trưa nay (18/9), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 8, tên quốc tế là Mitag.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Dự báo đến 13 giờ ngày 19/9, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Bắc, với vận tốc khoảng 15km/h trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11 và còn tiếp tục mạnh thêm.

Dự báo đường đi của bão số 8. Ảnh: NCHMF

Đến 13 giờ ngày 20/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 10km/h, đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 10 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ ngày 21/9, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây với vận tốc khoảng 10km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Như vậy, dự báo bão số 8 sẽ đổ bộ vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), không đổ bộ trực tiếp vào Việt Nam.

Do ảnh hưởng của bão số 8, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m. Biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

