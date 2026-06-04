Vi phạm hàng loạt lỗi khi lưu thông trên cao tốc, lái xe và chủ xe bị xử phạt 88,5 triệu đồng
GĐXH - Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 vừa xử phạt lái xe và chủ xe 88,5 triệu đồng vì vi phạm nhiều lỗi khi lưu thông trên cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo.
Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT - Bộ Công an), Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 vừa xử phạt lái xe và chủ xe 88,5 triệu đồng vì vi phạm nhiều lỗi khi lưu thông trên cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo.
Trước đó, ngày 1/6/2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 phát hiện, xử lý 1 trường hợp điều khiển xe ô tô con 61K-244.xx vi phạm nhiều lỗi trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo.
Người điều khiển phương tiện là Moon Han K (SN 1979; nơi ở hiện tại: An Phú, TPHCM) đã thực hiện các hành vi vi phạm: Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h (phạt tiền 05 triệu đồng, trừ 02 điểm GPLX); điều khiển xe có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn từ 01 năm trở lên (phạt tiền 19 triệu đồng); điều khiển xe không có giấy chứng nhận đăng ký xe (phạt tiền 2,5 triệu đồng, trừ 02 điểm GPLX, tạm giữ phương tiện 07 ngày); điều khiển xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (phạt tiền 05 triệu đồng, trừ 02 điểm GPLX, tạm giữ phương tiện 07 ngày).
Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện Nguyễn Thị Bích V về các hành vi: Giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật điều khiển tham gia giao thông (phạt tiền 29 triệu đồng); đưa phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông (phạt tiền 17 triệu đồng); đưa phương tiện không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông (phạt tiền 11 triệu đồng).
Tổng số tiền phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 88,5 triệu đồng. Tạm giữ phương tiện 07 ngày để xử lý theo quy định.
Lực lượng CSGT khuyến cáo: khi lưu thông trên cao tốc các phương tiện cần tuân thủ quy định về tốc độ.
Tốc độ là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Việc chấp hành đúng tốc độ quy định không chỉ tránh bị xử phạt mà còn bảo đảm an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông khác. Kiểm tra đầy đủ điều kiện của người lái và phương tiện trước khi tham gia giao thông.
Người điều khiển phải có giấy phép lái xe còn hiệu lực; phương tiện phải có đầy đủ giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định và các giấy tờ liên quan theo quy định. Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Chủ phương tiện cần kiểm tra giấy phép lái xe và tình trạng pháp lý của người được giao xe.
Hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mọi hành vi vi phạm trên tuyến cao tốc đều có thể bị phát hiện thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát và hệ thống camera giám sát. Hãy chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.
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