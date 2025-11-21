Ninh Bình: Bắt nguyên công chức địa chính nhận hối lộ

Ngày 21/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Văn Minh (SN 1979, trú tại phố Tân Mỹ, phường Hoa Lư) để điều tra về tội "Nhận hối lộ" theo Khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian giữ chức vụ công chức địa chính xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư (nay là phường Tây Hoa Lư) và sau khi sáp nhập chuyển sang làm chuyên viên Phòng Kinh tế – Hạ tầng và Đô thị, Trịnh Văn Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật.

Đối tượng Trịnh Văn Minh tại cơ quan công an.

Bằng nhiều thủ đoạn, Minh gây thiệt hại quyền lợi của người dân và nhận hối lộ số tiền cùng hiện vật trị giá 27,3 triệu đồng.

Sự việc bị phát hiện khi thửa đất liên quan được giao dịch trên thị trường với giá khoảng 1,8 tỷ đồng.

Hành vi của Minh cùng các cá nhân liên quan đã bị cơ quan điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.