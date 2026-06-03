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Công an Nghệ An bắt giữ kẻ cướp điện thoại chỉ sau 48 giờ

Thứ tư, 14:49 03/06/2026 | Pháp luật
Khánh Tâm - V.Đồng
Khánh Tâm - V.Đồng
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GĐXH - Chỉ sau chưa đầy 48 giờ tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an xã Văn Hiến nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại của một phụ nữ.

Ngày 3/6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Văn Hiến bắt giữ thành công đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn chỉ sau chưa đầy 48 giờ tiếp nhận tin báo.

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thọai Chỉ sau 48 giờ tại Nghệ An - Ảnh 1.

Đối tượng Bùi Nguyên Thắng tại cơ quan công an.

Trước đó, vào sáng 31/5, cơ quan công an nhận được trình báo về việc một phụ nữ đang điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 7C, đoạn qua xã Văn Hiến, bị một đối tượng áp sát cướp giật điện thoại di động rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Xác định tính chất manh động của vụ việc và yêu cầu cấp thiết phải nhanh chóng làm rõ để ổn định tình hình an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Văn Hiến khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, thu thập chứng cứ, rà soát các đối tượng nghi vấn và tổ chức truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 9h30 phút ngày 2/6, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng gây án là Bùi Nguyên Thắng (SN 1986, trú xã Đô Lương).

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã lợi dụng sơ hở của bị hại để thực hiện hành vi cướp giật tài sản, sau đó mang đi bán lấy tiền.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thọai Chỉ sau 48 giờ tại Nghệ An - Ảnh 2.Hà Nội: Tóm gọn đối tượng liều lĩnh xông vào cướp tiệm vàng trên phố Vọng

GĐXH - Lẻn vào tiệm vàng trên phố Vọng (phường Bạch Mai, TP Hà Nội) để thực hiện hành vi cướp tài sản, một đối tượng 21 tuổi quê Ninh Bình đã bị lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh phối hợp cùng Công an cơ sở và quần chúng nhân dân khống chế, bắt giữ.

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